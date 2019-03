Historia

Moskova-nimi yllätti Helsinkiin saapujat

HS 6.3.1969

Kremlin

Saksan yhdistäminen vastoin yhteisiä etuja

Saksan

Jokerit ja TPS mestaruussarjaan

Turun

Seksisuositus kaatui Ruotsin etumatkaan

Tukholma, 5.3. (Maija-Liisa Heini)

Kouluissa

Vesipatja estää makuuhaavat

Muuan

Sensuuri kielsi ”Suudelman”

Valtion

kirjeen filmausryhmä ulotti keskiviikkona toimintansa Helsingin uuden lentoasemarakennuksen liepeille, ja työstä ulkonaisena yllättävimpänä näkynä olivat kattorakenteen reunalle pystytetyt ”Mockba”-teksti sekä sirppi ja vasara -tunnus.Moskovaa tarkoittavan tekstin äärellä käyskenteli venäläisiä sotilaita esittäviä miehiä ja alhaalla kentällä tehtiin kiireistä työtä.Lentokoneissa saapuneet näkivät tapahtumat ja jossain määrin yllättävät aseman tunnukset parhaiten, mutta asia ei kuitenkin tuntunut kovin paljon hätkähdyttävän ihmisiä, sillä harvat tiedustelivat selitystä tekstille.Useimpien tiedossa tuntui olevan amerikkalaisen filmausryhmän puuhailu Helsingissä.yhdistäminen ei näytä olevan sen paremmin itäisen kuin läntisenkään voimaryhmittymän etujen mukaista, katsoi professori L. A. Puntila (sd) Helsingissä keskiviikkona.Hän huomautti Neuvostoliiton katsovan turvallisuutensa joutuvan uhan alaiseksi, jos Saksa yhdistyy liittotasavallan johdolla.Puntila kysyi myös, olisiko sosialistisenkään Saksan syntyminen Neuvostoliiton etujen mukaista.Puntila sanoi, että saksalaisten aktiivisuus näyttää kehottavan myös länsiliittoutuneita varovaisuuteen. Yhtenäinen Saksa saattaisi jälleen tulla vaaraksi Euroopan turvallisuudelle.Puntilan mielestä Saksan kahtiajako on panssaroitu tosiasia, ja olevat olot voidaan muuttaa vain uudella suursodalla.Palloseura ja helsinkiläisseura Jokerit nousivat ensi vuodeksi jääkiekkoilun mestaruussarjaan. Pääsarjastahan putosivat Vehmaisten Urheilijat sekä Saimaan Pallo.Jokerit oli karsintasarjan aikaisemmissa vaiheissa jo hoidellut pistetilinsä siihen malliin, että pelkkä tasapelikin tamperelaisyhdistelmä Hilparaa vastaan olisi riittänyt nousuun.Jokerit nostivat toisen helsinkiläisseuran kuitenkin mestaruussarjaan voitollisesti viimeiseen asti. – –TPS pisti todellisen ruletin päälle omalla Kupittaan kentällä. Nousuun tarvittiin voitto ja vielä reilunpuoleinen, koska Helsingin kamppailu jäi niin tasaiseksi.TPS pistikin peräti 11 kertaa kumilaatan vastustajan verkkoon. TPS:n maalia kohti hyökännyt Mäntän joukkue ei onnistunut kertaakaan.annettavaa seksuaaliopetusta koskeva suositusehdotus kaatui UN:ssa ruotsalaisten vastustukseen.Läntisen naapurimme parlamentaarikot katsovat Ruotsin tällä alalla ehättäneen muita naapurimaitaan niin paljon pitemmälle, että yhteispohjoismaiset pyrinnöt hidastaisivat kehitystä.Nurin mennessä suositusehdotuksessa oli esitetty, että hallitukset kaikissa Pohjoismaissa nopeasti liittäisivät kouluopetukseen eri koulumuodoissa ja eri asteilla kullekin ikäryhmälle sopivan, tehokkaan seksuaaliopetuksen, mihin pitäisi liittyä myös lapsirajoitusta koskeva valistustoiminta.englantilainen lääkäri on suunnitellut sairaalavuoteen, joka ei aiheuta makuuhaavoja: potilas nukkuu lämpimän veden päällä.Hän ei kuitenkaan kastu, sillä välissä on ohut vedenpitävä muovikalvo. Koska potilas kelluu, hänen kehonsa paino jakautuu tasaisesti eikä mikään osa joudu liian suureen puristukseen.Sängyn keksijä, L. R. Grant, kutsuu keksintöään upotusvuoteeksi (immersion bed). Se tulee maksamaan noin 150 puntaa (1.500 Smk), ja sitä on jo kokeiltu reumapotilaiden hoidossa eräässä lontoolaisessa sairaalassa.elokuvatarkastamo kielsi tiistaina Jaakko Talaskiven lyhytelokuvan ”Suudelma – The Kiss”, jonka valmistamista varten kamerataidetoimikunta viime vuonna myönsi 6000 markan apurahan.Sensuurin päätös ei ollut yksimielinen, se syntyi äänestyksen jälkeen äänin 4–2.Kieltävän päätöksen perusteluna on: ”Filmi on epäsiveellinen ja hyvien tapojen vastainen”. Tarkastamossa elokuva katsottiin kolmeen eri kertaan.”Tapaus on lajissaan meillä ensimmäinen. Koskaan ennen ei sensuuri ole joutunut kieltämään apurahan turvin valmistettua työtä”, toteaa elokuvatarkastamon puheenjohtaja fil.lis. Jerker A. Eriksson.HS