Historia

Jarkko ja Laura Suomen edustajiksi Madridiin

HS 5.3.1969

”Kansa

PN otti kielteisen kannan ammattilaisnyrkkeilyyn

Tukholma, 4. 3. (Maija-Liisa Heini)

Ammattilaisnyrkkeilyn

Palme vahvin ehdokas Erlanderin seuraajaksi

Tukholma, 4. 3. (Maija-Liisa Heini)

Pohjoismaiden

Televisiosta nähtyä

Ylimääräinen

Sirhan ryhtyi todistajaksi

Los Angeles, 4. 3. (New York Times)

Sirhan

Menestys ei ole pilannut Walesin laulajapoikaa

Tom

Elokuva väläytti esiin aivan uudet hupsunkauniit vaatteet

Elokuvan

Kalaa on parasta katsoa suomuihin

Helsinkiläinen

on meidät valinnut ja teemme varmasti parhaamme avataksemme edes pistetilin Suomelle", sanoi Jarkko saatuaan tietää, että hänen ja Lauran esittämä kappale "Kuin silloin ennen" selvisi Eurovision laulukilpailun Suomen loppukilpailun ylivoimaiseksi voittajaksi.Parhaan kappaleen äänestämiseen osallistui 188 200 henkilöä eli enemmän kuin koskaan ennen.Voittajakappale sai 85 040 ääntä.Toiseksi tullut Katri-Helena oli myös Jarkon ja Lauran ennakkoveikkauksissa ykkössijalla.Tiedon voitostaan Jarkko ja Laura saivat Lappeenrantaan, jossa he ovat parastaikaa esiintymismatkalla.Voittoonsa pari suhtautui varsin tyynesti ja vaatimattomasti."Jos Madridiin menosta yleensä jotain tulee, lähdemme mielellämme. Matka sinne ei pelota eikä esiintyminenkään vielä suuremmin jännitä", he sanoivat."Ehkä syy laulamamme kappaleen voittoon oli se, että se tarttuu helposti korvaan. Heti nauhoituksessa ensi kuulemalta sävelmä jäi mieleen", sanoo Laura voittajakappaleesta.Humppatyylisen Kuin silloin ennen -laulun on säveltänyt Toivo Kärki. Sanoitus on Juha Vainion. Heti nauhoituksessa ensi kuulemalta sävelmä jäi mieleen”, sanoo Laura voittajakappaleesta.Humppatyylisen Kuin silloin ennen -laulun on säveltänyt Toivo Kärki. Ammattilaisnyrkkeilyn vastustajat saivat tämän urheilun puolustajista selkävoiton Pohjoismaiden neuvostossa tiistaina.Selvällä suomen kielellä sanottuna tämä merkitsee käytännössä sitä, että neuvosto päätti suositella pohjoismaiden hallituksille ammattilaisnyrkkeilyn kieltämistä neljässä Pohjoismaassa – Islannissa on kaikkinainen nyrkkeily ollut kielletty jo vuodesta 1956 alkaen.Ruotsissa tulee ammattilaisnyrkkeilyn, mahdollisesti myös amatöörinyrkkeilyn kieltävä lakiesitys valtiopäiville jo tänä keväänä.Tarkkailijoiden käsityksen mukaan Suomen ja Tanskan hallitukset tuskin tulevat noudattamaan pohjoismaisten parlamentaarikkojen suositusta, kun sen sijaan Norjaa pidetään tässä suhteessa epävarmana.Pohjoismaiden neuvoston nyrkkeilyn merkeissä tiistaina käytyyn taistelun tiimellykseen saapui myös Ruotsin koulutusministeri Olof Palme, jota samaisesta tiistaista lähtien on syytä pitää jotensakin sataprosenttisen varmana Tage Erlanderin seuraajana läntisen naapurimme hallituksen johdossa.Kannunvalanta Erlanderin seuraajasta sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajana ja pääministerinä sai näet uutta vauhtia hallitusta lähellä olevan Arbetet-lehden huomiota herättäneestä tiistain pääkirjoituksesta.Lehti oli siinä luopunut vuonna 1967 ilmaisemastaan kannasta, jonka mukaan syksyllä eroavan Erlanderin työn jatkajaksi olisi valittava nykyinen valtiovarainministeri Gunnar Sträng.Nyt on tilanne toinen, lehti sanoo lisäten, että sukupolven vaihdos on ehdottoman perusteltu ja että puoluejohtajakysymys on ratkaistava pitkällä tähtäyksellä.

Ylimääräinen suora satelliittilähetys Apollo-raketin lähdöstä oli tosin yhteen dramaattiseen hetkeen huipentuva, miltei ahdistavan jännittävä tilannekuva, mutta tarpeettomasti vesitetty liian pitkällä lähetysajalla.Kaikkihan toki tiesivät, mistä yrityksestä oli kysymys, ja puolen tunnin odotusaika oli tarpeettoman paljon Pasi Rutasellekin, jolta sentään eivät ensimmäisenä sanat ja sanakuviot lopu.Mutta raketin laukaisuteline muutoin täysin mitäänsanomattomassa autiomaamaisemassa ja tarkkailuhuoneen etäältä näytetyt penkkirivit eivät sellaisenaan tarjonneet juuri mitään materiaalia, ne oli pian käytetty loppuun.Ja matalalla roikkuva pilviverho teki varsinaisesta lähdöstäkin vain muutaman sekunnin asian.Nämä sekunnit tosin olivat lähetyksen värillisyyden takia kaiken odottelemisen arvoisia, mutta juuri niiden aikana näkynyttä räjähdyslieskaa lukuunottamatta tämä oli kerrankin värikoelähetys, jossa väreistä ei suurempaa iloa ollut – pieni kaistale vihreää ruohoa, siinä kaikki.B. Sirhan nousi maanantaina omassa jutussaan todistajanaitioon ja tunnusti valaehtoisesti surmanneensa Robert Kennedyn viime kesäkuun alussa Los Angelesin Ambassador-hotellissa.”Teitä syytetään murhasta”, sanoi puolustuksen pääasianajaja Grant Cooper Sirhanin vannottua todistajanvalan.”Teidän väitetään surmanneen erään ihmisen, Robert F. Tom Jones on laulanut kasaan niin paljon rahaa, että hän ei tunnu välittävän senttiäkään sievoisesta 29 miljoonan markan rahasummasta, jonka hän saa amerikkalaiselle televisioyhtiölle tekemästään sarjafilmistä."En minä sillä mitään tee. Rahojeni hoitajat sijoittavat ne johonkin – minä en enää välitä materiaalisista asioista", hän sanoi äänellään, joka on yhtä syvä kuin syvimmät Walesin hiilikaivokset, joissa hänen isänsä työskenteli.Tom Jonesin ura on niin menestyksellinen, että enää on miltei mahdotonta kuvitella häntä kaivamassa rakennustyömaan monttua 80 markan viikkopalkalla.Vuonna 1965 kirkkokuoroissa harjoitellut Tom sai ensilevynsä markkinoille. Levy oli nimeltään "It's not Unusual" ja sen jälkeen hänen laulamiaan levyjä on myyty yli 24 miljoonaa kappaletta eri puolille maailmaa. Elokuvan mahtia muodin määrääjänä tuskin kukaan haluaa kieltää. Tuoreessa muistissa ovat vielä Viva Maria- ja Zhivago-muoti. Vanhemmista villityksistä puhumattakaan.Äskettäin Pariisissa ensi-iltansa saaneen Funny Girlin odotetaan muodostuvan samanlaiseksi uuden muodin aloittajaksi.Itse Funny Girl, Barbra Streisand, on aina tämän vuosikymmenen alussa tapahtuneesta läpimurrostaan saakka antanut puheenaihetta vaatteillaan. Ne ovat nimittäin olleet lievästi sanottuna tavallisuudesta poikkeavia.Barbra itse sanoo vähät välittävänsä muotiasiantuntijoitten mielipiteistä ja pukeutuvansa jatkuvasti aivan kuten itse haluaa.Funny Girlissä nähdyt vaatteet ovat toisten mielestä aivan ihastuttavia naisellisella ja henkevällä tavalla. Toiset taas ovat sitä mieltä, että ne ovat täysin kaistapäisiä.Joka tapauksessa niissä on tyyliä ja tehoa, jotakin sellaista joka vetoaa ainakin joihinkin tämän päivän naisiin. Helsinkiläinen rouva osti torilta ison mateen, vei sen kotiinsa ja perkasi. Hän fileroi kalan ja alkoi paistaa seläkkeitä.Rouvan kauhistus oli melkoinen, kun paistinpannun lämmittämästä lihasta alkoi kiemuroida esiin n. 5 sentin pituisia, solakoita valkoisia matoja.Kasvot kelmeinä ja ruokahalu menneenä hän kolisteli kalan rikkaämpäriin. Aina silloin talloin sattuu, että kalasta löytyy erilaisia matoja.Tavallisin lienee lapamadon toukkamuoto, joka loisii kalan lihassa noin 1—1½ cm pituisena."Ei Suomessa sen paremmin kuin missään maassa, josta meille tuodaan ruokakalaa, ole ihmiselle vaarallisia kalaloisia. Edellyttäen tietenkin, että esimerkiksi lapamatoa kantavat kalat kypsennetään täysin", sanoo eläinlääketieteen lisensiaatti Oiva A Tiainen."Esimerkkirouvan tapauksesta on vaikeata sanoa mitään, hänen mateesta löytämänsä viiden sentin pituiset madot vaikuttavat erikoislaatuisilta, koska lapamadon toukkamuotokin liikkeelle lähtiessään on parisen senttiä lyhyempi." Aina silloin talloin sattuu, että kalasta löytyy erilaisia matoja.Tavallisin lienee lapamadon toukkamuoto, joka loisii kalan lihassa noin 1—1½ cm pituisena.”Ei Suomessa sen paremmin kuin missään maassa, josta meille tuodaan ruokakalaa, ole ihmiselle vaarallisia kalaloisia. Edellyttäen tietenkin, että esimerkiksi lapamatoa kantavat kalat kypsennetään täysin”, sanoo eläinlääketieteen lisensiaatti Oiva A Tiainen.”Esimerkkirouvan tapauksesta on vaikeata sanoa mitään, hänen mateesta löytämänsä viiden sentin pituiset madot vaikuttavat erikoislaatuisilta, koska lapamadon toukkamuotokin liikkeelle lähtiessään on parisen senttiä lyhyempi.”HS