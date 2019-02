Historia

Karjalainen sai kiriä kahdesti mestaruuteen

Jyväskylä, 21.2.1969 (Jaakko Luoma)

Osmo

Ilman saastumisesta ongelma jo 1970-luvulla

”Kokonaisuutena

Miesten elämä mukavampaa niin idässä kuin lännessäkin

Geneve.

Lännen

Täysi-ikäisyysrajaksi esitetään 20 vuotta

Täysi-ikäisyysikärajan

Kohti Madridia

Kohti

Pop-mielipiteemme

Nuorten

Pohjoisen jokialueilla lunta kaksi kertaa tavallista runsaammin

Lumisateet

Nälkäiset porot Kainuun alueella rajaloikkareina

Suomussalmi, 20. 2. (JE)

Nälän

Amerikkalainen unelma

Keskitason

Turvallinen mini

Minihameiset

Karjalainen potkaisi viimeisen kerran, työnsi vielä kerran sauvoilla perään ja huokasi: ”Loppu on.”Parinsadan metrin mittainen hevosenkenkä oli kuitenkin vielä kiertämättä.Kun Karjalainen tajusi tämän, hänen oli otettava vielä toinen loppukiri.Hän oli silläkin riittävän vikkelä, ja 15 kilometrin suomenmestaruus oli löytänyt omistajansa.– –SM-kisakuume ei Jyväskylän keskikaupungilla vielä perjantaina tuntunut kovinkaan kuumalta.Monet eivät edes tienneet, miksi Jyväskylän kaupungissa liput kohotettiin salkoihin.Katuhaastattelussa tuli mitä moninaisimpia vastauksia.Eräs koulupoika arveli, että liputus on sen Robert Kennedyn murhan vuosipäivän johdosta.Eräs aikamies sanoi, ettei nyt ainakaan Runebergiä muisteta, sillä se päivä oli ja meni jo.Monet vastaajista tiesivät, että Jyväskylässä liputettiin SM-hiihtojen vuoksi.Suomi on vielä suhteellisen puhdasta aluetta, mutta suuri osa väestöstä elää jo nykyään ilman lisääntyvän likaantumisen vaikutuksen alaisena asutuskeskuksissa ja teollisuuslaitosten lähistössä”, sanoi fil. lisensiaatti Arvo Laamanen Miljööpoliittisen ja meluntorjuntayhdistyksen kaupunginvaltuutetuille ja kansanedustajille järjestämässä tilaisuudessa.”Työterveyslaitos on tehnyt ilman puhtaustutkimuksia kaupunkialueilla ja maaseudulla, ja ne tukevat edellä esitettyä arviointia. Toistaiseksi ainoastaan Helsinki on niin suuri asutuskeskus, että sen voidaan sanoa kärsivän ilmansaastumisesta kokonsa vuoksi. Muualla todetut saastumisongelmat ovat olleet paikallisia ja pääasiassa teollisuuden ja liikenteen aiheuttamia.””Tilanne Suomessa on alueellisesti sellainen, että huomioon ottaen väestön maantieteellisen jakautuman ja teknisen kehityksen nykynäkymät, voidaan ilmansaastumisen katsoa tulevan jo 1970-luvun Suomen selväksi ongelmaksi. Tilanne tulee muuttumaan yhä nopeammin, jos ei välittömästi ryhdytä asian vaatimiin ensitoimenpiteisiin.”perheenemännillä ja työssäkäyvillä naisilla on mukavammat olot kuin itäeurooppalaisilla kanssasisarillaan, ilmenee Yhdistyneiden Kansakuntien äskettäin suorittamasta tutkimuksesta.Länsimainen mies taas viettää ajastaan vähemmän työssä kuin Itä-Euroopassa työskentelevä mies.– –Miehillä niin idässä kuin lännessä on siis runsaasti enemmän vapaa-aikaa kuin työssäkäyvällä naisella.Tutkimuksessa olivat mukana Belgia, Ranska, Unkari, Puola, Länsi-Saksa, Neuvostoliitto, Yhdysvallat ja Jugoslavia.Yksityisistä maista ranskalaiset kuluttavat eniten aikaa syömiseen ja nukkumiseen.Keskitason saksalainen kuluttaa vähiten aikaa töissä, kun taas neuvostoliittolaisilla on pisimmät päivät. (UPI)alentamista vuodella 20:een esittää hallitus eduskunnalle perjantaina antamassaan esityksessä laiksi holhouslain muuttamisesta.Esityksensä avulla hallitus pyrkii poistamaan ristiriidan, joka vallitsee täysi-ikäisyyden ja kunnallisissa vaaleissa vallitsevan alemman äänioikeusikärajan välillä.Hallitus toteaa perusteluissaan lisäksi, että täysivaltaisuusikärajan erilaisuus eri valtioissa saattaa aiheuttaa vaikeita ristiriitoja, mikäli valtioiden välillä vallitsee vilkas vuorovaikutus.Kaikissa Pohjoismaissa Tanskaa lukuunottamatta onkin äänioikeusikärajaa alennettu 20:een.Hallitus esittää, että laki tulee voimaan heinäkuun alusta, koska ikärajan alentaminen pyritään toteuttamaan kaikissa Pohjoismaissa samanaikaisesti.Madridia ollaan menossa Suomenkin osalta – vaikka välillä näyttikin epävarmalta.Suomi on päättänyt noudattaa yhteispohjoismaista käytäntöä, siis osallistua Eurovision tämän vuoden laulukilpailuun Espanjassa.– –Kuten aina ennenkin, on kotoisista euroviisuistamme kuultu skandaalinkäryisiä tarinoita.On väitetty raatia lahjotuksi.On sanottu, että turhaa se äänestäminen on, Katri-Helenahan sen kuitenkin voittaa jne.Toinen mokoma sanotaan varmasti silloin, kun edustussävelmämme on lopullisesti valittu.Puheista piittaamatta on kaikilla katsojilla mahdollisuutensa antaa lauantaina näkemänsä tai kuulemansa perusteella äänensä joko: Viktor Klimenkolle (Vaari sirkuksessa), Laila Kinnuselle (Potkis), Marion Rungille (Tuntematon sydämeni), Markku Arolle (Sanoin), Katri-Helenalle (Maailman pihamaat) tai Jarkolle ja Lauralle (Kuin silloin ennen).Posti on äänestänyt itselleen seuraavanlaisen listan:1. Kirka: Viimeiseen mieheen (ylivoimainen voittaja)2. Ernos: Maria Louisa3. Erno: Elämältä halua en enempää4. Tapani Kansa: Käymme yhdessä ain5. ja 6. (tasoissa): Markku Aro: Käyn uudelleen eiliseen, Jormas: Elää7. Eero: SiirtoKiitokset kaikille äänestämään vaivautuneille.jatkuvat taukoamatta koko maassa ja Pohjois-Suomessa on monin paikoin jo nyt ylitetty maaliskuun huippulukemat.Mikäli pyryt jatkuvat edelleen ja jos kevät vielä aikanaan tulee pitkin, nopein askelin, ovat suurtulvat Pohjois-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla väistämätön tosiasia.ajamina ja siksi, että tänä talvena ei petoja, susia ja ahmoja, ole ollut juuri lainkaan, ovat Suomussalmen Hossan paliskunnan ja Kuusamon kaakkoisosien porot hakeutuneet itärajan selkosille ja aiheuttaneet kymmeniä rajaloukkauksia sekä runsaasti työtä rajavartijoille ja poromiehille.Kolme vuotta sitten voimaan astuneessa Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten solmimassa porosopimuksessa poro määritellään kotieläimeksi, jonka tekemä rajanylitys katsotaan rajaloukkaukseksi.amerikkalainen, joka saavuttaa 70 vuoden iän, on syönyt 150 nautaeläintä, 2400 kanaa, 225 lammasta, 310 sikaa, 10,5 hehtaarin tuottaman viljamäärän ja 20,2 hehtaarin tuottaman kasvismäärän.Lisäksi hän on juonut 31,820 litraa vettä, 2.318 litraa giniä ja 1,7 litraa vermuttia. (UPI)tytöt saattavat turvallisemmin liikkua pimeillä tieosuuksilla kuin naiset, jotka ovat peittäneet säärensä pitkillä hameilla.Hollannin tieliikenneturvallisuusviranomaiset sanovat, että mitä enemmän paljasta säärtä, sitä aikaisemmin autoilija havaitsee tiellä liikkujan. (UPI)HS