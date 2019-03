Historia

Helunan neloset vahvoja vasikoita

HS 19.3.1969

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kysymysten valinta joskus epäonnistunut” Peukaloruuvissa

Peukaloruuvin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkaseuran eduista ministerin lausunto

”Aikaisemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuva-alan työntekijöille perustettiin ammattijärjestö

Ensimmäinen

Ympärivuorokautista ajovalojen käyttöä ehdotetaan talveksi

Ajovalojen

lehmä poikii, se ei vielä ole mitään jos vaikka pari vasikkaa saa. Mutta jos lehmä poikii neljä hyvinmuodostunutta vasikkaa, joista kolme on sonneja ja yksi lehmä, se on jo harvinaista. SK-lehmä ”Heluna” kunnostautui Puumalan Valkeamäen kylässä ja pyöräytti isäntäväkensä iloksi neljä vasikkaa.Onnellista perhetapausta oli todistamassa emäntä Elina Valtonen, joka karjakko apunaan ja puhelimessa saatujen eläinlääkärin ohjeiden mukaan toimi kätilönä.Yksi vasikoista tuli maailmaan väärinpäin ja kaksinkerroin. Nyt jo muutaman päivän ikäiset vasikat painoivat syntyessään 11, 12, 13 ja 14 kiloa.”Emä oli poikimisen jälkeen huonossa kunnossa ja makasi vain lattialla. Annoin sille kunnollisen totin ja nyt se voi jo oikein hyvin”, kertoi emäntä Elina Valtonen.Syntymäpäivälahjana vasikat ovat saaneet monenlaisia herkkuja syötäväkseen eri tehtailta. Heluna oli astutettu keinosiementämällä ja vasikantarpeet saatu sonnilta, joka tunnustaa nimekseen ”Pistävä”.eräissä lähetyksissä kyselijät eivät yleisradion johtokunnan mielestä ole onnistuneet kysymysten valinnassa. Johtokunta kiinnitti huomiota erityisesti maaseudun puolueen tenttiin.Johtokunnan mielestä ohjelmasarja on paikallaan ja valottaa uudella tavalla politiikkaa ja politiikan tekijöitä television katselijoille. Johtokunta painotti asiallisuuden vaatimusta.Uutistoimituksen tekemissä otsikko-ohjelmissa on erityisesti tähdennettävä asiallisen tiedonvälityksen merkitystä, jotta näillä ohjelmilla ei horjutettaisi luottamusta yleisradion uutistoimintaan, johtokunta totesi.Peukaloruuvin vakituiset kyselijät, uutispäällikkö Ralf Friberg ja toimittaja Seppo Tikka, olivat kuultavina kokouksessa. Johtokunta ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, voiko Friberg aktiivisesti politiikkaan osallistuvana henkilönä toimia tenttaajana.Hänet nähdään ohjelmasarjan kahdessa viimeisessä osassa.oli vallalla sellainen käsitys, että jos mies ja nainen matkustivat yhdessä, niin matka tuli kaksi kertaa kalliimmaksi ja vain puoleksi niin hauskaksi, mutta tämähän on osoittautunut aikoja sitten jo vanhentuneeksi käsitykseksi.”Tällä vastauksensa loppulauseella sai teollisuusministeri Väinö Leskinen kuulijakuntansa nauramaan eduskunnan tiistaisella kyselytunnilla, joka nyt ensimmäistä kertaa oli erillisessä klo 16 alkaneessa istunnossa.Kyselytuntia seurasi yleisölehtereiltä kuutisenkymmentä henkilöä. Kansanedustajia oli palikalla enemmän kuin yleisöä, sillä varsinainen istunto kesti kyselytuntiin asti.Tähän asti suulliset kysymykset on esitetty tavallisten istuntojen alussa. Ministerit ovat vastanneet tämän vuoden valtiopäivillä jo yhteensä 55 kysymykseen.Ministeri Leskisen vastauksessa pidettiin valitettavana sitä, etteivät naiset ole päässeet matkaneuvoston jäseneksi. Asian korjaamiseen ei kuitenkaan liene nyt mahdollisuuksia.Pääministeri Mauno Koivisto suoriutui vastausurakastaan varsin nopeasti.Tuure Junnila (kok) kysyi häneltä: ”Yhtyykö hallitus eri hallituspuolueitten taholta viime viikkoina hallitukselle lähetetyissä kirjelmissä ja muutenkin ilmaistuun -käsitykseen, että viimeaikaista talouspolitiikkaa ja erityisesti työllisyyspolitiikkaa on hoidettu epätyydyttävällä tavalla?”Koivisto vastasi: ”Ed. Junnilan kysymykseen vastaan kunnioittavasti kielteisesti.”elokuva-alan työntekijöiden ammattiliitto maassamme, Suomen Elokuvataiteilijoiden liitto, perustettiin Helsingissä.Liiton tehtävänä ja tarkoituksena on elokuva-alan ammatillisena järjestönä valvoa jäsenistönsä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja.Uuteen liittoon kuuluvat elokuvaohjaajat, käsikirjoittajat, lavastajat, kuvaajat, leikkaajat sekä piirrettyjen elokuvien tekijät. Näyttelijöillä on oma erillinen liittonsa.Vastaperustetun liiton puheenjohtaja, ohjaaja Matti Kassila kertoi, että liitto toimii puhtaana ammatillisena järjestönä, jolloin mm. työehtosopimuksiin liittyvät kysymykset ovat liiton tehtävien keskeisenä osana. Ohjaaja Kassila piti työntekijöiden liiton perustamista erittäin välttämättömänä, koska sen puuttuminen on tähän asti tuntunut varsin pahasti epätasapainoa luovana.käyttöä ympäri vuorokauden talvikuukausina ehdottaa Talja Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle jättämässään esityksessä. Ehdotuksen mukaan tulisi valoja käyttää kokeilutarkoituksessa 1. lokakuuta –15. maaliskuuta 1970.Esityksessä todetaan, että tienpinnasta irtoava lumipöly esim. kohtaamistilanteissa aiheuttaa kirkkaallakin ilmalla sellaisia tilanteita, että ajoneuvojen valojen käyttö asetusta tarkkaan tulkiten olisi nykyäänkin ehdotonta.HS