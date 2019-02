Historia

Abiturientit ajelivat julisteineen tenttikauteen

HS 15.2.1969

Kahdeksantolppaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutta valoa Hammarskjöldin kuolemaan

Tukholma, 14.2. (Reuter)

Muuan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustus: Sirhan oli syyntakeeton

Los Angeles, 14.2. (Reuter)

Sirhan

Ruotsin lehdetkin ymmällään Suomen suuresta yllätyksestä

Katrineholm, 14.2. (Pekka Suomaa)

Suomen

Turvavälineistö uudenaikaistuu

Linja-autojen

Kremlin kirjeiden filmaus tuo Suomeen yli 300.000 dollaria

”Kieltämättä

pääsivät vapaaksi, kuten erään koulun abiturientit ilmoittivat juhlapäivästään kuorma-auton kyljessä.Yli sadan kuorma-auton ajelu Helsingin keskustan läpi kulkevalla lenkillä onnistui sekoittamaan liikenteen tunnin ajaksi.Liput, viirit, paperit ja pahvit hulmusivat ja melu houkutteli yleisöä katsomaan abiturienttien viimeistä koulupäivää.Omaisten ja ystävien kamerat räpsähtelivät pakkasessa. Vaikka laulut ja huudot vaimenivatkin kierrosten lisääntyessä, pitivät äänekkyydestä hupien torvet, trumpetit, kekseliäisyyden synnyttämät kolistimet ja terätön moottorisaha. – –Mikkelin 193:sta ylioppilaskokelaasta parikymmentä oppilasta ei osallistunut perinteelliseen penkinpainajaisajeluun. Syyksi he ilmoittivat, että heidän käsityksensä mukaan vielä tässä vaiheessa eikä vielä sittenkään, kun ylioppilaslakki painetaan päähän, ole mitään juhlimisen aihetta.”Senkin vuoksi päivää on turha juhlia koska nykyajan ylioppilasta ei arvosteta juuri miksikään. Se on vain osa siitä oppimäärästä, jonka ihminen tarvitsee valmistuessaan yhteiskunnassa johonkin tehtävään”, sanoi juhlista pois ollut Mikkelin lyseon 8. B-luokan oppilas Erkki Liikanen.ruotsalainen lääketieteellinen asiantuntija on syyttänyt Ruotsin viranomaisia siltä, että ne ovat salanneet todellisen syyn lento-onnettomuuteen, jossa YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld menetti henkensä vuonna 1961.Tri Åke Hassler, joka aikaisemmin toimi Ruotsin ilmavoimien onnettomuusasiantuntijana, väittää, että koneen miehistö ei ollut lentämiskelpoisessa kunnossa.Hammarskjöld, 15 muuta matkustajaa ja miehistö saivat surinansa syyskuussa 1961, kun ruotsalainen DC-6-charterkone syöksyi maahan lähellä Ndolaa Pohjois-Rhodesiassa – nykyisen Sambian alueella.Virallisen raportin mukaan maahansyöksy johtui ohjaajan tekemästä virheestä.Hassler väittää kuitenkin, että raportti ei kerro koko totuutta.Ruotsin oikeusasiamiehelle kuluneella viikolla lähettämässään kirjeessä Hassler sanoo, että koneen miehistö oli valvonut 30 tuntia ennen onnettomuutta, ja muuan lentäjistä vietti onnettomuutta edeltäneen illan yökerhossa.Bishara Sirhanin puolustusasianajajat väittivät perjantaina, että Sirhan oli senaattori Robert Kennedyn ampumahetkellä ”irrallaan todellisuudesta, transsitilassa, jossa hän ei pystynyt kontrolloimaan tahtoaan, arvostelukykyään, tunteitaan tai tekojaan”.Puolustusasianajaja Emile Zola Berman totesi oikeudenkäynnissä Los Angelesissa, että ”ei ole epäilystäkään siitä, – ja tämän me olemme kertoneet teille alusta lähtien – että hän (Sirhan) ampui laukauksen, joka surmasi senaattori Kennedyn.”Surmaaminen oli suunnittelematon ja harkitsematon, hetken mielijohteesta syntynyt ilman edelläkäypää vahingoittamisen aikomusta, täysin sairaan ja ahdistuneen mielen ja persoonallisuuden tuotetta.”Bermanin mukaan 24-vuotias Sirhan koki yhtäkkiä jälleen lapsuutensa vuoden 1948 Palestiinan sodan kauhut juuri ennen kuin hän surmasi senaattori Kennedyn.loistava 6–l voitto Ruotsista antoi uutta väriä jääpalloilun MM-kisoihin.Tämä Suomen kaikkien aikojen kovin Ruotsin tyrmääminen sai maan lehdet ymmälleen: monesti todettiin, että ruotsalaiset tyrmättiin täysin.Totuttuun ruotsalaistyyliin ei voinut keksiä selityksiäkään tappiolle. Ero oli niin suuri ja tasoero huomattava. – –Suomen yllättävän Ruotsi-voiton jälkeen on tilanne MM-kisoissa mennyt niin kiharaksi, että teoriassa mikä maa tahansa voidaan kruunata maailmanmestariksi tai yhtä hyvin jättää viimeiseksi eli kolmannelle tilalle.Käytännössä tuntuu kuitenkin siltä, että aikaisempien viiden kisan tapaan tulee NL:sta jälleen jääpalloilun maailmanmestari.Suomen MM-titteli on liian hankalien yhteensattumien takana: sinivalkoisten pitäisi lyödä murskaluvuin NL, jonka pitäisi hävitä vielä Ruotsillekin.vanhentuneet turva- ja ensiapuvälineet vaihtuvat heinäkuun alussa uusiin.Puusepän sahan tilalle tulevat palokirves ja sorkkarauta. Ensiapupakkauksesta poistetaan kamferitabletit ja valeriaanatinktuura. Jäljelle jää etupäässä sidetarpeita.Uudessa moottoriajoneuvoasetuksessa kiinnitetään muutoinkin huomiota matkustajan turvallisuuteen.Uusien linja-autojen etuosaan tulee pakolliseksi teräksinen panssari, joka estää kylkielementtien irtoamisen.Auton ikkunoiden pitää olla varmuuslasia, joka ei särkyessään aiheuta vammoja matkustajille.Matkustajien hampaille usein tuhoisiksi koitunut edessä olevan istuimen kova selkänoja joudutaan yläosastaan pehmentämään.meille oli pettymys, ettemme saa käyttää elokuvaamme varten tehtyä Lenin-patsasta. Sen teettäminen maksoi 6 000 dollaria, Suomen rahassa yli 25 000 markkaa”, sanoi David Anderson, 20th Century Foxin elokuvan ”Kremlin kirjeet” tuotannon valvoja.”Filmaus täällä kestää pari viikkoa, ja lähdettyämme olemme jättäneet tänne ainakin 300 000 dollaria, noin 1200000 markkaa. Elokuvan kokonaiskustannukset ovat miljoonissa dollareissa, John Hustonin filmit ovat aina jättiläisyrityksiä.””Leninin patsaan poisjättäminen ei ole meille mikään varsinainen ongelma. Koska emme saaneet lupaa, emme käytä sitä.”HS