Historia

Uudet uljaat virkapuvut sinivalkoisille siiville

HS 15.3.1969

Finnairin

Kotitalouksien kulutuksen arvioidaan nousevan 4 pros.

Suomalaisten

Yli 30 HOK:ta alkaa myydä ostokortilla

Helsingin

Ruumiinvika voi olla este kouluun pääsylle

Oppikouluun

Varkaat verottavat usein vanhan poromiehen tokkaa

Enontekiö, maaliskuussa (Mauno Saari)

Kun

Kahden viikon raskas MM-turnaus käyntiin tänään

Tukholma, 14. 3. (Esa Sulkava).

Maailman

vielä tällä hetkellä käytössä olevat virkapuvut on suunniteltu vuonna 1947. Muodin vaihteluja on pyritty seuraamaan lyhentämällä tai pidentämällä helmoja, löysentämällä tai kiristämällä vyötäröitä.Nyt, kun yhtiö on siirtymässä mannerten väliseen liikenteeseen, se on päätetty tehdä suuressa mittakaavassa. Eli aina lentohenkilökunnan virkapukuja myöten.– –Lähitulevaisuudessa saavat pilotitkin oman virkapukunsa.Uudet puvut otetaan käyttöön toukokuun alussa, joten niihin ollaan hyvin totuttu ensimmäisen säännöllisen reittilennon Helsinki–Kööpenhamina–Amsterdam–New York startatessa 15. 5.mahdollisuudet lisätä kulutustaan ovat tänä vuonna huomattavasti paremmat kuin viime vuoden aikana.Kotitalouksien kulutuksen oletetaan vuoden loppuun mennessä kasvavan neljä prosenttia, mikä on kaksi kertaa viime vuotista enemmän.Työttömyyden merkittävää vähenemistä ei kuitenkaan tapahdu, sillä vielä vuoden lopussa oletetaan työttömien määrän olevan hieman yli 40.000 henkilöä.Kulutuksen ja sen edellyttämän tuonnin ja tuotannon kasvusta huolimatta ylikuumenemisen vaara ei ole suuri, todetaan valtiovarainministeriön kansantalousosaston kehitysarviossa.Osuuskaupan asiakkaat voivat nykyisin maksaa ostoksensa myös luottokortilla.Perjantaina vahvistettiin HOK:n 32 erikoismyymälän liittyminen ostokorttijärjestelmään.Näin myös SOK-lainen osuusliike on mukana järjestelmässä, johon lisäksi kuuluu mm. Keskon ja KK-laisen ryhmittymän jäsenkauppoja.Ostokortti kelpaa huhtikuun alusta lähtien myös Union-huoltoasemille. Muut öljy-yhtiöt ovat olleet mukana jo aikaisemmin.Kaikkiaan kuuluu ostokorttia hoitavaan Luottokuntaan 340 kauppiasta, joilla on yhteensä noin 2.000 myyntipistettä.Luottokortteja on noin 11.000. Suomalainen luottokortti ei toistaiseksi kelpaa ravintoloissa eikä hotelleissa.pyrkivässä lapsessa ei saa olla ”sellaista sairautta tai ruumiinvikaa”, joka tekee hänet kykenemättömäksi käyttämään hyväkseen opetusta tai josta voi olla vaaraa toisten oppilaiden terveydelle, sanotaan pääsytutkinnosta annetuissa määräyksissä.Ruumiinvika–sana esiintyy myös kansakoululaissa ja se on esteenä opettajan virkoihin pääsylle. Sitä, mitä tällä vanhanaikaisella ilmaisulla täsmällisesti tarkoitetaan, ei osata sanoa. Käytännöllistä merkitystä sillä kuitenkin on myös koululaitoksessa.Vaikka ruumiinvian aiheuttamaa kouluestettä pidetäänkin sekä kieliasultaan että juridisesti vanhentuneena asiana, tosiasia on, että kansa- ja oppikouluissa ei nähdä esimerkiksi pyörätuolissa liikkuvia oppilaita.Sokeutta ja kuuroutta ei voitane pitää varsinaisena ruumiinvikana, mutta ylioppilaskirjoituksiin osallistuva sokea saa osakseen paljon ihmettelevää huomiota, samoin joku rampa, joka normaalissa koulussa ponnistelee ruumiinvikansa kompensoimiseksi.poromiehestä tulee vanha, hän alkaa menettää eläimiään.Porot siirtyvät nuorempien miesten merkkeihin, kun omistajan silmä välttää. Kysymys on varkaudesta, mutta harvoin asiat viedään käräjätupaan saakka.Pelko kostosta elää lappalaisen mielessä ja niinpä vain harvat uskaltavat avata suunsa.Useat pitävät porovarkautta hyväksyttävänä, ”luonnonmukaisena” menettelynä. ”Mitä vanha mies enää poroilla tekee?”raskaimmaksi MM-turnaukseksi mainittu jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailu alkaa lauantaina Tukholman Johanneshovissa.Kuusi maailman parasta jääkiekkomaata on saapunut Ruotsiin ratkaistakseen, kenelle kuuluu vuoden 1969 jääkiekkoilun MM-titteli.Turnaukseen osallistuvat Ruotsi, Kanada, Neuvostoliitto, Tshekkoslovakia, Suomi ja Yhdysvallat.Kuusi perättäistä maailmanmestaruutta voittanut Neuvostoliitto on nytkin vahvin suosikki, joskin jälleen uumoillaan, että mestari vaihtuisi.HS