Historia

Uusia tuulia suuressa muodissa

HS 19.2.1969

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päihtyneen voi nähdä 46 minuutin välein

Keskimäärin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin lentoaseman työt loppusuoralla

Aikataulusta

Sata menehtynyt taudin seurauksiin

Noin

Uusikaupunkilaiset eivät käy ilmaisissa terveystarkastuksissa

Turku, 18. 2. (AT)

Uusikaupunkilaiset

Poliittista ratkaisua tuskin tänä vuonna

Virallisen

Ingmar Bergmanin tv-filmillä odotetaan olevan shokkivaikutus

Tukholma, 17.2. (Maija-Liisa Heini)

Ruotsalaiset

herraa, joista Pariisissa on puhuttu melkein enemmän kuin varsinaisista suuren muodin luojista ovat italialaissyntyinen Loris Azzaro ja espanjalaissyntyinen Paco Rabanne.Molemmat tekevät lyxmuotia, mutta kovasti perinteellisestä haute couturesta poikkeavalla tyylillä.– –Loris Azzaro lyö vahvasti mynttiä naisellisesta muotokauneudesta, kuten näkyy oheisesta kuvastakin.Hän on päässyt itsensä Liz Taylorin, Brigitte Bardot’n ja Belgian Paolan suosioon, mistä seurauksena herra Azzaro vuoden vaihteessa siirtyi näpertelemään helmiään upeaan huoneistoon oopperan lähistölle.35-vuotias Loris Azzaro on muuten mielenkiintoinen herra, joka osaa muutakin kuin tehdä muotia. Hän on kirjallisuuden tohtori, erikoisalanaan italialainen kirjallisuus. Helmet alkoivat kuitenkin kiinnostaa kirjaimia enemmän.Ilmeisesti myös raha. Sillä aito Azzaro-puku ei ole halpa, liikevaihto pyörii kuukausittain 50 miljoonan vanhan frangin paikkeilla, ei siis niinkään pieni yritys enää. (A-LA)joka 46. minuutti tulee suomalaisten kaupunkien keskustan kaduilla vastaan päihtynyt henkilö, on todettu Suomen kansan ryhtiliikkeen tutkimuksissa, joita tehtiin 41 paikkakunnalla.Klo 23 jälkeen tepastelee päihtynyt vastaan keskimäärin joka 27 minuutin kuluttua. Iltapäivisin klo 16–17 välisenä aikana näkee päihtyneen keskimäärin 72 minuutin väliajoin, tutkijat laskivat.Tutkimuksissa päihtyneiksi laskettiin henkilöt, joiden liikkumistapa, äänekkyys tai muu käytös osoittivat ilmeistä alkoholin liikakäyttöä. Tarkkailu tapahtui ennen keskiolutaikaa.– –Paikkakunnittain on eroja.Kun esimerkiksi Mikkelissä tuli tarkkailijaa vastaan päihtynyt keskimäärin joka yhdeksäs minuutti, niin Forssassa ei tarkkailija nähnyt koeaikanaan yhtään päihtynyttä.ja 34 miljoonan markan kustannusarviosta tiukasti kiinni pitäen on Helsingin lentoasemalla päästy uuden matkustajarakennuksen töissä jo loppusuoralle.Avajaispäivää ei ole vielä määrätty, mutta ennen kuin lehti on puussa, ovat ensimmäiset matkustajat tallanneet rakennuksen muovipuista lattiaa.Valtioneuvosto supisti kustannusarviota aikoinaan yhdellä kolmanneksella ja siksi matkustajarakennuksen suunnittelijan, arkkitehti Keijo Strömin mukaan ovat tilat jo vuonna 1972 käyneet ahtaiksi.Silloin on ryhdyttävä laajennustöihin.”On toinenkin harmillinen seikka, johon määrärahojen puute on syynä. Portaat, joita matkustajien on käytettävä siirtyessään odotushallista koneeseen ja päinvastoin, eivät ole ratkaisuna paras mahdollinen. Perusajatus oli pitää matkustajat vain yhdessä tasossa, täysin erillä maatasossa tapahtuvasta liikenteestä”, Ström sanoi.sata on kuollut influenssaan tai sen jälkitauteihin tähän mennessä Suomessa. Kuolleista suurin osa on ollut heikkokuntoisia tai sairaita vanhuksia. Todettujen tapauksien joukkoon mahtuu kuitenkin ainakin yksi lapsi ja kolme nuorta.Flunssa iskee jo ennestään heikkoihin, sanovat lääkärit. Terveen he vakuuttavat olevan vakavilta jälkiseurauksilta turvassa.Keuhkoinfektiot ja korvatulehdukset ovat yleisimmät jatkotaudit. Ne kehoitetaan hoitamaan huolella. Tauti on vasta pääsemässä valloilleen Pohjanlahden rannikolla ja Etelä-Savossa. Myös Lappi on tähän asti säästynyt lähes kokonaan.eivät ole tähän mennessä olleet kovinkaan kiinnostuneita 400 markan arvoisesta lahjasta, jota kansaneläkelaitos on heille itse kullekin antamassa ilmaisen perinpohjaisen terveystarkastuksen muodossa.Helmikuun ensimmäisellä viikolla aloitettuun, kansaneläkelaitoksen autoklinikan tähän asti suurimpaan terveystarkastukseen on osallistunut muutaman ensimmäisen päivän aikana vain 60–70 prosenttia kutsutuista.”Ehkä tämä epäluuloisuus on vain normaali reaktio, kun joudutaan uuden asian eteen”, arvelee Uudenkaupungin sairasvakuutustoimiston johtaja Tarmo Kemppinen. ”Mutta ilmaiseen tarkastukseen luulisi silti jokaisen menevän, vaikka ei tuntisikaan itseään sairaaksi.”Nordek-ohjelman ulkopuolella tapasi Ruotsin pääministeri Tage Erlander tiistai-iltana presidentti Urho Kekkosen.Noin tunnin kestäneellä illallisella puhuttiin Erlanderin mukaan tavanomaisista poliittisista asioista. Sen tarkemmin ei naapurimaan pääministeri keskustelun aihetta ilmoittanut.Sen sijaan hän ilmoitti käsityksenään Nordek-hankkeesta, ettei poliittista ratkaisua saada aikaan tämän vuoden aikana.Nordek-hankkeen ympärillä jokin aika sitten ollut toiveikkuus näytti tiistaina laantuneen, kun neljän pohjoismaan pääministerit tapasivat Helsingissä. Päivän ainoa päätös tehtiin siitä, että seuraava pääministeritason kokous on maaliskuussa Oslossa.television katsojat saavat valmistautua shokkiin maaliskuun 25. päivänä, jolloin on Ingmar Bergmanin ensimmäisen televisiofilmin ensiesitys.Filmi nähdään myös Suomessa samana päivänä Pohjoisvisionäytelmien sarjassa.Alastonta sexiä, väkivaltaa, aggressiivista sadismia, kertovat huutomerkein tästä ”Riitti”-nimisestä elokuvasta kantautuvat etukäteistiedot. Miltei kokoillan elokuvaa vastaavan televisiofilmin esitys kestää 112 minuuttia.HS