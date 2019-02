Historia

Turkulais­merkonomi Suomen kauneimmaksi

Tasaisen

Sissien voimakas hyökkäys kahteen USA:n tukikohtaan

Saigon, 25.2. (UPI)

Pohjoisvietnamilaiset

Helsingin keskuspuiston päälinja nyt hahmoteltu

Helsingin

Oikeusasiamiehelle ehdotetaan apulaista

Eduskunnan

Avattua viinapulloa ei kielletä autossa

Avatun

Lahden kuudes mäkipäivä taas suurtapaus

Lahti, 25.2. (Heikki Kymäläinen)

Viitisensataa

Haluan räjäyttää laitosteatterin

”Laitosteatterin

Television työläisperhe

Yhä

tyylikkääksi voidaan luonnehtia tämän vuoden Miss Suomi-kilpailua, jossa tavanomaisesta kävely-pyörähdys-hymy-niiaus -linjasta oli pyritty luopumaan ja vapauttamaan aina ennen haitannutta jäykähköä tunnelmaa.Tytöt olivat luontevaa ja välitöntä opiskelijatyyppiä ja he kaikki vakuuttivat koko kilpailun ajan säilyneen hyvän huumorin ja reilun hengen. Niinpä moni heistä oli veikannut voittajaksi juuri kauneuskuningattaren kruunun ja viitan saanutta 21-vuotiasta merkonomi Harriet Erikssonia.Kilpailun voittaja, suomalaista herttaista naiskauneutta edustava merkonomi Eriksson on 175 sm:n mittainen. Hän työskentelee laivanvarustamossa Turussa ja hänen äidinkielensä on ruotsi.Kilvan hänen kanssaan hymyili lopputuloksen tultua selville ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittu Euran yhteiskoulun 18-vuotias oppilas Päivi Raita, jota puolestaan voidaan luonnehtia eksoottiseksi, sillä hänen tummuutensa oli niin selvästi muista vaaleista tytöistä erottuvaa.Toiseksi perintöprinsessaksi tuli useiden ennakkosuosikki vaalea helsinkiläisopiskelija, 20-vuotias Christa Oinonen, joka muistutti viime vuoden Miss Suomea ja Miss Eurooppaa, Leena Brusiinia.joukot tekivät voimakkaan hyökkäyksen tiistaina yön pimeydestä kahta amerikkalaista merijalkaväen tukikohtaa vastaan muutama kilometri demilitarisoidun vyöhykkeen eteläpuolella.Yhdysvaltain sotilasedustajien mukaan taistelukosketus oli raivoisin viiteen kuukauteen ja siinä kaatui kaikkiaan 30 amerikkalaista.Hyökkäys liittyi maanlaajuiseen offensiiviaaltoon, joka jatkui koko Etelä-Vietnamin alueella kolmatta päivää.keskuspuistoalueen alustava suunnitelma on valmistunut.Alue käsittää yhtenäisen, noin yksitoista kilometriä pitkän ulkoilu- ja virkistysaluekaistaleen, joka lähtee kaupungin keskustasta Kaisaniemestä ja päättyy Haltialan–Niskalan alueeseen kaupungin rajalla.Keskuspuistosuunnitelman on laatinut arkkitehti Olli Lehtovuori.Apulaiskaupunginjohtaja Aatto Väyrynen totesi, että suunnitelman tarkkaa toteuttamisaikataulua ei vielä ole laadittu, mutta alue on tarkoitus sisällyttää tänä vuonna valmistuvaan uuteen yleiskaavaan.”Keskuspuistosuunnitelman saaminen yleiskaavaan on sikäli tärkeää, että näin saadaan alueen rajat käytännössä määritellyiksi. Tämän seurauksena voidaan rajoittaa puistoa ympäröivien rakennusalueiden leviäminen puiston puolelle”, hän jatkoi.perustuslakivaliokunta ehdottaa, että hallitus kiireellisesti antaisi eduskunnalle esityksen apulaisoikeusasiamiehen valitsemiseksi.Nykyisten säännösten mukaan oikeusasiamiehelle valitaan varamies.Perustuslakivaliokunta on käsitellyt apulaisoikeusasiamiehen viran perustamista kansanedustaja Kristian Gestrinin (r) lakialoitteen pohjalta.Aloitteessa ehdotetaan, että hallitusmuotoa muutettaisiin niin, että eduskunnan oikeusasiamiehen varamiehen sijasta valittaisiin apulaisoikeusasiamies samaksi ajaksi kuin oikeusasiamies.alkoholia sisältävän pullon tai astian säilyttämisen kieltämistä autossa, ei eduskunnan laki- ja talousvaliokunta katsonut aiheelliseksi, vaan hylkäsi asiaa koskeneen kansanedustaja Anna-Liisa Linkolan (kok) toivomusaloitteen.Valiokunnan mielestä kiellolla ei olisi käytännöllistä merkitystä ja kiellon valvominen olisi vaikeaa.Asia olisi sen sijaan hoidettava liikennevalistusta tehostamalla. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa aloitteen hylkäämistä.uutta ”kankkosta” hyppi tiistaina 18 eri mäessä Lahdessa mäkipäivän merkeissä.LHS järjesti nyt kuudennen kerran nuorille lahtelaispojille suuren mäkipäivän, josta muutkin seurat ympäri Suomen ovat ottaneet esimerkkiä niin, että mäkipäivästä voidaan jo käyttää sanaa valtakunnallinen.Lahden Hiihtoseuralla oli tarjolla kuusi eri sarjaa. Nuorimmat hyppääjät olivat alle kuusivuotiaita ja varttuneimmat alle 16-vuotiaita.Nuorimmat pojat hyppivät luonnollisesti vielä pienistä ”tösistä”, mutta varttuneemmat menivät komeasti ja pelkäämättä suurimpiin mäkiin.räjäyttämisen” ilmoittaa Tukholman kaupunginteatterin johtajan paikalle 1.7.69 astuva Vivica Bandler tehtäväkseen laajassa haastattelussa, jonka Dagens Nyheter on julkaissut 24.2.”Suuret teatterit toimivat kuin veturit, joiden perässä on jono tyhjiä vaunuja. Niiden ulkopuolella on ryhmiä, joilla on sekä ideoita että halua mutta ei tilaisuutta toimimiseen. Miksi tarve ja tarjonta eivät saisi kattaa toisiaan”, Vivica Bandler sanoo haastattelussa.Rva Bandler on tähän saakka kieltäytynyt antamasta julkisuuteen Tukholman kaupunginteatteria koskevia suunnitelmiaan. Tämä on johtunut tahdikkuudesta kaupunginteatterin nykyisiä työntekijöitä kohtaan, mainitsee DN.enemmän on viime aikoina pyritty kiinnittämään huomiota television sarjaohjelmiin niiden pitkäikäisyyden ja säännöllisen toistuvuuden johdosta.Ohjelmien vaikutus on oletettavasti suurempi kuin irrallisen pisteohjelman. Niissä heijastuvat asenteet imeytyvät meihin helpommin, koska sarjahenkilöistä tulee tuttaviamme eikä kritiikkimme ole samalla tavoin valveilla kuin erillisohjelman kohdalla. – –Yleisradiolla on itsellään kaksi hieman erilaista sarjanäytelmää, kaksi todellista pitkänmatkanjuoksijaa: ”Heikki ja Kaija” sekä ”Kiurunkulma”.Maanantaina ykkösohjelmassa esitetty jakso ”Pientä vilppiä” näytti selvästi, mihin ”Heikin ja Kaijan” suosio perustuu. Esimerkiksi ”Me Tammelat” ohjelmaan verrattuna ”Heikki ja Kaija” on huomattavasti ammattitaitoisempaa työtä. Näin myös samaistuminen tähän tv:n työläisperheeseen on helpompaa – ja tiedostamattomampaa – kuin samaistuminen hieman ylellisiin Tammeloihin.”Heikkiä ja Kaijaa” pidetään television työläisperheenä. Tämän määritelmän hyväksyminen kertoo enemmän yhteiskunnastamme kuin ”Heikistä ja Kaijasta”.Heikin ja Kaijan kohdalla kannattaisi todella vakavasti miettiä vastausta muutamiin kysymyksiin, joiden tiedostaminen on meille vaikeaa juuri helposta samaistumisesta johtuen.Ovatko Heikki ja Kaija edistyksellisiä suhteissaan työväen ideologioihin, vai ovatko he ehkä konservatiivisia, ehkä jarruttajia?Sarja painottaa erittäin voimakkaasti omistamisen ideologiaa. Onko tämä ideologia ominainen käsitellylle yhteiskuntaluokalle? Toisin sanoen, toimivatko Heikki ja Kaija yhteisen vai oman edun hyväksi? Minkä puolueen jäseniä he olisivat vai kuuluvatko he mihinkään puolueeseen?HS