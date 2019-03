Historia

Pysäköintivirheestä maksu ensi vuonna

HS 20.3.1969

Pysäköintirikkomusten

Suomalainen joi enemmän mietoja kuin väkeviä

Alkon

Ensimmäinen potilasasuntola avattu Kuopiossa

Kuopio 9. 3. (RV)

Maamme

rangaistavuus on tarkoitus poistaa ensi vuoden alusta. Uuden lain mukaan pysäköintivirheestä ei tuomittaisi enää sakkoon, vaan siitä joutuisi maksamaan pysäköintivirhemaksun. – –Uuden lain tarkoituksena on dekriminalisoida pysäköintirikokset eli poistaa niiden rangaistavuus.Virheen tehnyt kuljettaja joutuisi sakon sijasta maksamaan pysäköintivirhemaksun. Sen suuruutta ei laissa ole tarkkaan määrätty. Alarajaksi esitetään 10 markkaa ja ylärajaksi 50 markkaa.Nykyisen käytännön mukaan sakon suuruus määrätään virheen tekijän tulojen mukaan. Suurituloisilla sakko voi nousta satoihin markkoihin. Uudistuksen jälkeen virhemaksu ei riippuisi virheen tekijän tuloista.Uusi laki antaisi myös kunnille mahdollisuuden huolehtia pysäköintivirhemaksujen määräämisestä ja perinnästä. Virhemaksuista kertyvät tulot kartuttaisivat myös kunnan kukkaroa.Tarkoituksena on, että suuremmat kaupunkikunnat asettaisivat omat pysäköinnin valvojat. Poliisit halutaan tällä tavalla vapauttaa tärkeämpiin tehtäviin.Kunnat, jotka hoitaisivat valvonnan, saisivat myös maksunmyynti yli 900 miljoonaa. Keskiverto suomalainen tuhlasi 216 mk alkoholijuomiin viime vuonna. Lähes kolmea litraa sataprosenttista alkoholia vastasi hänen vuoden mittaan eri muodoissa nauttimansa alkoholimäärä.Entistä useammin hän osti viinapullon asemasta viinipullon, long-drinkin tai olutta. Ensimmäisen kerran Alkon historiassa hän joi enemmän mietoja kuin väkeviä. Ja entistä useammin hän kallisti lasinsa ravintolassa. – –”Viinakortteja” annettiin viime vuonna lisää yli 37000 kappaletta.Naisten osuus on edelleen hyvin pieni eli 13,7 pros. ja kasvoi koko korttien lisäystä heikommin. Myyntikieltoja annettiin muutama tuhat vähemmän kuin edellisenä vuonna eli 13400.Viime vuonna avattiin kaksi uutta alkoholimyymälää, toinen Outokummun kauppalassa ja toinen Helsingin esikaupunkialueella Puotinharjussa.Vuoden lopussa oli myymälöitä yhteensä 132 ja ne olivat 75 eri paikkakunnalla.Yli 500 eri alkoholijuomasta voi suomalainen valita mieleisensä. Alkon vähittäishinnastossa oli nimittäin 512 eri nimikettä. Näistä oli oluita 37, ja alkoholittomia juomia kuusi.ensimmäinen potilasasuntola on avattu Kuopiossa. Tutkimuksissa ja poliklinikkahoidossa käyvät potilaat voivat tästä lähtien majoittua Kuopion keskussairaala alueella olevaan rakennukseen missä majoitusta varten on varattu yksi kerros.Majoitus on ensisijaisesti tarkoitettu syöpäpotilaille, mutta myös muut keskussairaalan potilaat voivat mahdollisuuksien mukaan yöpyä siellä. Huoneita on 12, suurin osa niistä on yhden hengen huoneita, mutta eräisiin huoneisiin voidaan sijoittaa kaksikin yöpyjää.Pohjois-Savon syöpäyhdistys on vuokrannut tämän kerroksen Kuopion keskussairaalan kuntainliitolta. Syöpäyhdistys on palkannut myös kaksi asuntolahoitajaa.Asuntolaan majoittuvat henkilö saavat samaan majoitushintaa myös aterian ja jopa tarvittaessa kahvin huoneeseensa.Asuntolaa ei ole perustettu ansiotarkoituksessa, vaan se toimii omakustannuspohjalla. Asuntolatilat vastaavat tasoltaan hotellimajoitusta.HS