Historia

Orrenius kiistaton Hankirallin voittaja

HS 24.2.1969

Tukholmalainen

Herkkua myydään yhä lajittelemattomana

Silakka

Sairausvakuutuskorvaus apteekkitasolle

Lääkkeiden

Valokuva-alan koneita toimitetaan Ranskaan

Lahti, 23. 2. (PV)

Lahtelainen

33-vuotias korkkitehtailija Carl Orrenius iski 15. Hankirallissa tulpan niille ajatuksille, joiden mukaan suomalainen rallitähti on tällä hetkellä lyömätön kotimaisemissaan.Carl Orreniuksen ja Gustav Shröderheimin kiistaton vauhti viimeisenä yönä ei antanut mitään mahdollisuuksia parhaansa tekeville suomalaisille.Orreniuksen siekailematon tyyli toi kymmenen pohja-aikaa ja kaksi toista sijaa 13 viimeisessä erikoiskokeessa.Vielä Loimaan tauolla vain 45 sekuntia jäljessä ollut Jorma Lusenius jäi maaliin ehdittäessä Orreniuksesta yli viisi minuuttia. Varmasti ja erehtymättä ajanut Lusenius piti kuitenkin vakuuttavasti takanaan kolmanneksi tulleen Pauli Toivosen.Kärkikolmikon pisteet: Orrenius 27482, Lusenius 27826, Toivonen 27939.Heti rallin alkuvaiheissa pikataivalruuhkien ja myöhästymisen takia rallin kärkijoukosta pudonnut Leo Kinnunen teki loistavan suorituksen nousemalla lopputilanteessa neljänneksi. Eroa Toivoseen jäi kilpailun pituuden huomioonottaen häviävän niukka 22 sekuntia.on vaatimaton pieni kala, joka ruokapöytään saapuessaan saa helposti osakseen vähätteleviä katseita – jaaha, silakkaa.Joku on sanonut, että jos silakka olisi yhtä harvinainen ja kallis kala kuin lohi, niin sitä pidettäisiin suurena herkkuna. Ovatko vain kissat oivaltaneet, että silakka todella on suurta herkkua?Silakka on kuitenkin Suomen kalakaupan runko ja sitä pyydetään vuosittain noin 40 miljoonaa kiloa, joskus jopa yli 50 miljoonaa kiloa.Silakkaa saadaan yhä enemmän ja helpommin, mutta sen myyminen kuluttajille on vaikeaa. Kuluttajat alkavat tottua valmiiksi fileoituun kalaan, sillä muualta tuotu kala on lähes sataprosenttisesti fileoitua. – –Suuri osa elintarvikkeista lajitellaan koon ja laadun mukaan, mutta silakkaa ostetaan ja myydään vain silakkana. Ostajan pakettiin kertyy sekaisin pikkusormen kokoisia ja sillin mittaisia silakoita ja hyvässä lykyssä on joukkoon eksynyt vielä muutama kilohaili.Monet kalakauppiaat kylläkin pyydettäessä valitsevat suurta tai pientä kalaa pakettiin, mutta jos asiakas ei hoksaa vaatia määrätynkokoista kalaa, mätetään mitä sattuu tulemaan.Ruotsissa silakka lajitellaan viiteen luokkaan, jolloin ostaja tietää selvästi, millaista kalaa hän saa ja hinta vaihtelee myös koon ja laadun mukaan.ostamista sairausvakuutuskorvauksella alennettuun hintaan apteekista sekä kaikkien sairaanhoitokorvausten myöntämistä sairausvakuutuksesta suosittaa Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta.Sairausvakuutuslain muuttaminen näiltä osin ensisijaiseksi merkitsisi joustavampaa asiakaspalvelua, todetaan Kansaneläkelaitoksen tiedotuspalvelusta.valokuvien ja filmien kehitysautomaatteja sekä -välineistöjä valmistava Eino Riihelä Ky on avannut vientimarkkinat tuotteilleen.Tehdas on suunnitellut ja valmistanut näitä koneita jo kymmenen vuotta, mutta vasta viime vuonna päästiin käytännölliseen vientityöhön.Vienti on suuntautunut pääasiassa Efta-maihin, mutta erillistoimituksia on lähetetty myös muihin maihin. Nyt on päästy yhteistyöhön Ranskassa Toursin kaupungissa olevan erikoisliikkeen kanssa, joka ryhtyy myymään, asentamaan ja huoltamaan suomalaisia kuvanvalmistuskoneita.Ensimmäinen Ranskaan lähtevä koneisto on täysin automaattinen negatiivi-värifilmin kehityskone, joka on kooltaankin varsin mittava.HS