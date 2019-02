Historia

Korttelikiekko 69

HS 28.2.1969

Ruotsalaisjoukkue

Helsingin valtuuston "villapuserokerho" ei aio antautua

Perinteellinen

Nixon lupasi tukea Berliinille

Berliini, 27. 2. (Matti Kontio)

”Ha-ho-he

Apollo-aluksen lähtö siirtyi

Cape Kennedy, 27. 2. (Reuter)

Yhdysvaltain

Golda Meir vahvistaa asemaansa Eshkolin seuraajaehdokkaana

Tel Aviv, 27. 2. (UPI)

Israelin

Viidakkotarina Tarzanin tyyliin

Mosambikissa

Tehokas valepuku

Geneve, 27. 2. (Reuter)

Viisitoista

Hammarby IF:n Helsingin vierailu lauantaina aiheutti hieman hämminkiä korttelikiekkoilijoitten keskuudessa.Ruotsalaispojat olivat näet yllättäen huomattavasti nuorempia kuin korttelipojat.Pulmasta kuitenkin selvittiin ja joukkue saatiin pystyyn.Torstaina vietettiin harjoituspäivää ja viimeisteltiin kuntoa Ilvestä ja Hammarbytä vastaan Gustav Bubnikin johdolla.Tällä kerralla harjoituksen aiheena oli syöttöpeli, mikä Bubnikin mielestä kaipaa kovasti kohennusta.– –Pelien lomassa nähdään taitoluistelua sekä Matti Kuuslan ja Jukka Virtasen järjestämää erikoisohjelmaa.tumma puku ja solmio -linja on väistymässä Helsingin kaupunginvaltuustossa.Valtuutetuista nuorimmat ovat tulleet istuntoihin vaaleanpunaisissa paidoissa, roikkuvissa villatakeissa, LSD-kuvioisissa kirjavissa puseroissa ja ilman solmiota sekä lisäksi arkisesti pussit housunpolvissa.”Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestys ei tunne pukeutumisohjeita, mutta vanhan perinteen mukaisesti useimmat valtuutetut ovat tulleet istuntoihin siististi pukeutuneina, mikä merkitsee ns. parempaa pukua,” toteaa valtuuston puheenjohtaja, kouluneuvos Jussi Saukkonen.”Puku ei ratkaise, vaan asia”, toteaa nuorten valtuutettujen edustaja, apulaisprofessori Risto Sänkiaho, joka kieltää olleensa valtuuston apulaisylivahtimestari Väinö Havun puhuttelussa pukeutumisensa johdosta.Toinen nuorten edustaja Erkki Tuomioja sanoi, että kun enemmistöön päästään, niin määrätään valtuuston vahtimestareille pakolliseksi virka-asuksi punainen villapaita.Näin on Ilkka Taipaleen kanssa kaavailtu ja siitä huomautettu myös Havulle.– Nixon ist okay” luki pienen berliiniläispojan kantamassa julisteessa jossakin presidentti Richard Nixonin reitin alkupuolella lähellä Heinrich Heine Strassen muurin ylityskohtaa.Tästä pienestä riimillisesti hieman ontuvasta tervehdyksestä tuli iskulause, joka saatteli yhä paisuen Yhdysvaltain presidenttiä hänen matkallaan satatuhatpäisen yleisön keskitse.Viimeiseksi se kaikui viidentuhannen työntekijän suusta Siemensin tehtaan suuressa kokoonpanohallissa kohta sen jälkeen, kun Nixon oli ilmoittanut tuhansille työläisille Yhdysvaltain panevan kaiken voimansa ja arvovaltansa peliin Länsi-Berliinin vapauden puolustamiseksi.Hän improvisoi nopeasti vastauksen: ”Ha-ho-he – berliners are okay!”Kriitillisimmätkään tarkkailijat eivät olisi uskoneet tuntemattomana saapuneen presidentin saaneen osakseen niin paljon spontaania innostusta koleassa ja lumisessa Länsi-Berliinissä.avaruusviranomaiset ilmoittivat torstaina, että Apollo 9:n lähtö on siirtynyt maanantaihin.Kolmen päivän lykkäyksen aiheutti astronauttien nuha ja vilustuminen.Apollo-ohjelman johtava lääkäri Charles Berry tutki torstaina James McDivittin, David Scottin ja Russell Schweickartin, jotka sairastuivat keskiviikkona kesken lentonsa harjoittelun, ja määräsi Schweickartin lepäämään.McDivitt ja Scott pystyivät jatkamaan iltapäivällä ohjelmaansa vielä pari tuntia Apollo-aluksen hytin ja kuukapselin simulaattoreissa.Lennon aikana McDivitt ja Schweickart siirtyvät kapselissa noin 160 kilometrin päähän itse Apollo-aluksesta.Tämä on ensimmäinen kokeilu kapselilla, joka aikanaan tulee ilmeisesti laskemaan ensimmäiset ihmiset kuun pinnalle.Koetta pidetään Yhdysvaltain avaruuslentojen tähän asti vaarallisimpana.Jos kapseli ei jostain syystä kohtaa uudelleen emälaivaansa, se ei pääse omin voimin maan ilmakehään.hallitsevan työväenpuolueen edustajat ilmoittivat keskiviikkona, että edesmenneen Israelin pääministerin Levi Eshkolin seuraajaehdokkaaksi nimitettäneen entinen ulkoministeri, rouva Golda Meir.Myös nykyinen sijaispääministeri Yigal Allon sekä puolustusministeri Moshe Dayan ovat ilmoittaneet tukevansa Meiriä.Alustavaa keskustelua tulevan pääministerin henkilöstä ei kuitenkaan aloitettane, ennen kuin suruaika on päättynyt.Ensimmäiset tunnustelut Golda Meirin kannatuksesta työväenpuolueen eri siipien osalta on kuitenkin jo tehty.olevat antropologit tutkivat uusia tietoja nuoresta miehestä, jonka kerrotaan kasvaneen syntymästään saakka paviaanien seurassa.Tarzanin mieleen tuovan tarinan kertoi sotilas, joka palasi ihmisten ilmoille palveltuaan Mosambikin viidakoissa.Se ei ollut kuitenkaan ensikäden tieto ja antropologit pyrkivät saamaan lisätietoja muista lähteistä.Sotilas sanoi kuulleensa tarinan eräältä heimon jäseneltä.Heimon kylä on Montepuez-virran rannalla 96 kilometriä länteen Porto Amelian kaupungista.Noin 22 vuotta sitten muuan nuori nainen kuoli metsämökissään miehensä ollessa poissa kotoa.Palatessaan mies löysi vaimonsa ruumiin, mutta ei merkkiäkään pienestä pojastaan.Joitakin kuukausia myöhemmin nähtiin samalla alueella paviaanilauma, ja yhden naaraan väitettiin kantaneen mukanaan ihmislasta, joka roikkui paviaanissa niin kuin pikkuapina emossaan.Vuosien aikana yritettiin usein saada lapsi kaapatuksi kasvatusäidiltään, aina turhaan.nuorta tshekkoslovakialaista pääsi äskettäin ovelalla tavalla ulos maastaan – matkustamalla jääkiekkojoukkueena.Ryhmä, jonka jäsenet olivat taidemaalareita, kuvanveistäjiä ja valokuvaajia, kertoi matkastaan sveitsiläisen sanomalehden Journal de Geneven haastattelussa.He sanoivat järjestäneensä ja pelanneensa yhden ottelun, jonka ”hävisivät kunniallisesti”.Jääkiekkoilijat järjestivät Sveitsissä näyttelyn salakuljetettuaan taideteoksensa, mm. raskaat veistokset, maahan varusteiden sekaan pakattuina.Tulliviranomaiset totesivat varusteiden sisältävän muutakin kuin kiekkoja ja mailoja, mutta ummistivat silmänsä ja toivottivat vain onnea urheilijoille.HS