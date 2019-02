Historia

HS 17.2.1969

ja rouva Ahti Karjalainen lähtivät sunnuntaina puolenpäivän aikaan Helsingin rautatieasemalta viralliselle Neuvostoliiton-vierailulleen.”Keskusteluissa Moskovassa ei tule esille mitään kysymystä erityisesti, vaan ne käsittävät yleisiä maailmanpoliittisia ja molempia maita kiinnostavia kysymyksiä”, sanoi ulkoministeri Karjalainen lähtöhetkellä Helsingin asemalla.”Nordek-suunnitelma ei ole mitenkään keskeisesti esillä keskusteluissa”, jatkoi ulkoministeri Karjalainen.Tämänkertainen matka on ulkoministerin ensimmäinen virallinen vierailu itäiseen naapurimaahamme kuuteen vuoteen.lumisade vahvensi huomattavimmin Etelä-Suomen valkoista peitettä sunnuntaina.Tampereella satoi eniten, viisi senttimetriä mutta paljon ei jäänyt jälkeen Helsinkikään, jossa lunta tuprutti lisää neljä senttiä.Lumikuuroja esiintyi kautta koko maan, mutta Pohjois-Suomessa oli lumenlisäys useimmilla mittauspaikoilla vain vajaa senttimetri.Vahvin eli 95 cm:n lumipeite on edelleenkin Etelä-Lapissa. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Oulun läänissä lumen määrä vaihtelee 50–70 cm:n välillä. Helsingissä lunta on 57 cm. – –Valkoinen lumipeite kattoi sunnuntaina suurimman osan Eurooppaa ja aiheutti sekasortoa liikenteessä maanosan kaikilla kulmilla.Junat myöhästelivät, lentokenttiä suljettiin ja maantieliikenne lamautui.Pakkasta oli melkein kaikkialla, Englannista aina Jugoslaviaan. Pohjalukemiin päästiin Italiassa, missä mitattiin peräti 30 pakkasastetta.hallinnonuudistus ja kolmas maailma ovat Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla toimivan kulttuurikeskuksen ensimmäisiä työryhmiä.Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 1965 hahmottelema kulttuurikeskussuunnitelma toteutui, kun Akateeminen Jazzkerho kokosi sunnuntaina kello 16 parisataa kuulijaa kulttuurikeskuksen ensimmäiseen tilaisuuteen.Kulttuurikeskuksen toiminta koostuu mm, työryhmistä, esitelmistä, Hyde Park -tilaisuuksista ja konserteista.Maaliskuussa aloitetaan viihteellinen kulttuuritoiminta. Vanhalla järjestetään ohjelmallisia tansseja ravintolaympäristössä.on tällä hetkellä noin 5.000–6.000 nuorta, jotka jatkuvasti käyttävät huumausaineita”, totesi ylilääkäri Reino Hiltunen esitelmöidessään sunnuntaina Savonlinnan seminaarissa pidetyssä raittius- ja huumausaineseminaarissa.Tri Hiltunen totesi, että 1950–60-lukujen vaihteessa muualla maailmaa alkanut ns. hippieliike sai eräänlaisen vyörymän aikaan huumausaineidenväärinkäytössä ja sen jälkeen se on levinnyt kuin kulkutauti.”Vaikka monilla tahoilla otaksutaan huumausaineongelmaa liioiteltavan, ollaan Suomessakin jo tällä hetkellä todella vakavan ongelman edessä”, sanoi Hiltunen., pienikokoinen italialainen, josta 50-luvulla tuli Yhdysvaltain tunnetuin alamaailman hahmo, kuoli perjantaina liittovaltion vankilasairaalassa Springfieldissä Mississippissä.Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti Genovesen kuolleen sydämen toimintahäiriöön, johon 71-vuotias mafiajohtaja oli saanut hoitoa kahden kuukauden ajan.Genovese oli kärsimässä 15 vuoden vankeusrangaistusta huumausainekaupasta. Tämä oli ainoa merkittävä syyte, jonka perusteella Genovese saatiin tuomituksi, vaikka hänet pidätettiin lukuisia kertoja.Jopa vankilassa Genovesen valta Cosa Nostra-järjestöön eli mafiaan oli niin suuri, että FBI epäili hänen edelleen johtavan tätä rikollissyndikaattia.New Yorkin entinen kuvernööri Thomas Dewey nimitti Genovesea kerran Yhdysvaltain laittomien veikkausjärjestöjen ”kuninkaaksi”.Hänestä tuli mafian johtava hahmo 50-luvun puolessa välissä sen jälkeen kun hän tietojen mukaan oli määrännyt kaksi kahden pääkilpailijansa Frank Costellon ja Albert Anastasian murhattaviksi.kuolee eniten ihmisiä alkoholismiin, todetaan maailman terveysjärjestön WHO:n tilastossa, joka kattaa vuodet 1955–1965.Ranskassa kuoli vuonna 1965 jokaista 100.000 asukasta kohti 12. Englannissa ja Walesissa kuolee vähiten ihmisiä alkoholin väärinkäyttöön, 0,1 asukasta 100.000 kohti.Ranska johtaa myös tilastoa maksakirroosikuolleisuudesta. Tämä tauti liittyy usein alkoholin ylettömään käyttöön.HS