Paul McCartney ja amerikkalainen free-lance valokuvaaja Linda Eastman vihitään Lontoossa keskiviikkona. Linda Eastmanin jättämä avioliittoilmoitus on nähtävissä Marylebonen rekisterivirastossa.Ilmoituksessa mainittiin sulhaseksi 26-vuotias muusikko Paul McCartney ja morsiameksi 27- vuotias Linda Eastman, joka on ollut aikaisemmin avioliitossa, mutta saanut avioeron ja jotka asuvat samassa osoitteessa St. John’s Woodissa.Paul McCartney itse vahvisti avioliittoaikeensa myöhemmin tiistaina, ”Se on totta, menen naimisiin, mutta minulla ei ole mitään muuta sanottavaa”, hän sanoi.Linda Eastman puolestaan ei puhunut mitään lehtimiehille.Vaalea Linda, joka on jo useiden kuukausien ajan nähty Beatle-Paulin vakinaisena seuralaisena, on rikkaan newyorkilaisen Picasso-keräilijän ja lakimiehen Lee Eastmanin tytär. – –McCartneya on pidetty eräänä Englannin tavoitelluimmista poikamiehistä.Kaikki Beatles-yhtyeen jäsenet ovat miljonäärejä. Muut kuuluisat kvartetin jäsenet ovat joko naimisissa tai eronneita., joka entiseltä ammatiltaan on muurari, valittiin eilen Lontoossa maan kirkkaimmaksi showtähdeksi.Hän sai Variety clubin tämän vuoden show-palkinnon menestysesityksistään sekä tv:ssä, teatterissa että levylaulajana.28-vuotiasta Tom Jonesia pidetään Englannin tuottoisimpana rahamyllynä sitten Beatlesien. Jones on esiintynyt Amerikassa mm. Las Vegasin yökerhoissa ja eräs amerikkalainen yhtiö osti hänen tv-sarjansa yli 50 miljoonan markan hinnasta.Elokuvanäyttelijöistä palkittiin parhaina Ron Moody (”Oliver”) ja Maggie Smith (”Hot millions”). Vuoden parhaiksi teatterinäyttelijöiksi nimettiin Sir John Gielgud ja Jill Bennett.poliisilaitoksessa käytetään autojen päivittäiseen pesuun ja puhdistukseen sekä kuukausihuoltoihin 2.796 työpäivää vuodessa, mikä vastaa noin 10 konstaapelin vuosityön menetystä.Tilintarkastajat toteavat, että kolme erikseen palkattua auton pesijää voisi hoitaa pesun partiomiesten ruokailutaukojen aikana tai niissä vuoroissa, jolloin auto jää vähäksi aikaa talliin ennen seuraavaa käyttöä.Tällä ja siihen liittyvillä muilla järjestelyillä saavutettu säästö vastaisi pelkästään Helsingin poliisilaitoksessa kuuden konstaapelin vuosipalkkaa.Valtiontilintarkastajain mielestä olisi kaikki sellaiset tehtävät, jotka eivät vaadi poliisikoulutusta, pyrittävä hoitamaan muulla näihin tehtäviin soveltuvalla henkilöstöllä.harmia kuin hyötyä koko voin alennusmyynnistä”, luonnehti tamperelaisen liikkeen osastopäällikkö tilannetta.”Jos voivuori kerran kasvatetaan, niin annettakoon sen kasvaa tarpeeksi korkeaksi, jotta voita voidaan myydä kaikille asiakkaille”, jatkoi hän.Tampereella oli tiistaina enemmän ostajia, kuin mitä voita riitti.juovat kolmanneksi eniten kahvia maailmassa henkeä kohden, sillä suomalainen käyttää noin 8,8 kiloa paahdettua kahvia vuodessa.Tilastoa johtavat ruotsalaiset ja tanskalaiset, sillä ruotsalainen kuluttaa kahvia vuodessa lähes 11 kiloa ja tanskalainen yli 9 kiloa.Kahvinkulutus lisääntyi vuoden 1968 aikana 300 tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 1968 paahdetun kahvin kokonaiskulutus nousi 41,3 milj. kiloon.Hiukset, joista katkelma kuuluu Suomen Teatterikoulun III kurssin Tikapuuteatterissa esittämään musiikilliseen kavalkaadiin Lepakon hiukset, tulee ensimmäisen kerran kokonaisuudessaan esille Suomessa.Tampereen Pop-teatterissa tänä kevään Raimo Paukun johtama nuorten harrastajateatteri esittää Hiuksista jonkin verran lyhennetyn laitoksen.Suoranaisesti newyorkilaiseen paikallisuuteen liittyvät kohdat pyyhitään, sen sijaan pyritään antamaan yleisempi kuva hippiliikkeestä.päätös tunnustaa murhanneensa neekerijohtaja Martin Luther Kingin jättää joukon kysymyksiä vastausta vaille.Oikeudenkäynnissä olisi voitu selvittää hänen pakoaan vankilasta, hänen motiiviaan ja hänen murhateon jälkeistä pakoretkeään.Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti jatkavansa tutkimuksiaan mahdollisesta salaliitosta Kingin murhaamiseksi. Korkea-arvoiset virkamiehet uskovat kuitenkin Rayn toimineen yksin ja että mitään salaliittoa ei ollut.HS