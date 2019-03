Historia

Puolueen tuki Golda Meirille

Jerusalem, 3.3.1969 (UPI)

Israelin

Erikoiselin tutki­maan pohjois­maiden yhteistä uraanirikastus­laitosta

Tukholma, 3.3. (Johannes Koroma)

Pohjoismaiden

Finnairin ja SAS:n fuusio esillä PN:ssä

Tukholma, 3.3. (Johannes Koroma)

SAS:n

Suomessa painetut YK-merkit kateissa

YK, New York, 3.3. (Reuter)

Yhdistyneiden

Olut- ja piimäkausi vie maitoasiakkaita

Keskioluen

Iittalassa maailman ainoa suupuhalluskone

A. Ahlström

entinen ulkoministeri Golda Meir nousi sunnuntai-iltana edesmenneen Levi Eshkolin vahvimmaksi seuraajaehdokkaaksi. Työväenpuolueen 14 ministeristä 13 ilmoitti kannattavansa Meirin valitsemista pääministeriksi.Maanantai-iltana myös puolueen toimeenpaneva komitea asettui hänen taakseen.Meirin vastustajan nimeä ei ilmoitettu, mutta asiantuntijat arvelivat vastustavan äänen kuuluneen puolustusministeri Moshe Dayanille.Aikaisemmin sunnuntaina rafi-puolueen johtajat ilmoittivat kannattavansa Moshe Dayanin valitsemista pääministeriksi. Tämä oli ensimmäinen vihje siitä, että voimakastahtoinen puolustusministeri harkitsee pyrkimistä pääministeriksi.Asiantuntijapiirit pitivät Meirin valintaa lähes varmana.Meir, 71, joka luopui työväenpuolueen pääministeripaikasta viime vuonna voidakseen osallistua kulissien takaiseen politikointiin, ilmoitti maanantaina odottavansa ainakin torstaihin saakka, ennen kuin antaa vastauksen siitä, onko hän halukas ryhtymään Israelin seuraavaksi pääministeriksi vai ei.yhteistä uraaninrikastuslaitosta tutkimaan asetetaan erikoiselin. Asiasta neuvoteltiin Pohjoismaiden neuvoston aikana järjestetyssä teollisuusministerin kokouksessa Tukholmassa.Kokouksessa eri Pohjoismaiden teollisuusministerit valottivat näkemyksiään atomiteknillisestä yhteistyöstä. Uraanin rikastus tapahtuisi tässä suunnitellussa laitoksessa uudella ultrakeskipakoismenetelmällä.Teollisuusministeriöiden kokouksessa kunkin maan ministerit esittivät kantansa siitä, millaista atomiteknillinen yhteistyö maiden välillä voisi olla ja niihin suuntaan sitä olisi kehitettävä.ja Finnairin sulauttaminen toisiinsa tuli jälleen kerran esiin tanskalaisten taholta Pohjoismaiden neuvoston yleiskeskustelun aikana.Tanskan ulkoministeri Hartling huomautti tällaisen lentoyhtiöiden välisen yhteistoiminnan olevan ilmeisen edullista kaikille osapuolille. – –Tanskan entinen kulkulaitosministeri, sosiaalidemokraattinen Svend Horn puolestaan toivoi Suomen ja Islannin pian ymmärtävän kuinka hyödyllistä näille maille olisi tiivis yhteistyö SAS:n kanssa lentoliikenteen alalla.Skandinaavisen tai ainakin pohjoismaiden yhteisen lentoliikenneyhtiön perustamista on esitetty useita kertoja Tanskan, Norjan ja Ruotsin taholta. Mutta Suomi ja Islanti ovat joka kerta vastanneet tarjoukseen kielteisesti, huomautti Svend Horn lopuksi.kansakuntien virkailijat uskovat varkaiden anastaneen 1.750.000 YK-postimerkkiä, jotka painettiin Suomen Pankin setelipainossa Helsingissä viime vuonna. Merkit ovat olleet kadoksissa joulukuusta lähtien.Kymmenen sentin lentopostimerkit, nimellisarvoltaan kaikkiaan 175000 dollaria (735000 mk) ovat mahdollisesti joutuneet keräilijöiden laittomiin kokoelmiin.Niiden kerrottiin kadonneen New Yorkin Kennedyn lentokentälle saapumisen jälkeen.vaikutusta kulutusmaidon myynnin vähenemiseen luonnehditaan noin viideksi prosentiksi.Tähän viittaavat Valion Helsingin alueen tammikuun luvut verrattuna edellisen vuoden tammikuuhun.Maidon menekin lasku nähdään myös helmikuun valmisteilla olevissa tilastoissa.Piimätuotteiden kulutus kasvoi tammikuussa edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna 14 prosenttia, mikä tietää sitä, että paitsi olutta myös piimää suositaan maidon kustannuksella.Osakeyhtiön Iittalan myynti on neljän viimeisen vuoden aikana kaksinkertaistunut.”Iittalan talouslasin vienti kasvoi viime vuonna 80 prosenttia edellisvuodesta”, totesi johtaja, dipl.ins. Håkan Söderström uudistetun Iittalan lasitehtaan vihkiäistilaisuudessa. Samalla esiteltiin automaattinen suupuhalluskone, joka on ainoa laatuaan maailmassa.Suupuhalluskoneen on suunnitellut teknikko Erkki Hyppönen. Kone puhaltaa tasaisemmin ja tehokkaammin kuin ihminen.Kun siihen suunniteltu ohjelmointi saadaan valmiiksi, kone vastaa tekniikaltaan tietokonetta.HS