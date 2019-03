Historia

Korko halutaan sitoa aikaan

HS 1.3.1969

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pariisin Hallit historiaan musiikin ja tanssin saattamina

Pariisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ingmar Bergman iski arvostelijaa

Tukholma, 28.2. (Maija-Liisa Heini)

Maailmankuulu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiihtolomat alkavat, luistinradat pimenevät

Helsingin

Haute couturen rivit harvenevat

Yksi

”On valitettavaa, että korkosopimuksesta on tullut epäasiallisen kritiikin kohde. Sitä ei uusi sopimus tosiaankaan ansaitse. Loppujen lopuksi se sisältää varsin merkityksettömiä muutoksia vallitsevaan korkotilanteeseen.Uudella sopimuksella halutaan ainoastaan sitoa korko aikaan ja luoda siten terveempi järjestelmä. Mielestäni osoittaa suhteellisuuden tajun puutetta, jos ollaan sitä mieltä, että tämä sopimus olisi ristiriidassa taloudellisen vakauttamisen kanssa”, sanoi Helsingin Osakepankin pääjohtaja Filip Pettersson pankin yhtiökokouksessa.”Todellinen uhka vakauttamiselle sitä vastoin olisi ollut, jos pankit olisivat joutuneet niin suuriin vaikeuksiin, että niiden toiminta olisi tullut vaaranalaiseksi ja olisi ollut pakko keskustella antolainauskoron nostamisesta. Emme voi, kuten on tehty, verrata meidän korkomarginaaliamme muiden maiden korkomarginaaleihin. Silloin olisi verrattava myös niitä muita tekijöitä, jotka parantavat ulkomaisten pankkien kannattavuutta, ja silloin muuttuu kuva aivan toiseksi”, sanoi pääjohtaja Pettersson.ei ollut enää oma itsensä perjantaiaamuna, sillä yön aikana siltä oli riistetty tuhannen vuoden historiallinen perinne, ”Les Halles” Pariisin Hallit, maailmankuulut hedelmä- ja vihannesmarkkinat, jossa kaupunkilaiset ja lukemattomat turistit ovat käyneet maistelemassa ”talon” kuuluisaa sipulikeittoa, olivat päättäneet päivänsä aamunkoittoon mennessä.Viikonvaihteessa Les Halles muuttaa ultramoderneihin, valvontatelevisiolla varustettuihin tiloihin Rungisiin, lähelle Orlyn lentokenttää ja lähes peninkulman päähän pääkaupungista etelään.Entisistä halleista jää jäljelle vain autioita kujia, rottia ja lihatori, joka muuttaa myöhemmin. Hallien sulkeutuessa pariisilaiset järjestivät läksiäiset, joissa katutanssiaisten rieha ja haikeus sekoittuivat toisiinsa.Vuoroin sotilasmusiikkia ja uusimpia popsävelmiä kaikui muinaisen Saint-Eustache kirkon edustalla, kun nuoret ja vanhat pariisilaiset marssivat ja tanssivat hedelmä- ja vihanneskorien ja kuvaamattomasti tuoksuvien juustovuorien välissä.Jotkut ampuivat ilotulitusraketteja ja jotkut heiluttivat viirejä, mutta kaikki tämä riemu ei pystynyt haihduttamaan pohjalla olevaa haikeutta. (AFP)Ingmar Bergman löi ehkä hieman vähemmän kuuluisaa ruotsalaista teatterikriitikkoa suomalaisittain sanoen turpiin Dramatenissa torstaina. Uhri oli Dagens Nyheterin pääteatterikriitikko Bengt Jahnson.Tapauksesta kerrottiin perjantain tukholmalaisissa iltapäivälehdissä etusivulla kissankorkuisin kirjaimin. Nixonin Rooman vierailun yhteydessä tapahtunut ampumisjuttu jäi paljon vähemmälle huomiolle.Tukholmalainen välikohtaus sattui Bergmanin ohjaaman ”Woyzeckin” julkisissa harjoituksissa. Bengt Jahnson istui muun yleisön joukossa näyttämöllä, mikä näissä Bergmanin lanseeraamissa yleisölle sallituissa harjoituksissa on mahdollista, Bergman itse istui salongissa.Esityksen päätyttyä Jahnsonin oli poistuakseen kuljettava näyttämön poikki, jolloin Bergman yhtäkkiä keksi vihaamansa kriitikon.”Johan nyt on piru”, sanoi Bergman ja löi Jahnsonia vasten naamaa niin voimakkaasti, että kriitikko romahti kulisseihin. Dramatenin vahtimestari riensi hätään ja esti enemmän tappelun.Expressen on ilmeisesti puhtaasta vahingonilosta haastatellut perjantaiaamuna Ingmar Bergmania, joka oli hyvin tyytyväinen päästyään kerrankin käsiksi Dagens Nyheterin pääkriitikkoon.”Jahnson siirtää omat neuroosinsa teatteriin, siihen mitä hän näkee. Sitäpaitsi hän on taitamaton, keskinkertainen ja pahansuopa. Hänen erikoistaktiikkaansa kuuluu henkilökohtaiset loukkaukset arvosteluissa. Minä ne kyllä kestän, mutta kaikki muut eivät”, sanoi Bergman todeten, että ajatus Jahnsonin lyömisestä tuntui yhtäkkiä mahdottoman mukavalta.luistinradat sulkeutuvat ensi viikosta alkaen jo klo 18, vaikka luisteluaika on parhaimmillaan ja koululaiset hiihtolomalla.Ainoastaan Pirkkolan urheilupuiston luistinrata valaistaan edelleen iltaisin.Helsingin ulkoilu- ja urheiluvirastosta kerrottiin, että valaisun lopettaminen on taloudellinen kysymys.Koska kaupungin veroäyriä ei saatu nostetuksi, on nyt jostain tingittävä. Valaiseminen ja henkilökunnan palkkaus tulevat kalliiksi.kilpailija vähemmän on jälleen haute couture -rintamalla sen jälkeen kun Jacques Heimin muotihuone on siirtynyt uudelle omistajalle, Pronuptia-nimisen myymälänketjun omistajalle 45-vuotiaalle Henri Micmacherille.HS