Historia

Kevään odotusta pakkasten ja lumen keskellä

13.3.1969

Kevään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomalainen poliisi ei lähde tappamaan”

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tanskalaiset etsivät kasvattilapsia nyt Pohjois-Suomesta

Oulu, 12. 3. (LK)

Pohjois-Suomen

”Rotua korostettu rikosuutisissa”

Valtioneuvoston

Vaalikeskusteluista tv:ssä luovuttava

Poliittisista

Elävä mainostaulu kehitetty Ypäjällä

Forssa, 12.3. (JM)

Ypäjällä

Saukko huopatossussa

Utsjoen

Itkevä tyttöjoukko saattoi Paulin ja Lindan häämatkalle

”Tämä

Tietokone solvasi opetusministeriä

Voimakastehoinen

alkaminen on suhteellinen käsite ja kesän tulon takaaminen tähän aikaan saattaa kuulostaa uhkapeliltä.Satamakapteenin mielestä kevät alkaa vasta kun yöpakkaset hellittävät ja jää alkaa sulaa.Helsingin Tuomiokirkon seinustalla ja Kaivopuiston rantamilla ovat auringonpalvojat kuitenkin aloittaneet kevään.Ja västäräkit ovat taatusti jo matkalla Välimeren maista Suomeen.Tuomiokirkon lumitöistä kolmatta vuosikymmentä huolehtinut Toivo Walen kertoi auringonpalvojien ilmestyneen seinustalle melko aikaisin tänä vuonna.Normaalisti hän muisteli heidän saapuvan maaliskuun loppupuolella.Hän lupasi, että lumi luodaan kirkon portailta sitten, kun aurinko alkaa sulattaa sitä.aseenkäyttöä, huumausaineongelmaa ja nuorisorikollisuutta käsiteltiin keskiviikkona Pohjoismaiden ylipoliisipäälliköiden kokouksessa Helsingissä.Tilaisuuden isäntä, ylipoliisipäällikkö Fjalar Jarva sanoi, että suomalainen poliisi ei lähde tappamaan, vaan sovittelemaan, ja taktiikka määräytyy sen mukaan.Jarva selvitti Pohjoismaiden ylipoliisipäälliköille äskettäin Pihtiputaalla sattunutta neljän poliisin ampumistapausta.Poliisiedustajat pitivät toimintaan kohdistettua arvostelua aiheettomana.”Tapauksessa poliisi toimi normaalin käytännön mukaan”, Jarva totesi.”Jos tarkoituksena olisi ollut tappaa ammuskelija, olisi tietenkin otettu erilainen taktiikka. Mutta ei suomalainen poliisi lähde tappamaan.”lehdissä on viime aikoina lisääntynyt tanskalaisten ilmoitukset, joissa halutaan ottolapsi Suomesta.Ilmoittelu on siirtynyt Pohjois-Suomeen osittain siitäkin syystä, että alueella on paljon lapsia ja että pohjoissuomalaiset lehdet julkaisevat näitä ilmoituksia.Aivan viime aikoina on julkaistu kymmenkunta tanskalaisten ilmoitusta.”Ulkomaille tapahtuvaa sijoitusta on pidettävä lastensuojelun kannalta epäterveenä ilmiönä, josta tulisi mitä pikimmin päästä. Tällainen lastensiirto ja jopa siinä esiintyvät kaupalliset merkitkin ovat nyky-yhteiskuntaan kuulumattomia ilmiöitä, joiden ehkäisemiseksi olisi lainsäädäntöä tarvittavilta osiltaan tarkistettava”, sanoi Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Jori Rissanen.asettama mustalaisasiain neuvottelukunta katsoo, että maassamme on rikosuutisten yhteydessä turhaan korostettu ihmisen rotua ja kansallisuutta.Näin on tapahtunut neuvottelukunnan mielestä silloinkin, kun seikalla ei ole ollut vaikutusta itse pääasiaan.Mustalaisasiain neuvottelukunta on lähettänyt asiasta kirjelmän Suomen sanomalehtimiesten liitolle ja julkisen sanan neuvostolle.”Tosin voidaan todeta, että mustalaiset syyllistyvät rikoksiin useammin kuin muu väestö keskimäärin. Jos kuitenkin tarkastellaan sen sosiaaliryhmän rikollisuutta, johon mustalaiset elinehtojensa perusteella kuuluvat, ei mustalaisten rikollisuus ole yleisempää kuin muidenkaan”, todetaan neuvottelukunnan kirjelmässä.vaalikeskusteluista televisiossa olisi kokonaan luovuttava ja keskustelut käytävä ääniradiossa, ehdotti professori Kullervo Rainio Paasikiviseuran kokouksessa Helsingissä.Professori Rainio sanoi, että radiokeskustelun kuuntelijalla on paljon suuremmat mahdollisuudet kuin television katselijalla kiinnittää huomiota esityksen asiasisältöön, ilman että sellaiset epäasialliset tekijät, jotka televisiossa merkitsevät ratkaisevaa seikkaa – kuten pukeutuminen, ulkonainen olemus, ensivaikutelma ihmisestä ja filmaustekniset seikat – pääsisivät vaikuttamaan.on kehitetty sarjatuotantoasteelle uusi mainosalan keksintö, jonka uskotaan valtaavan alaa myös ulkomailla. Kysymyksessä on suurikokoinen tienvarsille pystytettävä ulkomainostaulu, joka elää, toisin sanoen sen tekstit ja kuviot vaihtuvat jatkuvasti.Tämä on mahdollista siten, että kuvataulun muodostavat rinnakkaiset pienat, jotka pyörivät akselinsa ympäri. Kun niiden näkyvä pinta vaihtuu, muuttuu koko näkyvä kuvio jatkuvasti.Pystypienat on valmistettu alumiiniputkista ja ne ovat alituisessa pyörimisliikkeessä sähkömoottorin avulla. Pyöreillä putkilla voidaan saada aikaan kolme täysin erilaista pinnankäyttöversiota.vanhainkodin laitosmies Eero Sujala sai äskettäin saukon erikoisella tavalla. Otus oli noussut joen jäälle ja etsi paluureikää veteen.Mies riisui pitkävartisen huopatossun jalastaan ja pani sen hangelle, jolloin nuori saukko piiloutuikin tossuun. Nopeasti vain tossun suu kiinni ja niin oli elukka vangittu.Viime lauantaina se lähti matkalle kohti Helsinkiä. Korkeasaaressa se on kaiken kansan ihailtavana ensi kesänä.on hirvittävä isku” voihki muuan itkevä tyttö kymmenien itkevien toveriensa kanssa aviomies Paul McCartneyn astuessa vaimonsa Linda Eastmanin kanssa ulos virastosta, jossa pariskunnan siviilivihkiminen suoritettiin keskiviikkona.Paul oli unohtanut kokonaan vihkisormuksen oston ja hankki viime hetkessä sileän kultasormuksen vaimolleen.Juuri avioituneen viimeisen poikamiesbeatlen kasvoilla oli tyytyväinen hymy, kun hän astui yhdessä keltaiseen asuun pukeutuneen nuorikkonsa ja tämän kuusivuotiaan tyttären kanssa siviilirekisteriviraston rappusille ja sanoi: ”I feel fine” (Voin erinomaisesti).Noin 300 teini-ikäisen tytön sureva joukko yritti päästä poliisiketjun läpi lähemmäs ihannettaan.Paul ja Linda ratkaisivat tilanteen hetkeksi heittämällä kourallisen punaisia karamelleja ja keltaisen ruusukimpun tyttöjen joukkoon.tietokone aloitti väittelyn Englannin opetusministerin Edward Shortin kanssa ja sanoi tämän olevan ikävystyttävä.Opetusministeri Short oli tiistaina avaamassa Lontoon lääketieteellisen tutkimuskeskuksen tietokoneosaston ja teki virheen syöttäessään tietokoneeseen väärin kirjoitetun tervehdyksen.Tietokone vastasi terävästi: ”En taida oikein ymmärtää teitä.”Shortille tuli kiire korjaamaan virheensä ja nyt tietokone vastasi tyytyväisempänä: ”Hyvää päivää. Olkaa hyvä ja esittäkää kysymyksenne.”Keskustelu oli tuomittu siitä hetkestä lähtien, jolloin opetusministeri kysyi: ”Paljonko kello on?” Huipputehokas tietokone kävi kärsimättömäksi ja vastasi: ”Tämä keskustelu alkaa käydä pitkästyttäväksi.”HS