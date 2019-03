Historia

Itä-Suomesta rakentajat Tallinnan hotellille

HS 14.3.1969

Seksuaalirikoslaki syksyllä eduskuntaan

Tykit jylisevät jälleen Suezilla

Sokea Feliciano palkittiin USA:ssa

Yli 200 venettä Helsingin venenäyttelyssä

Esko Salminen kaupunginteatteriin

Itä­suoma­laiset raken­tajat saavat tehdäk­seen Tallinnaan suunni­tellun Inturistin suur­hotellin.Hotellin urakka­sopimus allekirjoi­tettiin torstaina Helsin­gissä Tekno Exportin ja savon­linnalaisen rakennus­liike Mikko Revon kesken.Yli 700 matkustajaa palvelevan suurhotellin rakennustyöhön tarvitaan parhaimmillaan noin 300 rakennustyömiestä. Työt alkavat jo huhtikuussa.Keskelle Tallinnan kaupunkia rakennettavan 24-kerroksisen suurhotellin koko työ suoritetaan suomalaisin voimin. Urakkasopimuksen ensimmäinen osa käsittää runkotyöt ja sen arvo on 22 milj. markkaa.Toinen osa sisältää myös sisustustyöt ja siitä sovitaan lopullisen sisustusohjelman valmistuttua vuoden lopussa. Hotellin ovet ja ikkunat tilataan mahdollisesti kuopiolaiselta valmistajalta.Koko rakennustyön arvo on noin 40 milj. markkaa.Urakan saanut savonlinnalainen rakennusliike Mikko Repo on kymmenessä vuodessa kohonnut suomalaisten rakentajien kärkijoukkoon.uudistusesitys annettaneen eduskunnalle syksyllä. Nykyistä lakia huomattavasti vapaamielisempi lakiesitysehdotus on parhaillaan korkeimmassa oikeudessa, jonka lausunnon kerrotaan valmistuvan myöhemmin keväällä.Kansanedustajien ”poliittisten intohimojen” välttämiseksi esitys on tarkoitus antaa kesälomien jälkeen. – –Komitea ehdotti, että sukupuolisen kanssakäymisen rangaistavuusikäraja alennettaisiin 17 vuodesta 15 vuoteen.Aikuisten välisen homoseksualismin rangaistavuus ehdotetaan poistettavaksi.Sukurutsauksen rangaistavuus ehdotetaan rajoitettavaksi vain omien lasten, näiden jälkeläisten sekä sisarusten välisiin suhteisiin.Eläimeen sekaantumisen rangaistavuus ehdotetaan poistettavaksi.Periaatteessa aina rangaistavaksi ehdotetaan sukupuoliyhteyden tai muun haurauden harjoittaminen alle 15-vuotiaan lapsen kanssa.Homoseksuaalisten tekojen osalta ehdottomaksi suojaikärajaksi ehdotetaan 18 vuotta.ja Egyptin tykistöt kävivät jälleen tulitaistelun Suezin yli. Taistelun tuloksena syttyi Egyptin öljysäiliöitä tuleen.Israelin pääesikunnan tiedotteessa sanottiin israelilaisten ammusten tuhonneen egyptiläisten tarkka-ampujien tukikohdan ja sytyttäneen ainakin yhden öljysäiliön tuleen.Kaksi israelilaista helikopteria ammuttiin alas ilmataistelussa, ilmoitti Kairon radio. Radio väitti israelilaisten aloittaneen tulituksen israelilaisten ilmoittaessa egyptiläisten aloittaneen yhteenoton.laulaja José Feliciano, Aretha Franklin, The Temptations -yhtye ja Dionne Warwick olivat Grammy-palkintojen saajien joukossa Yhdysvaltain kansallisen taidelevytysten akatemian jakaessa Hollywoodin Oscareihin rinnastettavia kunniakirjojaan New Yorkissa.Kilpailuluokkia oli kaikkiaan 41.Syntymästään saakka sokea, alunperin puertoricolainen Feliciano, joka herätti viime vuonna huomiota esittämällä Yhdysvaltain kansallislaulun soul-tyyliin, julistettiin sekä parhaimmaksi uudeksi taiteilijaksi että parhaimmaksi mieslaulajaksi v. 1968 levyllään ”Light my fire”.Dionne Warwick oli paras naisvokalisti levyllään ”Do you know the way, to San Jose?”Parhaimmaksi esitykseksi duo tai yhtye -luokassa arvosteltiin Simon ja Garfunkel kappaleellaan ”Mrs. Robinson”. Paul Simon voitti lisäksi elokuvamusiikin luokan: kysymyksessä oli The Graduaten musiikki, johon Mrs. Robinson sisältyi.Aretha Franklin oli paras naisvokalisti rytmi- ja blues -luokassa kappaleellaan ”Chain of fools”.Paras yhtye oli The Temptations (”Cloud nine”).vilkuttelee Messuhallin katossa hilpeä majakka venekevään avauksen merkiksi.Valkoiset purjeet tapailevat korkeuksia, lasikuitu hohtaa etelämaista värikkyyttä ja avomeriveneiden jyhkeät linjat piirtyvät seinähorisonttia vasten – avataan Helsingin suuri venenäyttely ”Vene ja retkeily 69”.Messuhallin yli 6000 näyttelyneliömetrille on ahdettu yli 200 venettä – useampia kuin koskaan ennen, moottoreita, varusteita ja asusteita.Näyttelyssä elää hidas, tilava ja taloudellinen matkavene renessanssiaan keinuvana kesämökkinä, mutta myös huippunopeiden, veneiden määrä on kasvanut.Purjehtijoille tarjoillaan taas joukko mielenkiintoisia uutuuksia katamaraneista uuteen suomalaiseen köliveneeseen.Esko Salminen on Ilmoittanut suullisesti Kansallisteatterin johdolle sanovansa irti työsopimuksensa ensi syksystä alkavan uuden kiinnityskauden alusta.Hänet on torstaina kiinnitetty Helsingin Kaupunginteatterin näyttelijäkuntaan.Työmahdollisuuksiinsa Kansallisteatterissa, jonne hänet kiinnitettiin Suomen Teatterikoulusta 1961, Salminen sanoo olleensa kaikin tavoin tyytyväinen.HS