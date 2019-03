Historia

Ylioppilasaineiden aiheet olivat kokelaiden mieleen

HS 18.3.1969

Kevään ensimmäinen ylioppilaskoe, ainekirjoitus, vei mukanaan pahimman jännityksen.Aiheita pidettiin mukavina – jokaiselle oli jotakin.Ylioppilaskokelaat voivat nyt helpottuneina jatkaa maanantaina aloittamaansa lähes kaksiviikkoista loppukoitostaan.Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun abiturientit, kymmenesluokkalaiset, istuivat koesalissa tiiviisti klo 14:ään asti eli käyttivät aineelle varatusta kuudesta tunnista ainakin viisi.Viimeisen tunnin alettua kokelaat rupesivat jättämään papereitaan valvojille ja tulivat helpottunein ilmein ulos juhlasalista.Useimmilla oli koskemattomana kuudeksi tunniksi varattu eväspussi.Mervi Ahervuo sai aineensa ensimmäisenä valmiiksi.Hän kirjoitti aiheesta Israelin valtio ja arabimaat.”Aiheet olivat hyvät ja monipuoliset. Varmasti jokainen löysi itselleen sopivan. Useissa aiheissa ei tarvinnut varsinaista asiatietoutta.”repäisykorkki on tarkoitus vaihtaa avaimella avattavaan kruunukorkkiin.Asiasta on käyty neuvotteluja, ja mahdollisesti jo ensi kesänä on useissa olutpulloissa kruunukorkki.Alko puolestaan lupaa keskiolutkauden alkuvaiheisiin tyytyväisenä uusia helpotuksia: oluen myynti baareista kotiin sallitaan tulevaisuudessa.Keskioluen tilityspäivänä, jonka Panimoteollisuusyhdistys järjesti maanantaina, oli poliisikin tyytyväinen.Apulaispoliisimestari Edward Urja kertoi juopumuspidätysten vähentyneen tammi–helmikuussa viidelläsadalla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.kesältä on Helsinkiin tullut yhä useampia lomaristeilijöitä.Kun Suomi otettiin mukaan kansainvälisiin merilomailukarttoihin 1950-luvun puolivälissä, tänne tuli pari kolme laivaa.Ensi kesänä niitä tulee 39.Ne ovat yleensä loistoluokan aluksia, jotka tuovat rahakasta ja niin mukavuutta rakastavaa turistieliittiä, että Helsingin palvelutaso ja liikemiespiirien ajattelutapa ovat osoittautuneet hapuileviksi, ellei peräti lapsellisiksi.Itämeren tytär ei ole läheskään käsittänyt palvelun ja molemminpuolisen hyödyn mahdollisuuksia.Mutta vielä paljon sokeampia on oltu Suomi-tietouden jakamisen ja yleensä matkailullisen tiedottamisen suhteen.Olympiakomitean puheenjohtaja Avery Brundage, 81, saapui yllätysvierailulle Suomeen myöhään maanantaina.Brundage, joka oli seuraamassa viikonvaihteessa Holmenkollenin kisoja, tutustui maanantaina Östersundin talviurheilukeskukseen Ruotsissa. Östersund on anonut talviolympialaisia vuonna 1976.Helsingistä Brundage jatkaa matkaansa Lahteen, jossa hänelle esitellään mm. kaupungin urheilukeskussuunnitelma.Lahden kaupunginjohtaja Teemu Hiltunen sanoi vierailun liittyvän Lahden mahdollisuuksiin saada vuoden 1976 talvikisat.kerran sitten Aino Acktén päivien esiintyy suomalainen tähti näinä päivinä Pariisin vanhan ja kunnianarvoisan oopperan lavalla.Nykyään vakinaisesti Stuttgartin valtionoopperaan kiinnitetty dramaattinen tenorimme Timo Mustakallio – taiteilijanimi Callio – esittää lauantaista lähtien Puccinin Turandot’in miehisen pääosan prinssi Kalafin.Mustakallio on juuri palannut Amerikasta ja Belgiasta ja jatkaa viikon kestävän Turandot-kauden jälkeen esiintymismatkojaan Italiaan ja Sveitsiin ennen palaamistaan Stuttgartiin, jossa hänellä on vielä kaksi vuotta jäljellä nelivuotisesta sopimuksestaan.keinoin tehty ohjelma ”Tampereen tytöt” muodostaa television 2-verkossa ohjelmakokonaisuuden tiistaina 18. 3.Ohjelma on eräänlainen pienoistutkimus kaupunkiyhteisön naisten asemasta ja mielipiteistä.– –”Tampereen tytöt” sisältää aitoja, totuudellisia haastattelutilanteita luonnollisissa olosuhteissa.Haastateltavat ovat tienneet ennalta korkeintaan sen, että on kysymys sosiologisen tutkimuksen suorittamisesta ja sen pohjalta tehtävästä totuuselokuvasta.He eivät ole saaneet tutustua kysymyksiin ennalta, jotta tulos olisi mahdollisimman aito.Haastateltavien ikä vaihtelee viidestätoista kolmeenkymmeneenviiteen vuoteen.valmistuva ja halpa päivällinen saadaan veri- tai ryynimakkaroista, jotka kuumennetaan paistinpannulla tai uunissa.Makkaroiden asemesta voidaan ostaa valmista veripalttua tai veriohukkaita.Halvemmaksi mutta työläämmäksi aterian valmistaminen tulee, jos ostetaan verta, josta itse valmistetaan lettusia ohukaispannulla tai palttua uunissa.Perunoiden kypsyessä raastetaan pari kolme porkkanaa raasteeksi.Puolukkasurvos lisätään raasteeseen tai tarjotaan erikseen.Sipulin ystävät tarjoavat ohukkaiden tai paltun kanssa voisulaa, jossa on runsaasti silputtua sipulia.joutui puuttumaan ”itämaisen Verus-balletin” esitykseen sunnuntai-iltana Kuopiossa Pohjois-Savon ammattioppilaitoksessa.Poliisille annetun ilmoituksen mukaan ohjelmassa olisi pitänyt olla itämaisia kansantansseja, mutta viidestä esityksestä ainakin kaksi oli strip-teasea.Tällaisiin esityksiin tarvitaan poliisilaitoksen lupa.Yleisöä saapui tilaisuuteen noin 60 henkilöä, joista osa poistui kesken esityksen.Jotkut vaativat rahojaan takaisin, koska katsoivat joutuneensa petoksen uhriksi.HS