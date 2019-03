Historia

Kultaa ja hopeaa sekä kelloja pantataan eniten

HS 10.3.1969

Onni kääntyi Mörrum-joella

Tukholma, 9. 3. (Maija-Liisa Heini)

Kaikkiaan

Kananmunien hinnannousu luvallista

Kananmunien

Syö muna päivässä

Kananmunien

Pitkätukkaisia kirkkonäytelmiin

Turku, 9 3. (KA)

Turkulainen

Kulta- ja hopeaesineet sekä kellot ovat ylivoimaisesti suosituimpia panttaustavaroita Helsingin panttilainakonttoreissa.Nämä konttorit saavat vastaanottaa paljon myös magnetofoneja, erilaisia soittimia, sähköompelukoneita, radioita, televisioita, kameroita, perämoottoreita ym. käyttötavaraa.Myös vaatteita voi yrittää viedä ”kaniin”, mutta niiden on oltava melko uusia, kuluneet vaatteet eivät kelpaa.Panttilainakonttoreiden asiakkaat ovat miltei kaikista yhteiskuntaluokista, todetaan pääkaupungin eri ”kanikonttoreista”.”Tavaran hinnan määrää ennenkaikkea se, kuinka paljon siitä saadaan huutokaupassa. Tosin huutokauppaan meneviä tavaroita on melko vähän verrattuna lainausmääriin. Tavaraa säilytetään viisi kuukautta, ja sen jälkeen se menee huutokauppaan”, kertoi konttoripäällikkö Harry Degerth Helsingin Pantti Oy:stä.Lainasta peritään yhdeksän prosentin korko, ja sen vielä tulevat vakuutusmaksut, sekä säilytyksestä ja huolenpidosta aiheutuvat kulut.21 meritaimenta oli presidentti Urho Kekkosen ja prinssi Bertilin seurueen kalansaalis tuloksena kahden päivän uurastuksesta Mörrumjoella Etelä-Ruotsissa.Prinssi Bertilin koukkuun tarttui kolme kalaa, joista suurin painoi 2,5 kg.Presidentti Kekkonen, jolla oli lauantaina poikkeuksellisen huono kalaonni, otti sunnuntaina vahingon takaisin ja veti joesta yksitoista kalaa, joista hän kuitenkin kolme heitti alamittaisina takaisin.Presidentin tosiasialliseksi saaliiksi jäi siis kahdeksan kalaa, mikä tietää sitä, että hänen neljän vuoden takainen kaikkien aikojen Mörrumin ennätyksensä – 10 kalaa yhtenä päivänä – on edelleen lyömätön.Presidentti Kekkonen, jonka seurueeseen kuuluvat eversti Urpo Levon lisäksi maisteri Tauno V. Mäki ja talousneuvos Yrjö Suomaa, palaa kotimaahan lentäen maanantaina iltapäivällä.hinnoissa ympäri maata nyt tapahtuneet korotukset eivät ole olleet laittomia, kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön hintaosastoilta.Hinnankorotukset perustuvat vuoden vaihteen maataloustulotarkistukseen, joka kuitenkin vasta nyt on vaikuttanut munien kuluttajahintoihin. Munien vähittäishinnat ovat nousseet keskimäärin hieman yli 20 pennillä kilolta.Sosiaali- ja terveysministe­riön hintaosasto antoi asiasta seuraavan tiedotteen: ”Hinta­viranomaisille on tehty viime päivinä useita ilmoituksia kananmunien hintojen kohoamisesta kaikkialla maassa. Suoritetuissa tutkimuksissa on selvinnyt, etteivät korotukset ole olleet laittomia.”hinta on noussut huolimatta valtalaista, ja tämä asiaintila huolestuttaa sekä kauppaa että kuluttajia. Hinnan alentamiseksi on useita suunnitelmia.Eräs on sellainen, että kanat tuodaan valintamyymälöihin munimaan. Ostaja panee käden alle, muna pyörähtää käteen, ostaja kopauttaa munaan reiän ja juo sen tyhjäksi.Näin saadaan väliportaat poistetuksi ja munat ovat myös varmasti tuoreita.Niinikään arvellaan, että iloisesti hyörivät Kanaset saattavat piristää valintamyymälöiden nykyistä ankeaa tunnelmaa. JL.kirkkonäytelmäryhmä Evangelistae parvuli eli Vähäiset evankelistat lähtee pääsiäisenä esiintymismatkalle Jyväskylään ja Kuopioon. Ohjelmassa on Henrigheonin näytelmä Ristin tie.Ennen matkalle lähtöään ryhmä esittää Ristin tien ensi sunnuntaina Turun Pallivahan kirkossa. – –Harjoitusvaiheessa on Pekka Kivekkään kirkkonäytelmä Tietämättä minne oli saapuva. Ryhmään etsitään lisävoimiksi ennen kaikkea pitkätukkaisia, ilmaisutaitonsa kehittämisestä kiinnostuneita nuoria miehiä.HS