Historia

Alennusvoi myyntiin maanantaista alkaen

HS 7.3.1969

Valtio

Makkaraa syödään paljon ja siitä tiedetään vähän

Siitä

”Muut pyytävät viljelemistämme lohista pääosan”

Turku, 6. 3. (KA)

”Suomessa

Helsingin puhelinluettelo painatetaan Turussa

Helsingin

aloittaa voin yleisen alennusmyynnin kuluttajille ensi maanantaina. Erikoistarjousvoin myynti kestää vajaat kaksi viikkoa.Alennus on kolme markkaa kilolta, joten irtovoin kilohinta on maanantaista alkaen 5,50 markkaa. – –Alennuksella myytävä voimäärä on 9 miljoonaa kiloa, josta vähittäismyyntiin tulee 5 miljoonaa kiloa sekä leipomo-, keksi- ja makeistuotteiden valmistukseen 4 miljoonaa kiloa.Myös sairaalat, koulut, valtion tai kunnan laitokset tai muut niihin verrattavat laitokset saavat ostaa sekä keskusliikkeiltä että tukkuliikkeiltä erikoistarjousvoita. Näiden laitosten ostaman erikoistarjousvoin jälleenmyynti on kielletty. – –Alennusmyynti tulee maksamaan valtiolle arviolta 26,46 milj. mk. Varat tähän saadaan budjetissa maataloustuotteiden markkinoinnin edistämiseen sekä markkinoinnin ja maatalouden hintatason vakaannuttamiseen varatusta määrärahasta. – –Suomi on maailman toiseksi suurin voin kuluttajamaa Uuden Seelannin jälkeen. Suomalainen syö vuodessa keskimäärin 16 kg voita. Ruotsissa vastaava kulutus on puolta pienempi.Rasvan kokonaiskulutus meillä sitä vastoin on Euroopan alhaisimpia. Tällöin on laskettu mukaan voin lisäksi kaikki lihasta ja kasviksista saatavat rasvat.mitä makkaran päiden väliin on pakattu on kuluttajilla melko epämääräinen käsitys. Epäluuloistaan huolimatta suomalainen pistelee poskeensa kolme kertaa enemmänmakkaraa kuin ennen sotaanimittäin 18kiloa.Suomalainen kuluttaa lihaa vuosittain 37 kiloa, josta makkaran osuus melkein puolet. Ruotsissa on lihan kulutus vuosittain henkilöä kohden 68 kiloa, josta 46 kiloa on lihaa, 19,8 kiloa makkaraa ja 2,2 kiloa kokolihavalmisteita.Kuluttaja näkee makkaran tavallisesti vain siistinnäköisenä pötkönä lihakaupan tiskillä ja hän tuntee nakkimakkaran, lauantaimakkaran ja metvurstin, muttei tiedä mitä aineita makkaran kuoren sisällä on.viljellään tällä hetkellä 200.000 smolttia vuosittain. Jotta lohikanta saataisiin pysymään nykyisellän, olisi tuotanto nostettava 10 miljoonaan kappaleeseen. Lohenviljelyssä olisi myös kaikkien Itämeren maiden päästävä yhteistoimintaan”, sanoi professori Erkki Halme maataloushallituksen kalataloudellisesta tutkimustoimistosta.”Viljelyn lisääminen ei yksin auta, sillä Suomessa viljellyistä kaloista suuri osa pyydetään eteläisellä Itämerellä. Kaikkien Itämeren maiden olisi taloudellisesti otettava osaa viljelyn kustannuksiin. Puolalaiset, saksalaiset ja tanskalaiset pyytävät lohesta 70–80 prosenttia, vaikka näissä maissa ei lainkaan harrasteta lohenviljelyä.””Samoin ruotsalaiset pyytävät enemmän Suomessa viljeltyjä lohia kuin suomalaiset Ruotsissa viljeltyjä, vaikka Ruotsissa viljellään 10 kertaa enemmän lohta kuin Suomessa. Tämä johtuu siitä, että kutujoet ovat Suomessa, mutta kasvupaikat eteläisellä Itämerellä”.Puhelinyhdistyksen ja Oy Turun Sanomien välillä on allekirjoitettu sopimus Helsingin puhelinluettelon painatuksesta vuosina 1971–1975. Painatus tapahtuu tietokonesovellettua valoladontamenetelmää käyttäen.HS