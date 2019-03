Historia

Neljän poliisin surmaaja oli uhkaillut uhreja aikaisemmin

Pihtipudas, 7. 3. (Maire Vaajakallio ja Pentti Teirisalo)

Neljä

”Ei meitä milloinkaan ole pidetty eristyshuoneissa”

”Emme

Palmusta nyt värielokuva

”Täällä

Ennätysmäiset lumimassat peittävät Pohjois-Suomen

Rovaniemi, 7.3. (HP)

Rovaniemen

Facta I ilmestynyt

Ensimmäinen

Apollo 9:n vaarallisin koe onnistui

Avaruuskeskus, Houston, 7. 3. (AP)

Avaruusalus

Golda Meir puolueen pääministeriehdokas

Tel Aviv, 7. 3. (AP)

Israelin

WBC ei tunnusta Clayn mestaruutta

New York, 7. 3. (AFP)

Maailman

virkatehtävissä ollutta poliisia sai perjantaina surmansa samasta metsästysaseesta Pihtiputaan Korppisten kylässä.34-vuotias sekatyömies Tauno Pasanen, joka oli ensin uhkaillut perhettään ja ampunutkin pakoon lähteneen vaimonsa ja poikansa perään kaksi laukausta, surmasi häntä pidättämään tulleet poliisit.– –Murhenäytelmä, josta vain yksi paikkakunnan poliisi säästyi, saattaa olla humalassa olleen kosto.Tauno Pasanen oli viime tiistaina syytteessä Pihtiputaan käräjillä jatketusta tavanomaisesta viinan salakeitosta.Hän oli myös aikaisemmin luvannut maksaa konstaapeli Turpeiselle sen, että tämä oli viime syksynä pidättänyt hänet.Pidätys oli tapahtunut Pasasen saunassa.Tehtyään surmatyönsä Pasanen kulki neljän vainajan ohi naapuritaloon Tyynelään, missä hän käski isäntää ilmoittamaan tapahtumasta nimismiehelle.koskaan ole olleet eristyshuoneissa”, sanovat vanhukset Aurora-kodissa, jonka ohjesääntöä on arvosteltu Espoon kauppalanvaltuustossa.Ylihoitaja vahvistaa asukkaiden sanat.Talossa on kaksi lukittavaa huonetta, mutta toisesta on tehty ajat sitten pukuhuone ja toista muutetaan parhaillaan lepohuoneeksi.Viime vuoden lopulla valmistuneen tutkimuksen mukaan Aurora-kodissa mainittiin lukumääräisesti vähemmän huonoja puolia kuin kauppalan yksityisissä vanhainkodeissa.Yksityisissä kodeissa oli kuitenkin suhteellisesti enemmän hyvin viihtyviä, mutta silti näiden kotien asukkaat olivat muuttohaluisempia.Espoon kunnalliskoti, Aurora-koti toimii Träskändan historiallisesti maineikkaassa kartanossa Järvenperässä.Kodin paikkaluku on 191.Pohjantähden alla” -elokuvan menestys on mahdollistanut Fennada-yhtiön näihin asti varauksellisen suunnitelman Pohjantähden II-osan elokuvaamisesta.Sen käsikirjoitustyö jatkuu parhaillaan.– –Näin kertoi Fennadan toimitusjohtaja, dipl.ins. Mauno Mäkelä eilen kaikkein ensimmäiseksi aloitettavan Fennada-uutuuden, neljännen Palmun julkistustilaisuudessa.Uutuuden ohjaa Matti Kassila, joka yhdessä G. Korkmanin kanssa on tehnyt myös käsikirjoituksen uuteen Palmuun.Nimenä sillä on lupaavasti ”Vodkaa, komisario Palmu”.– –Neljäs Palmu tehdään värielokuvaksi, jonka filmaustyöt aloitetaan huhtikuun 1. päivänä.Kuvaajana on äsken Jussi-palkinnon saanut Esko Nevalainen.Ensi-ilta on syyskuussa.Nimiosassa, nyttemmin eläkkeelle siirtyneenä Palmuna on edelleen Jopi Rinne ja hänen entisiä apulaisiaan esittävät edelleen Matti Ranin ja Leo Jokela.seudulla lumen tulo alkoi lokakuussa, ja helmikuun loppuun mennessä oli kaupungin kaatopaikalle ajettu jo 15.000 kuormaa.Kun joka kuormassa on kuusi kuutiota, tästä kertyy kaikkiaan 90.000 kuutiometriä.Koko edellisen vuoden määrä oli yhteensä vain 60.000 kuutiota, joten nyt on jo kaatopaikalle kuljetettu puolet enemmän lunta kuin tavallisesti.Näin valtavaa lumentuloa ei Rovaniemellä ole ollut ainakaan 20 vuoteen.Lumen vahvuus on maastossa yli metrin.osa uudesta 10-osaiseksi suunnitellusta Facta-teossarjasta on ilmestynyt Tietosanakirja Oy:n toimesta.Facta-sarjan, joka pyrkii olemaan eräänlainen jokamiehen perustietosanakirja, lasketaan kokonaisuudessaan valmistuvan vuoden 1970 kevätkaudella.Vuonna 1959 perustetun Tietosanakirjan kustannuksella ovat aikaisemmin ilmestyneet 24-osainen Uusi Tietosanakirja, Lasten Tietosanakirja, Koululaisen Tietosanakirja ja Metsästäjän Tietosanakirja.Apollo 9:n mukana kulkeva laskeutumisalus päätti Suomen aikaan kello 20.34 perjantaina onnistuneesti ylimääräisen avaruusmatkansa.Kuusi tuntia kestäneen matkansa alussa erkani laskeutumisalus Apollosta mukanaan astronautit James McDivitt ja Russell Schweickart kello 15.15 Suomen aikaa.Kolmas astronauteista, David Scott, seurasi matkaa Apollosta.”Enpä ole pitkään aikaan kuullut noin hienoa ääntä”, sanoi McDivitt summerin ilmoitettua, että alukset olivat telakoineet ja matka päättänyt.”Matkaa voisi todella sanoa urheilulliseksi”, hän lisäsi.”Minusta ei ole tuntunut näin hyvältä todellakaan pitkään aikaan. Nyt aion nukkua.”hallitsevan työväenpuolueen keskuskomitea valitsi yksimielisesti perjantaina 70-vuotiaan entisen ulkoministerin, rouva Golda Meirin puolueen pääministeriehdokkaaksi.Rouva Meir ilmoitti hyväksyvänsä nimityksen.Keskuskomitea äänesti päätöksestä äänin 287-0 45 edustajan ollessa poissa. Päätös merkitsee sitä, että Israelin presidentti Zalman Shazar tulee antamaan Meirille hallituksen muodostamistehtävän.Presidentin on määrä aloittaa hallitusneuvottelut poliittisten johtajien kanssa ensi sunnuntaina, ja niiden oletetaan kestävän kaksi päivää.nyrkkeilyneuvoston (WBC) puheenjohtaja Justiniano Montano ilmoitti torstaina, ettei hänen järjestönsä enää tunnusta Cassius Claytä raskaan sarjan maailmanmestariksi.Mestarin arvo ratkeaa ottelussa, jossa Joe Frazier kohtaa ”jonkun hyvän ja hyväksyttävissä olevan vastustajan”.Toinen johtava nyrkkeilyjärjestö, maailman nyrkkeilyliitto (WBA), riisti Clayltä maailmanmestaruuden jo huhtikuussa 1967, kun tämä oli kieltäytynyt asepalveluksesta.– –Kun Cassius kuuli päätöksestä, niin hän sanoi välittävänsä siitä viis.”Olen mestari. Olen kukistanut kahteen otteeseen Sonny Listonin. He voivat viedä arvoni, mutta tämä tapahtuu vain paperilla”, kuuluivat Muhammad Alin sanat.”Olen maailman paras. Valkoiset ja mustat tietävät sen. Olen taidoltani ja tyyliltäni niin ylivoimainen, ettei minun kannata välittää siitä, mitä he tekevät. Haluaisin tavata tästä maailmasta jonkun, joka pystyisi nujertamaan minut”, hän lisäsi.HS