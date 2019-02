Historia

Apu ja Kemi Hylkysaareen museolaivoiksi

HS 18.2.1969

Jäänmurtaja

Kotka ei lähetä edustajia Ruotsin merimuseokokoukseen

Vastoin

Egyptiläiset eivät pidä NL:n neuvonantajista

Kairo, 17. 2. (Los Angeles Times)

Eräältä

Paavi tuomitsi pappien avioliiton

Vatikaani, 17. 2.

Paavi

Balettitanssia jumalanpalveluksessa

Wray

Upo laajentaa vientiään: Muovitehtaasta tarjous NL:oon ja Jugoslaviaan

Lahti, 17. 2. (Lasse Araneva)

Upo

Apu, entinen Tarmo, joka on rakennettu jo v. 1907 Suomen kolmanneksi jäänmurtajaksi, on tänä talvena avustustöissä viimeistä vuot­taan. Sitten se siirretään museolaivaksi Hylkysaaren rantaan Helsinkiin lähelle Korkeasaarta.Myös Suomen ainoa käytössä oleva majakkalaiva Kemi, jonka paikkana kesällä on Kemin syväväylä, lounaaseen Nukkujanmatalasta, siirretään aikanaan museolaivaksi Hylkysaaren viereen.Hylkysaareen tulee suuri keskusmerimuseo. Saaressa on vanha luotsirakennus, jonka kunnostustyöt museotiloiksi ovat jo päässeet alkuun, kertoi merenkulkuhallituksen pääjohtaja Helge Jääsalo.Työtä tehdään vankityövoimin. Helsingin lääninvankilan miesten kuljetuksista Hylkysaareen työmaalleen huolehtii merenkulkuhallitus moottoriveneillä ja luotsikuttereilla.Kotkan kaupungin museolautakunnan ja Ruotsinsalmi-seuran odotuksia tyrmäsi Kotkan kaupunginhallitus ehdotuksen edustajien lähettämisestä Ruotsin merihistoriallisen museon, Karlskronan laivastomuseon ja Göteborgin merenkulkumuseon järjestämään merimuseoiden työkokoukseen, joka pidetään syyskuussa Lysekilissä Ruotsissa.Useissa yhteyksissä on todettu, että Kotkalla olisi erinomaiset mahdollisuudet erikoismuseotoimintaan kaupungin edustalla sijaitsevan ja sen pohjasta löytyneiden arvokkaiden merihistoriallisten museoaarteiden vuoksi.egyptiläiseltä hallitusviranomaiselta kysyttiin äskettäin, miten egyptiläiset ja maassa olevat venäläiset neuvonantajat tulevat toimeen keskenään.”He eivät tule”, vastasi kysytty hymyillen ja päätään pudistellen. Läsnä ollut toinen egyptiläinen hihitti hänen sanojensa vahvistukseksi.Erään venäläisen neuvonantajan oli puolestaan kuultu huokaavan vain muutamaa päivää aikaisemmin joillakin cocktail-kutsuilla länsimaiselle keskustelutoverilleen: ”Miten ihmeessä näiden ihmisten kanssa voi ylipäänsä koskaan toimia?”Nämä asenteet näyttävät antavan melko hyvän yleiskuvan egyptiläisten isäntien ja maassa olevien arviolta noin 3.000 venäläisen neuvonantajan keskinäisistä suhteista siitä huolimatta, että Neuvostoliitto antaa Egyptille vuosittain suurisuuntaista apua sotatarvikkeiden ja teollisuuskoneiston muodossa.Mitään keskinäistä rakkautta ei näiden liittolaisten välille näytä syntyneen.”Presidentti Nasserille ei mikään olisi sen mieluisempaa kuin päästä eroon venäläisistä”, päätteli muuan länsimainen diplomaatti.”Hän haluaisi varmasti vapautua kaikista velvoitteistaan Neuvostoliittoa kohtaan, mutta ei voi, sillä hän saa vain venäläisten avulla haluamiaan aseita ja hyödykkeitä”.Venäläiset neuvonantajat kouluttavat Egyptin armeijaa ja johtavat Assuanin suurpadon ja sen voimansiirtolaitteiden viimeistelytöitä.Paavali VI torjui maanantaina häntä vastaan kohdistetut painostusyritykset roomalaiskatolisten pappien avioliittoluvan saamiseksi.Paavi sanoi, että Kristus itse on alunperin asettanut papit muun ihmiskunnan ulkopuolelle. Paavi puhui Rooman seurakuntien johtajille ja niille papeille, jotka tulevat saarnaamaan paaston aikana.Paavin mukaan pappien toisenlainen elämä merkitsisi ”äärimmäisen jumalatonta ja erheellistä herätettä, joka saattaisi lamauttaa heidän papillisen kutsumuksensa”.Taylor, 24-vuotias balettitanssija, esiintyi erään New Yorkin episkopaalisen kirkon jumalanpalveluksessa saarnan ja evankeliumin välillä.Pastori Albert B. Buchanan sanoi, että baletti kuuluu ilmaisuvoimaltaan vahvimpiin taiteisiin. Kirkon pitää olla tietoinen tästä ja käyttää baletin keinoja hyväkseen.Tanssija esiintyi alttarin edessä. Hän oli avojaloin ja pukeutuneena vartalonmukaisiin mustiin trikoisiin ja valkoiseen paitaan. (New York Times News Service)Osakeyhtiön Nastolan muovitehdas laatii parhaillaan Neuvostoliitolle ja Jugoslavialle tarjoukset muovisia maitopusseja valmistavista tehtaista.Yhtiö on myös tehnyt muovisten viemäriputkien osien markkinoinnista Itävaltaan agentuurisopimuksen, joka tulee voimaan ensi kuun alussa.Kokonaisia tehtaita koskevien toimitustarjousten tekeminen ulkomaille merkitsee Upon suuntautumista aivan uudenlaiseen vientitoimintaan.HS