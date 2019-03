Historia

Hakkuumies yhä tärkein monitoimikone metsässä

HS 17.3.1969

Tuhansia sotilaita Ussurin kahakassa

Nikita kävi äänestämässä

Moskova, 16.3. (UPI)

”Älkää tampatko mattojanne”

Lallin taklaus ja Möllin maali suomalaisten ainoat huippuhetket

Tukholma, 16.3. (Esa Sulkava)

Merckx nopein

Nizza, Ranska, 16. 3. (UPI)

monitoimikone metsässä on edelleen hakkuumies moottorisahoineen”, totesi Metsätehon toiminnanjohtaja Aulis E. Hakkarainen selvitellessään puunkorjuun kehitystä.Koneellistumisaste metsäkuljetuksissa on Suomessa vielä suhteellisen alhainen. Voimakkainta on koneellistaminen Lapissa, jossa hevosen osuus juontotyöstä on vain 17 pros. teollisuuden ja metsähallituksen suorittamista hakkuista.Kokonaisina puina korjuu on meillä vasta kokeiluluonteista. ”Meillä on vasta yksi monitoimikone käytössä”, totesi toiminnanjohtaja Hakkarainen.Metsäteknikko Sakari Pinomäen kehittämä monitoimikone karsii, pölkyttää ja kasaa puut. Hakkuumiehen tehtäväksi jää vain kaataa puut ja auttaa puitten vinssaamisessa monitoimikoneen ulottuville.Monitoimikoneet saavat toiminnanjohtaja Hakkaraisen käsityksen mukaan käytännön merkitystä vasta 1970- ja 1980-luvulla.”Tämän vuoden aikana tulee markkinoille Pinomäen koneesta vielä muutaman kappaleen sarja”, Hakkarainen kertoi.paljasti sunnuntaina Kiinan käyttäneen Ussurin lauantaisessa kahakassa noin 2000 sotilasta, tykistöä ja kranaatinheittimiä.Puolustusministeri Lin Piao oli tarkastanut kiinalaiset joukot ennen suuren taistelun alkua, kertoo Reuter Moskovasta.Kiinalaisten mukaan taistelut Ussurilla kestivät 10 tuntia. Uutistoimisto Uusi Kiina kertoo, että kymmenittäin neuvostoliittolaisia panssareita oli ylittänyt lauantaiaamuna jäätyneen Ussurijoen ja tunkeutunut Tshen Paon eli Damanskin saarelle.Kiina joka katsoo Damanskin kuuluvan itselleen varoitti Neuvostoliittoa ”leikkimästä tulella”.Kautta Neuvostoliiton sunnuntaina pidetyissä vastalausekokouksissa Kiina tuomittiin Ussurijoen verisen taistelun aloittajana.kuuluisin epähenkilö, entinen pääministeri ja puoluejohtaja Nikita Hrushtshev pistäytyi sunnuntaina julkisuuden valokeilassa käydessään äänestämässä Neuvostoliiton kunnallisvaaleissa.Tiukkailmeisenä ja hymyilemättä hän äänesti neuvostoliittolaisen tavan mukaan vilkaisematta ehdokkaan nimeä. Hän vain taittoi äänestyslipun ja pudotti sen vaaliuurnaan kuten 99,99 prosenttia äänestäjistä.Äänestäjät voivat esittää vastustavan kantansa viivaamalla virallisen ehdokkaan nimen yli ja pudottamalla lapun erikoisuurnaan.Hrushtshevin noustessa mustasta Volgastaan vaimonsa Ninan ja tyttärensä Jelenan kanssa poliisit ja siviilipukuiset turvallisuusmiehet pitivät kaikki uteliaat loitolla.Yksi länsimainen lehtimies ehti kuitenkin kysäistä, mitä entinen pääministeri ajattelee Kiinan ja Neuvostoliiton kiristyneistä suhteista.”Mitä minä voin tehdä, kun olen eläkkeellä. Luen vain sanomalehtiä, mutta on sääli, että asiat ovat menneet näin pitkälle”, Hrushtshev sanoi.Vielä joku ehti kysäistä miten hän jaksoi, johon kalpea ja laihtunut poliitikko vastasi: ”Olen aivan tavallinen eläkeläinen, luen lehtiä ja katselen elokuvia.”naapureilta ja koululaisilta vaaditaan seuraavien parin viikon aikana, jolloin noin 18.000 ylioppilaskokelasta käy viimeistä taistoa valkoisesta lakista.Apollon yhteiskoulun lähistöllä olevien talojen porraskäytäviin on jälleen ilmesty nyt lappusia, joissa pyydetään välttämään mattojen tamppausta kirjoitusten ollessa menossa.jääkiekkomaajoukkue ei toisenakaan MM-kisapäivänä täyttänyt toiveita, vaan kärsi yllättävän tappion Kanadalle.Ottelun lopputulos 5–1 (1–1, 1–0, 3–0) ei anna oikeata kuvaa tapahtumista, sillä ottelu oli tasainen aina viimeisille minuuteille, jolloin Kanada pääsi laukomaan kolme maalia. – –O’Shean istuessa jäähyllä pääsi Matti Keinonen esittämään parastaan, kaksi kaunista ja salamannopeata harhautusta ja rystypuolen laukaus veivät Suomen 1–0 johtoon.Tietysti voidaan syyttää kanadalaisia puolustajia leväperäisyydestä, mutta ”Mölli” teki kaiken niin nopeasti ja harkitusti, että kunnia siitä kuuluu yksin hänelle.Ensimmäinen erä olikin mukavaa suomalaispeliä kokonaisuudessaan.Lalli Partinenkin pääsi esittämään patenttitaklauksensa. Terry Caffery suoritti kisojen toistaiseksi uljaimman voltin suorin vartaloin Lallin saatua hänet sopivasti tähtäimeen.Eddy Merckx varmisti sunnuntaina voittonsa kauden ensimmäisessä merkittävässä ammattilaispyöräilykilvassa Pariisin ja Nizzan välisessä seitsenpäiväisessä ajossa.Merckx varmisti voittonsa voittamalla viimeisenä osuutena ajetun aika-ajon Välimeren rannikolla voittaen pahinta kilpailijaansa Ranskan Raymond Poulidoria 40 sekuntia.Kolmanneksi selviytyi veteraaniajaja Ranskan Jacques Anquetil vajaan puoli minuuttia kovalle kilpakumppanilleen Poulidorille hävinneenä.HS