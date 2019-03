Historia

Vanha auto Vanajaan

HS 3.3.1969

”Vanha

Keskiolut kuohui vanhainkodissa

Pientä

Vuokatin lomailijoille kova tervetuliaispuhe

Vuokatti, 2. 3. (Jorma Korhonen)

Kahdeksan

Sisäministeri vaati toista vuosilomaa

Vuosiloman

Keitettyä makkaraa

Makkaralla

Apollolle alkoi lähtölaskenta

Cape Kennedy, 2. 3. (Reuter)

Lopullinen

Sää selkiintyi ja Concorde lensi

Toulouse, 2. 3. (Reuter)

Englannin

Dipolin Luolamies aloitti seksillä

Esimerkkinä

Pohjoismaille vain murusia ”Selällä”

Venäläiset

John Huston Filmisilmässä

Kuluneella

auto joutaa Vanajaan”, väitetään Hämeenlinnassa ja tosiaan nostetaan auto Vanajan jäälle odottamaan kevättä, jäittenlähtöä ja uppoamista.Auton uppoamispäivä on veikkauksen kohteena.Arvaus maksaa markan, voittajat palkitaan ulkomaanmatkoin ja markat menevät vähävaraisten opiskelijain stipendirahastoon.Autonrotiskon ilmestyminen jäälle on perinteellinen kevään enne. Vihjeenä veikkaajille muistutetaan, että viime vuotinen auto katosi pohjamutiin huhtikuun neljäntenä iltapäivällä. (JM).mietiskelyä ja sosiaalijohtajan kehotusta tarvittiin, ennen kuin ensimmäiset olutpullot avattiin sunnuntaina Wohlsin vanhainkodissa Kirkkonummella.Havaittiin, että olut on arvaamatonta, se saattaa pyrkiä isonkin lasin reunojen yli.”Porukan on pidettävä yhtä. Ukko joi 28 vuotta, mutta itse en ole aikaisemmin olutta maistellut. Lääkärikin kertoi, että se on terveellistä”, puheli 66-vuotias Elsa Franklin omasta osuudestaan selviydyttyään.Sosiaalijohtaja Guy Hindrén oli tullut mukaan aterialle tapauksen kunniaksi.”Tarkoituksena ei ole tehdä näistäkään pulloista mitään juhlaa, vaikka tiettävästi nyt ensimmäisen kerran kunta tarjoilee keskiolutta 'tytöille ja pojille', niin kuin täällä on tapana sanoa.”Tunnelma oli aluksi hiukan empivä. Uutta ruokajuomaa maisteltiin hiljaisina.Jälkiruokamansikoita odoteltaessa todettiin naapurien kesken, ettei olut ollut lainkaan pahaa, mieluummin päinvastoin.Moni kertoi, ettei aikaisemmin ollut olutta juonutkaan.jääpuikkoja tippuvaa VR:n puista makuuvaunua käsittävä latujuna tuli taas sunnuntaiaamuna Vuokattiin ja sen matkustajat, 125 helsinkiläiskoululaista, rävähdyttivät maisemat oitis väriä täyteen.Vuokatin talviurheilukeskus elää parhaita päiviään, lunta on metrin paksuudelta eikä äärtä näy, pakkasta kymmenen astetta ja mikä parhainta: junan tullessa urheiluopiston sivuraiteelle ilmestyi myös aurinko esiin sumun takaa.Hiihtolomaa on hyvä viettää silloin kun voi hiihtää.Urheiluopiston johtaja Erkki Hautamäki, entinen sotilasvalmentaja, piti heti junan saavuttua puhuttelun:”Olen sen polven mies, etten tunne käsitettä kouludemokratia, enkä edes tunnusta sitä. Koululaisina teillä ei ole oikeutta edes kysyä keskiolutta opiston ruokalasta. Alkoholin käyttöön opiston alueella harhautunut saa aikaa puoli tuntia. Olen laskenut, että siinä ajassa ehtii koota kamppeensa ja poistua. Tervetuloa Vuokattiin.”jakamista kahteen osaan, kesä- ja talvilomaan, vaati sisäministeri Antero Väyrynen (sd) avatessaan suurpujottelurinteen Pyhätunturilla sunnuntaina.Hän katsoi, että asian on tultava ennemmin tai myöhemmin työmarkkinajärjestöjen ja eduskunnan käsittelyyn.”Olen varma siitä, että olemme hyvinkin pian sen tosiasian edessä, että emme puhu enää kesälomasta vaan todella vuosilomasta. Tällä tarkoitan sitä, että vain osa lomasta pidetään perinteellisenä vuodenaikana, siis kesällä, mutta toinen osa talvella, lähinnä kevättalvella”, Väyrynen sanoi.Tätä taustaa vasten Väyrynen sanoi iloitsevansa Pyhätunturin kaltaisten lomakeskusten rakentamisesta palvelemaan lomanviettäjiä.on omat etunsa – ruoka valmistuu nopeasti ja kaikki, mistä maksetaan, on syötävää.Lihaliemessä tai maustetussa vedessä keitetty makkara on terveellisempää kuin huolella joka puolelta runsaassa rasvassa tummaksi käristetty.Makkara kuoritaan ja leikataan paksuhkoiksi viipaleiksi ja keitetään sipulilla ja pippurilla maustetussa lihaliemessä.Mikäli samaan lihaliemeen halutaan lisätä kiehumaan perunalohkoja ja pussillinen liemijuureksia tai paketillinen pakastevihanneksia, niin ensin lisätään perunat ja liemijuurekset ja vasta lopuksi makkaraviipaleet.Pakastevihannekset kypsennetään paketissa olevan keittämisohjeen mukaisesti.Nopeasti ruoka saadaan kiikutettua pöytään, jos makkarapalaset keitetään lihaliemessä ja samanaikaisesti valmistetaan pikaperunasose.lähtölaskenta maanantaiksi suunniteltua Apollo-9 -lentoa varten aloitettiin uudelleen Cape Kennedyssä varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa.Apollo-9 -lennolla kokeillaan avaruusalusta, joka on suunniteltu kuljettamaan ensimmäiset astronautit kuuhun.Apollo-9 -lento on viimeinen kokeilu kuuhun laskeutumista varten.Lento on 31. miehitetty avaruuslento ja alus vastaa tarkalleen kuumatkalla käytettävää Apolloa.Vaikka lento tapahtuu maata kiertävällä radalla, suoritetaan lennon aikana kuussa käyntiin liittyvät toiminnat.ja Ranskan yhteistoimin rakentama ääntä nopeampi Concorde-suihkumatkustajakone teki sunnuntaina ensimmäisen lentonsa.Nelimoottorinen, 140 matkustajan kuljettamiseksi rakennettu ja kaksi kertaa ääntä nopeammin kulkeva suihkukone nousi 27 minuutiksi ilmaan sunnuntaina sen jälkeen, kun kahden päivän ajan oli odotettu sään selkiintymistä.Concorde on toinen ääntä nopeammin kulkeva matkustajakone.Ensimmäinen oli neuvostoliittolainen TU-144, joka teki neitsytlentonsa Moskovan yläpuolella 31. joulukuuta.teekkareiden innosta keksiä ja kehittää jotain uutta on ravintola Luolamies – oikeastaan jo pari vuotta toiminnassa ollut Dipolin ensimmäisen luokan yleisöravintola, joka vasta nyt on saanut virallisen kasteensa ja sen mukana nimen.Luolamies-kokonaisuuteen kuuluvat mm. alumiinivälkkeinen tunneli ja näyttämö, jolla maaliskuun aikana esiintyy neljä strip-tease -tähteä.Ravintolassa pyritään sopeutumaan luolahenkeen himmentämällä valaistusta ja pyörittämällä liiankin tiuhaan tahtiin strip-tease -esityksiä.Lauantai-iltaisiin avajaisiin tähdet ennättivät juuri ja juuri Pariisista.Todella taitavaan kokonaissuoritukseen – musiikki ja tehokkaat valoefektit tukenaan – pääsi yksi tähtönen.Sen sijaan esiintynyt taikatemppuilija oli ilmeisesti matkaväsymyksestä tai pelkästään taidollisista avuistaan johtuen keskinkertaista luokkaa.ja saksalaiset urheilijat varastivat täydellisesti Pohjoismailta pääosan Salpausselän sunnuntaina.Päivän neljästä lajista veivät venäläiset kaksi ja Länsi- sekä Itä-Saksa kumpikin yhden.Raskaan viidenkympin hiihdon voitti yllättäen N-liiton Vjatseslav Vedenin ja vielä yllättävämpi oli hänen maanmiehensä Vladimir Voronkovin kakkossija.Naisten kymmenellä kilometrillä jatkoivat venakot menestyssarjaansa.Nina Shebalina oli nopein ennen Galina Kulakovaa.Itä-Saksan Christian Kiehlistä tuli tämänkertaisten kisojen kaksoisvoittaja, sillä lauantaina nuorten sarjan lisäksi hän nappasi myös yleisen mäkikilpailun.aurinkoisella kevätviikolla on Helsingin katukuvassa liikkunut filmausryhmä, jolla on nimekäs ohjaaja: John Huston.”Kremlin kirjeen” osittainen filmaus Suomessa on tuonut, paitsi kasan dollareita, myös good williä maallemme; elokuvan tekijät ovat vilpittömästi kiitelleet olosuhteita ja filmauksessa mukana olleita suomalaisia.John Hustonille on myös MTV omistanut maanantaisen Filmisilmänsä klo 19.00.HS