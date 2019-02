Historia

Lulu ja Maurice Gibb naimisiin

HS 20.2.1969

Poliisien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karjalaisen matkasta Le Monden arvio

Pariisi, 19.2. (Lauri Karén)

Ulkoministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanjan sensuuri kielsi 29 teosta

Madrid, 19.2. (UPI)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisit eivät enää laske koiria

Helsingin

Tapio Rautavaara sai kultalevyn

Tapio Rautavaara

piti tulla avuksi innokkaan tuhatpäisen ihailijajoukon hillitsemiseksi, kun suosittu poplaulajatar Lulu, 20, ja The Bee Gees-yhtyeen jäsen Maurice Gibb, 19, vihittiin avioliittoon Gerrard’s Crossin pienessä kirkossa Buckinghamshiressa.Skotlantilaissyntyinen Lulu, jonka oikea nimi on Marie McDonald McLaughlin Lawrie ja australialaissyntyinen Maurice ajoivat kirkosta aviomiehen vihreällä Rolls Roycella ihailijoiden suosionosoitusten saattamina.Lulu edustaa maataan tämän vuoden Eurovisio-laulukilpailussa.Ahti Karjalaisen kutsuminen Neuvostoliittoon aiheutuu Moskovan pelosta nähdä Suomen ”liukuvan huomaamatta nykyisistä puolueettomuus- ja yhteistyöasemistaan Neuvostoliiton kanssa länsimaisemmille linjoille”, kirjoitti Le Monden Moskovankirjeenvaihtaja Alain Jacob keskiviikkona lehdessään. – –Neuvostoliiton Suomeen suuntautuvan viennin vähentyminen 5 prosentilla vuoteen 1966 nähden aiheuttaa kuitenkin huolestumista Moskovassa, jossa nähdään tässä herkästi ”tiettyjen suomalaisten piirien yritys kaivaa maata molempien maiden välisen kauppavaihdon alta”.Le Monden kirjeenvaihtaja jatkaa viittaamalla sähköveturi-, maakaasu- ja atomivoimalakiistoihin, että ”venäläisten katkeruus on sitäkin suurempi” kun he katsovat myöntäneensä suomalaisille ”ainoalaatuisia etuja tekemällä mm. tarjouksen – tosin toistaiseksi toteutumattoman – Suomen liikatyövoiman osan sijoittamisesta Neuvostoliiton työmaille ja yrityksiin”.Ahkerasti Pravdan viimeaikaisia sitaatteja viljelemällä kirjeenvaihtaja viittaa tämän jälkeen Nordek-suunnitelmaan, jonka Neuvostoliitto ”pelkää yhä huonontavan sen kauppasuhteita Suomeen”.Tässä yhteydessä otetaan esille myös Pravdan väitteet Naton yrityksistä tunkeutua Pohjolaan.Espanjan sensuuriviranomaiset ovat tiukentaneet otettaan maan lehdistöstä ja kulttuurielämästä.Aseenaan 29 kielletyn kirjan luettelo ovat tiedotus- ja matkailuministeriön tarkastajat aloittaneet kierroksensa kirjakaupoissa ja kustantamoissa vaatien näiden teosten myynnistä poistamista. – –Kiellettyjen kirjojen lista käsittää valikoiman vasemmistolaishenkisistä tavanomaisiin historianteoksiin.Siihen sisältyy Ernesto Che Guevaran Päiväkirja, Jean Lacouturen Ho Tshi-minhin elämäkerta, Edward Hallet Carrin Bolshevikkivallankumouksen historia, useita Marxin ja Engelsin teoksia, Mauricio Carlavillan tutkimus, jossa Espanjan Bourbonien väitetään olleen vapaamuurareita, ja joukko yhteiskunnallisia ja uskonnollisia ongelmia pohtivia teoksia.Edelleen on pappismies Victor Manuel Arbeloalle tiedotettu, että hänen kirkkoa Espanjan tasavallassa käsittelevä teoksensa on määrätty hävitettäväksi.Sensuuriviranomaiset ovat myös käyneet eräissä levy-yhtiöissä ja musiikkikaupoissa takavarikoimassa ”protestoivaa” kansanmusiikkia ja Espanjan paikalliskielillä esitettyjä lauluja. Tunnetun katalonialaisen laulajan Juan Manuel Serratin kerrotaan joutuneen kiellettyjen listoille.poliisit eivät enää tänä vuonna voi etsiä vapaa-aikoinaan verotettavia koiria, sillä kaupungin talousarviosta on poistettu määräraha, josta on maksettu etsimispalkkiot sanoo poliisikomentaja Veikko Hietalahti.Helsingin kaupungin talousarviossa on aikaisemmin ollut määräraha, josta on maksettu palkkioita poliiseille, kun he ovat vapaa-aikoinaan käyneet asunnoissa ”rekisteröimässä” koiria rahatoimiston tilastoa varten.”Mielestäni verotuskohteiden tiedusteleminen ei kuulu poliisin tehtäviin ja viime keväänä ehdotin määrärahan poistamista talousarviosta. Vuoden 1969 budjetissa tätä momenttia ei enää esiinnykään.””Koirien tilastoiminen on tietääkseni tapahtunut aina vuoden lopulla, joten saattaa olla, että vielä tämänkin vuoden alussa ovat jotkut poliisit tehneet kyseistä työtä viime vuoden määrärahan turvin.”sai keskiviikkona ensimmäisen ns. Kultalevynsä.Kultalevyn Tapsalle tuonut laulu ”Isoisän olkihattu” levytettiin jo vuonna 1951 ja tähän mennessä sitä on myyty Kultalevyyn vaadittavat 30 000 kappaletta.Tapio Rautavaara on saanut kultaa aiemminkin, nimittäin kultamitalin Lontoon olympialaisten keihäänheitossa vuonna 1948. Vasta tämän jälkeen hän ryhtyi ammattilaulajaksi ja on siitä lähtien ehtinyt tehdä pitkälti toista sataa levyä.HS