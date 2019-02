Historia

Uuden tyylin missikisat

Vihdoinkin on televisiossa päästy niin pitkälle, että kaikkien aikojen suosituinta katsottavaa, missikisoja, on ryhdytty kehittämään myös ohjelmana.Ennakkotiedot nimittäin kertovat, että tiistaina Mainos-TV:ssä klo 19.30 alkavat Miss-Suomi -kilpailut on kerta kaikkiaan puettu uuteen asuun: poissa ovat jäykät, viralliset tytöt, joiden ainoana tehtävänä on ollut marssia esiin.Tilalla ovat tytöt, jotka tanssivat, laulavat, tekevät showta.Ja ovat kauniita, tietenkin.Salaperäisyyden verhoa on missikisojen ympäriltä raotettu muutenkin.Missiehdokkaat nähtiin, tosin hyvin pikaisesti, jo Tarvan ohjelmassa.Siis jo jonkinlainen mielikuva on heistä olemassa.Julkisuuteen on saatettu jopa konkreettinen ryhmävalokuvakin, joka paljastaa rivin hyvinmuodostuneita sääriä, joutsenkauloja ja kauniita hammasrivistöjä.kone numero 1 laskeutui sumuiselle Lontoon lentokentälle maanantaina illansuussa ja presidentti Richard Nixon aloitti 40 tunnin Englannin-vierailunsa siirtymällä lähes suoraan illallisneuvotteluun pääministeri Harold Wilsonin kanssa.– –Presidentti Nixon sanoi haluavansa pyrkiä molemminpuoliseen luottamukseen Yhdysvaltain ja kaikkien muitten maitten välillä.Erikoissuhteen mainitseminen aiheutti Lontoossa hieman hämmennystä, sillä virallisesti Englannin hallitus on pyrkimässä eroon tästä käsitteestä, koska ranskalaiset katsovat sen olevan esteenä Euroopan yhdentymiselle.Toisaalta englantilaiset ovat iloisia ja imarreltuja yhteisen kielen ja muiden perinteiden luomasta itseluottamuksesta.aloittaa ensimmäisenä maana maailmassa naisten rintasyöpätutkimukset kiertävällä autoklinikalla.Lähtökohtana on Lappi, Pelkosenniemi, jossa tutkitaan 4.3. lähtien 550 naista.Kaikkiaan joukkotutkimuksen piiriin kuuluu eri puolilla Lappia 15.000 yli 30-vuotiasta.Rintasyöpätutkimusten lasketaan kestävän kaksi vuotta, kerrotaan kansaneläkelaitoksesta, joka näissä tutkimuksissa on yhteistyössä paikallisten lääkintöviranomaisten kanssa.Seuraavana vaiheena ovat viherkaihitutkimukset, joita ei ole myöskään aikaisemmin tehty klinikka-autoilla.yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa väitellään lähiaikoina ilman frakkia.Frakin sijasta väittelijä, vastaväittäjä ja kustos pukeutuvat pitkähihaiseen, maahan ulottuvaan viininpunaiseen kaapuun.Professori Veli Merikoski sanoo frakin poistamisen kuuluvan korkeakoulujen demokratisoitumisprosessiin.Frakki on tällaisessa tilaisuudessa epämukava ja keskipäivällä käytettynä se vaikuttaa lähinnä naurettavalta.Tärkein syy hänen mielestään on kuitenkin frakin kalleus.Professori Merikoski ehdotti frakin käytöstä luopumista osakunnan vuosijuhla-asuna jo kymmeniä vuosia sitten.Nyt hän sanoo ajan olevan siihen otollisen.Professori Merikoski on itse suunnitellut kaavun.Kaapuun kuuluu hartioilla pidettävä kappa.Ere Kokkosen ohjausdebyyttinä valmistunut ”Näköradiomiehen ihmeelliset siekailut” saa ensi-iltansa perjantaina.– –Näköradiomies on kertomus maalaisnuorukaisesta, joka pääsee tv:hen järjestäjäksi.Hänen myötään tutustutaan tv:n kulissien takaiseen elämään, taiteilijoihin siellä, heidän pyrkimyksiinsä ja epäonnistumisiin.Keskusaiheena on nuorukaisen, Mikko-Speden ja Sirkun (Tarja-Tuulikki Tarsala) rakkaus – ainoa todellinen arvo turhuuden ja pintakiillon keskellä.Elokuva on kokonaan toteutettu tv-tekniikalla ja on sellaisena varteenotettava kokeilu.Pääosia esittävät jo mainittujen lisäksi mm. Vesa-Matti Loiri, Simo Salminen, Leo Jokela, Tamara Lund, Veikko Sinisalo, Aarre Elo ja Jukka Virtanen, joka ohjaajan ja Speden lisäksi on ollut tekemässä myös käsikirjoitusta.31. ammattinyrkkeilyiltä Helsingin Messuhallissa muodostui pitkästä aikaa nyrkkeilyltään täysipainoiseksi ja railakkaaksi tilaisuudeksi.Vaikka Pertti Purhosen vastustajan Gerard Hedinin seikkailu Ranskasta Helsinkiin viivytti illan alkua kymmenisen minuuttia, ja aiheutti kaksi puolen tunnin taukoa ottelujen välillä, ei 5000-päinen salin kansoittanut yleisö ollut edes vihainen.Hedin oli Seutulassa, kun muut ottelut olivat jo päättyneet.Illan parasta työskentelyä esitti Harri Piitulainen, joka naputteli viidennentoista voittonsa ammattilaisurallaan.Piitulainen pehmitti oikea käsi kipeänäkin Ranskan Bernard Martinin selvästi vauhdikkaassa ja verisessä ottelussa, jossa nyrkkeily esiintyi edukseen koko kahdeksan erän ajan.kakkosohjelmassa nähdään perjantaina 28.2.1969 klo 17.30–18.15 suorana satelliittilähetyksenä Cape Kennedyn avaruuskeskuksesta Apollo 9:n avaruuslennon lähtö.Lennon on määrä kestää kymmenen päivää ja se tapahtuu ainoastaan maapallon kiertoradalla.Tämä avaruuslento on ehkä dramaattista kuulentoakin vaarallisempi ja kriittisempi sen takia, että nyt kokeillaan avaruudessa ensimmäistä kertaa suuresta kuualuksesta irtoavaa pientä alusta, jolla laskeutuminen kuuhun on suunniteltu tapahtuvaksi.Avaruuslennolle lähtevät astronautit James McDivitt, David Scott ja Russel Scheikart.Ohjelmaa selostaa Pasi Rutanen.HS