Tavat olisi hyvä säilyttää – Murre saa vaikka hävitä

Vihti, helmikuussa 1969. Orvo Mäkelä

Siirtokarjalaiset

Roolitarkistusta oppikirjoihin

Oppikirjojen

Rautateillä vilkas viikonvaihde

Kaikki

Pornosota Tukholmassa

Tukholma, 26.2. (Maija-Liisa Heini)

Tukholmassa

Siirtokarjalaiset ovat nyt olleet virallisesti uusilla asuinsijoillaan kaksi vuosikymmentä. Vuodet 1945–1948 merkitsivät sotien takia kotinsa menettäneille noin 400.000 karjalaiselle vaelluskautta, jonka päätyttyä ryhdyttiin pureutumaan kiinni uusiin oloihin. – –Mahdollisuuden karjalaisuuden säilyttämiselle antoi lisäksi valtion päätös, että uudet siirtolaiset saivat käyttöönsä suuria yhtenäisiä maa-alueita. Näille saatettiin sitten muodostaa kokonaisia karjalaiskyliä.Sangen tyypillinen esimerkki tällaisesta paikkakunnasta on Vanjärven karjalaiskylä Uudenmaan läänin Vihdissä. – –– Tuhathehtaarinen Vanjärven kartano jaettiin siirtoväkeä asutettaessa lähes sadaksi pientilaksi.Kumpuilevia maita ryhtyivät kartanon maatyömiesten sijaan viljelemään Heinjoelta ja Viipurin maalaiskunnasta kotoisin olevat isännät. Nyt, kahdenkymmenen vuoden kuluttua, he ovat samalla kertaa sekä karjalaisia että vihtiläisiä; eivät enää heinjokelaisia, mutta eivät vielä uusmaalaistakaan. – –Vanjärven karjalaiskylä ei ole enää yhtä puhtaasti karjalainen kuin se oli syntyessään. Sekoitusta on tapahtunut mm. avioliittojen välityksellä.Tyypillinen esimerkki tästä saadaan Hätösen perheessä. Vanhin lapsi, Eila-tytär on naimisissa karjalaisen miehen kanssa, mutta Vilho-poika on löytänyt vaimonsa kantavihtiläisistä. Kaksi nuorinta on vielä kotona."Mutta kyllä Vilhon vaimokin on joutunut opettelemaan karjalanpiirakoiden tekemisen taidon, sillä ei se Vilho osaa niitä ilman olla", kertoo emäntä Maikki Hätönen ja tunnustaa samalla, että alkuperäinen karjalainen ruokavalio on uusilla asuinsijoilla saanut rikastuksekseen mm. talkkunat ja kotona tehtävät makkarat.

Roolitarkistusta oppikirjoihin

Oppikirjojen sisältö olisi tarkistettava myös sukupuoliroolikuvausten osalta, esittää Yhdistys 9 oppikirjojen tarkistustoimikunnalle.Yhdistys 9 toteaa valtiot, kand. Ritva-Liisa Sumun keskikoulun oppikirjoista suorittaman sisällön erittelyn osoittavan, että henkilöt kuvataan niissä varsin perinteisen roolinäkemyksen mukaisesti.Esimerkiksi naisten ansiotyön ja molempien aviopuolisoiden osallistuminen kotitöihin ja lastenhoitoon pitäisi näkyä nykyistä yhteiskuntaa kuvaavissa oppikirjoissa.

Rautateillä vilkas viikonvaihde

Kaikki rautateiden makuu- ja retkeilyvaunut sekä runsaasti myös päivävaunuja asetetaan ensi viikonvaihteessa koululaisten hiihtolomakuljetuksiin sekä Salpausselän kisaliikenteeseen.Kaikkiaan lähtee Helsingistä kaukojunilla perjantain ja sunnuntain välisenä aikana 50.000 henkeä. Suurin osa heistä on koululaisia. Kulussa on seitsemän lisäjunaa.Perjantaina lähtee Helsingistä kolme, lähinnä koululaisten käyttöön varattua lisäpikajunaa. Junista kaksi menee Rovaniemelle ja yksi Kontiomäelle. Viimeksi mainitusta osa jatkaa matkaansa Vuokatille, jossa se toimii koko hiihtoloman ajan junakotina.

Pornosota Tukholmassa

Tukholma, 26.2. (Maija-Liisa Heini)

Tukholmassa on puhjennut kaikkien aikojen pornosota, jossa vastakkain ovat eräät pornografialla kukkaroaan lihottavat tupakkakaupat ja Maranata-nimellä tunnettu uskonnollinen lahko.- Viime viikolla eräät Maranataliikkeeseen lukeutuvat maalasivat punaisella värillä muutaman tupakkakaupan ikkunan, pornoaineiston peittyessä varmemmaksi vakuudeksi vielä "Keskiyön huuto" -nimisten lehtien ja vihaisten iskulauseitten alle.Tiistain vastaisena yönä oli liikkeellä ainakin parikymmenhenkinen autoilla liikkunut nuori Maranata-iskujoukko kärjessään pastori Arne Imsen.Iskujoukko ennätti turmella 15 pornoikkunaa. "Sodoma on lähellä", sanoo Maranata todeten Ruotsin kansan hukkuvan pornoon ja syntiin viranomaisten vain tyytyessä kädet ristissä katselemaan rietasta menoa. He toivovat oikeudenkäyntiä sanoen olevansa valmiita vastaamaan seurauksista.Täysin toimettomina eivät myöskään ole olleet pornon kannattajat. Maanantain vastaisena yönä he puolestaan tekivät oman "ristiretkensä" Maranata-liikkeen päämajaan tietäessään uskonveljien ja -sisarten pitävän samaan aikaan rukouskokousta toisella puolella kaupunkia.Päämajan huoneiston ikkunoihin pornoväki liimasi "rohkeissa asennoissa poseeravien alastomien tyttöjen" kuvia, mikä pyhäinhäväistys lienee antanut aiheen Maranata-lahkon ihmeelliseen suurrynnistykseen.