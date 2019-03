Historia

”Kremlin kirjeen” tekijät ovat tyytyväisiä

HS 11.3.1969

Uspenskin

Voivuoresta vain muruja pettyneille asiakkaille

Turkulaiskauppa

Kevätkeitto

Pari

Ammattikoululaiset arastelevat sallittuja tupakkataukojaan

Pieni

Nixon suosittu kotimaassaan

Washington, 10. 3. (Reuter)

Mielipidetutkimuksen

Ray tunnusti, saa 99 vuotta

Memphis, Tennessee, 9. 3. (UPI)

James

Karjapaimenet häädetään Amerikan televisioista

Elokuvan

katedraalin kultaiset sipulit kimmelsivät iltapäiväauringossa.Uspenski on tärkeä.Sen läheisyyteen ja tunnelmaan ovat amerikkalaiset ”Kremlin kirjeen” tekijät sijoittaneet monet elokuvakohtauksista.Topattuina kuin Pohjoisnavan tutkijat hyörivät elokuvantekijät Rahapajankadun ja Satamakadun kulmassa Helsingin Katajanokalla.Toiseksi viimeinen työpäivä oli menossa.– –Maanantaipäivän viimeinen ohjelmanumero oli autokohtauksen filmaaminen.Volgasta oli otettu etupelti pois ja rakennettu sen paikalle lava filmikameraa varten.Auto oli kiinnitetty amerikkalaiseen autoon, jossa oli valtava valonheittäjä ja teknillisiä välineitä.”Okay, okay, let’s start.”Avustajat häädettiin paikoilleen, suuri maestro, ohjaaja John Huston saapui.Sekä Huston että tuotannon valvoja Ernie Anderson olivat sitä mieltä, että kaikki on sujunut hienosti.Ihmiset ovat olleet erittäin avuliaita.Tiistai on viimeinen varsinainen kuvauspäivä.Suuret tähdet Bibi Andersson, Max von Sydow, Barbara Parkins, Patrick O’Neal ja muut häipyvät kokoontuakseen seuraavan kerran Roomaan jatkamaan filmausta.myi 2000 kiloa voita oman kertomansa mukaan viidessä minuutissa viidentoista kassakoneen voimalla.Hinta oli 20 penniä alempi kuin muilla kaupoilla.Helsinkiläiskauppa kieltäytyi myymästä eräälle asiakkaalle kahtakymmentä laatikkoa – yli viittäsataa kiloa – kerralla.Kajaanissa säännösteltiin voin myyntiä.Seurauksena oli, että ”hamsterit” kulkivat kassit pullottaen kaupasta toiseen.Helsingissä kerrottiin erään lähiön elintarvikemyymälästä jo aamulla, ettei voita enää ole, koska leipomot ovat ostaneet kaiken.Teollisuus osti Valion tietojen mukaan voita nyt enemmän kuin normaalisti koko vuonna.Leipomot eivät kertoneet, miten paljon voin alennusmyynti muutti käytettyjen rasvojen suhteita – yleinen toteamus oli ”Mehän käytämme muutenkin tuotteissamme voita.”Tornioon voiostoksille tulleet ruotsalaiset vetivät vesiperän.Voi pantiin ”kortille” heti aamusta ja asiakkaiden nimet pantiin muistiin, ettei kukaan voisi hamstrata.sipulia hienonnetaan ja kiehautetaan kevyesti kattilassa öljyssä tai margariinissa.Kattilaan lisätään renkaiksi leikattu purjosipuli, puhtaaksi raaputettu ja suikaleiksi leikattu porkkana ja palanen suikaleiksi leikattua selleriä.Hetken kuluttua lisätään noin 1½ litraa kuumaa vettä ja lihaliemikuutio tai muuta lihaliemitiivistettä.Keitto maustetaan tomaattisoseella, suolalla, valkopippurilla ja sellerisuolalla.Keitosta tulee tukevampi, jos siihen vielä lisätään 2 dl riisiä tai muutama peruna suikaleiksi leikattuna.Keitto saa kiehua hiljakseen noin 15 minuuttia.Jos keitosta halutaan täyttävämpi, voidaan siihen lisätä kinkku- tai makkarasuikaleita tai pieniä lihapyöryköitä kiehumaan.Kuka ei keitosta tule täyteen, tarjoaa keitettyjen perunoiden ja etikkapunajuurien kanssa esimerkiksi lihahyytelöä tai verimakkaroita.Jälkiruoaksi hedelmä tai pakastemarjoja.arkuus vaivasi Helsingin ammattikoulujen tupakoivia oppilaita, vaikka maanantaina ei enää tarvinnutkaan pelätä opettajien valvovaa katsetta.Tupakointikiellon kumoaminen koulualueella näytti oikeaan osuneelta ainakin ensimmäisenä sallittujen sauhujen päivänä.Opettajat ja oppilaat olivat tyytyväisiä, kaikki sujui siististi, mukavasti ja hienotunteisesti.Tupakointi on toistaiseksi sallittua vain koulun ulkopuolella.mukaan amerikkalaisten enemmistö katsoo presidentti Nixonin toimineen suhteellisen hyvin kuutena ensimmäisenä viikkonaan Yhdysvaltain presidenttinä.Louis Harrisin Washington Postille tekemässä tutkimuksessa 57 prosenttia kysellyistä antoi hänestä myönteisen lausunnon, 23 prosenttia antoi negatiivisen lausunnon ja 20 prosenttia ei ollut vielä muodostanut mielipidettä.Tutkimuksen mukaan Nixon on tehnyt erittäin hyvän vaikutuksen erityisesti lehdistötilaisuuksissaan.Earl Ray tunnusti maanantaina syyllisyytensä tri Martin Luther Kingin salamurhaan, mutta vihjaisi salaliiton olemassaoloon.Ray tunnusti syyllisyytensä tehtyään syyttäjäviranomaisten kanssa sopimuksen, että hänet tuomitaan 99 vuodeksi vankeuteen ja että rangaistus sovitetaan Tennesseen valtionvankilassa Nashvillessa, sen sijaan että hän olisi antautunut vaaraan, että valamiehistö saattaisi tuomita hänet kuolemaan sähkötuolissa.12-jäseninen valamiehistö suostui sopimukseen.Tennesseen osavaltion lain mukaan valamiehistö päättää käytännöllisesti katsoen syytetylle langetettavasta tuomiosta.Ray on ainoa henkilö oikeudessa, joka on vihjannut salaliiton mahdollisuuteen 4. huhtikuuta 1963 Memphisissä tapahtuneessa neekerijohtaja Martin Luther Kingin murhassa.ja television vuosia suosimat Lännen sarjat pyyhkäistään pois amerikkalaisten kuvaruudusta ensi katselukaudella.Seksi ja komedia täyttävät Villin lännen jättämän tyhjiön, jonka on aiheuttanut lähinnä senaattori Robert Kennedyn murhaa seurannut väkivallan vastainen aalto.Neljä kauimmin kestänyttä Lännen sarjaa on poistettu esityslistoilta, eikä yhtään uutta ole suunniteltu tilalle.Niistä lukemattomista ”tappakaa heidät kaikki” -sarjoista, jotka ovat jyristäneet viimeiset vuosikymmenet kuvaruudussa, vain noin puolisen tusinaa jää henkiin, ja nekin sijoitetaan varhaisempaan katseluaikaan.Amerikkalaisilla myyntimiehillä on nyt kiire myydä kaikki mitä on vielä jäljellä ulkomaisille markkinoille.Karjapaimenet häipyvät pölypilveen ja tilalle tulee seksiä ja komediaa.HS