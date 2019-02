Historia

Turku, 20.2.1969 (Ma)

Tukholma, 20. 2. (Maija-Liisa Heini)

merenkulun symboli, nelimastoinen parkkilaiva Pommern korjattaneen Turussa ensi kesän aikana.Valtio todennäköisesti osallistuu korjauskustannuksiin.Tämä vuonna 1903 Glasgowin telakalla Englannissa rakennettu alus oli telakoituna viimeksi yli 30 vuotta sitten.Opetusministeriö on vastikään lähettänyt Ahvenanmaan maakuntahallitukselle kirjelmän, jossa se katsoo aluksen korjauskustannusten voivan nousta korkeintaan 400 000 mk:aan. – –Alus on tarkoitus hinata Turkuun Wärtsilän telakalle, jossa sen pohja ja takila korjattaisiin parin viikon kuluessa. Merivartioston kanssa on neuvoteltu hinausavusta.ja näyttelijätär Barbra Streisand on tehnyt Las Vegasissa viiden vuoden sopimuksen, jolla hänestä tuli yökerhojen historian korkeimmin palkattu esiintyjä.Sopimuksen arvellaan olevan viiden miljoonan dollarin (noin 21 miljoonan markan) arvoinen. Sen mukaan 26-vuotiaan Barbra Streisandin on kerran vuodessa esiinnyttävä The Las Vegas International Hotel nimisessä uudessa yökerhossa, joka avataan myöhemmin tänä vuonna.Streisandin jokaisen vierailun tässä yökerhossa oletetaan kestävän noin neljä viikkoa. (Reuter)ryhdytään jakamaan Wohlsin vanhainkodin asukkaille Kirkkonummella sunnuntaisin ja juhlapäivinä.Kirkkonummen kunnanvaltuusto käsitteli asiaa torstaina ja antoi sille siunauksensa.Keskioluen jakelua Wohlsin vanhainkodissa koskeva asia pohjautuu valtuutettu Sven-Oskar Pihlströmin (r) ym. tekemään aloitteeseen. Vanhainkodin johtokunta on puoltanut aloitetta. Valtuusto oli myös yksimielinen asiasta ja hyväksyi sen keskustelutta.Valtuusto päätti, että – edellyttäen, etteivät lääketieteelliset syyt ole esteenä – maaliskuun alusta ryhdytään jakamaan jokaiselle Wohlsin vanhainkodissa asuvalle henkilölle joka itse sitä haluaa, keskiolutta sunnuntaisin ja juhlapäivinä.Henkilöt, jotka eivät halua olutta, saavat virvokkeita. Tarkoitusta varten myönnettiin 2.000 mk:n määräraha.paenneiden amerikkalaisten sotilaskarkureiden asema otetaan tarkasteltavaksi hallituksessa, totesi sisäministeri Eric Holmqvist Ruotsin sosiaalidemokraattien nuorisojärjestön SSU:n lähetystön käytyä hänen luonaan esittämässä, että amerikkalaisille olisi annettava Ruotsissa poliittinen turvapaikkaoikeus ja että heidän oleskeluaan helpotettaisiin myös työmarkkinapoliittisin toimenpitein.Tähänastisen käytännön mukaan on amerikkalaisille sotilaskarkureille annettu oikeus jäädä maahan ”humanitäärisistä syistä”. Sen sijaan heitä ei ole katsottu poliittisiksi pakolaisiksi eikä heille siis ole myönnetty poliittista turvapaikkaoikeutta.Käytännössä tämä on merkinnyt mm. sitä, että asepalveluksestaan paenneita, jos he Ruotsissa syyllistyvät joihinkin rikoksiin, helposti uhkaa maasta karkotus. Poliittisina pakolaisina heidät tuomittaisiin kartoitettaviksi vain siinä tapauksessa, että heidän rikoksensa katsottaisiin olevan varsin raskauttavaa laatua.Monessa tapauksessa ovat asunto, työpaikka ja toimeentulo koituneet kompastuskiviksi sotilaskarkureille, jotka läntiseen naapuriimme paetessaan ovat kuvitelleet saapuvansa maanpäälliseen paratiisiin. Kokemukset eivät läheskään kaikissa tapauksissa ole osoittautuneet rohkaiseviksi.vuosi sitten” kristillistä nuorisotyötä suunnitteleva ryhmä rukoili Kouvolassa, että elokuvateatteri menisi konkurssiin.Syksyllä elokuvateatteri Kino-Tähti lopetti toimintansa. Nyt sen huoneisto on vuokrattu samaisen ryhmän suunnittelemaan työhön.Kristillinen sanomalehti Uusi Tie kertoo tästä tämän viikon numeron etusivulla. Lehti on haastatellut evankelista Risto Rasimusta. ”Taistelun ja voiton kaksinkertaistaa se, että tästä on saatanalle aiheutunut kaksinkertainen harmi Ensin valloitetaan siltä eräs Kouvolan keskeisimmistä tukikohdista ja sitten tuo ryöstetty saalis vihitään palvelemaan elävää Jumalaa” sanoo Rasimus Uuden Tien haastattelussa.Elokuvateatteri Kino-Tähti on uudessa tehtävässään saanut nimekseen työkeskus Kointähti. Rasimus pitää elokuvateatterin konkurssia rukousvastauksena ja osoituksena siitä, että Jumala on mukana hankkeessa.HS