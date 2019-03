Historia

Lennon ja Ono saivat toisensa

HS 21.3.1969

”En

Aleksin liikenne tutkitaan tarkoin

Suunnitelma

Suurhotellihanke sai vauhtia

Louhinta-

Opettajaeläke jo 58-vuotiaana

Opettajien

Jörn Donner huolestuttaa työntekijöitä

Elokuva-alan

Malmin koululaiset oppivat fysiikkaa ilmapallolennoilla

Ainutlaatuinen

Televisio talletti mäkimiesten virheet

Mäkihyppääjiemme

ole milloinkaan ennen tuntenut tämänkaltaista rakkautta”, selitti John Lennon pari vuotta sitten tavattuaan japanilaisen kuvanveistäjättären Yoko Onon. Eilen heidät vihittiin Gibraltarissa.Sitä ennen John, 28, oli hakenut eron ensimmäisestä vaimostaan Cynthiasta, jonka kanssa hän omien sanojensa mukaan ”ei ollut onneton, mutta ihan vain tavallisesti naimisissa”.Cynthia sai hyvät rahat ja pariskunnan 400000 markan arvoisen kodin.Yoko, 36, puolestaan otti eron järjestyksessä toisesta miehestään, jonka kanssa hänellä on nelivuotias tytär Kioto. – –”Jo kauan he ovat halunneet solmia avioliiton”, selitti The Beatles-yhtyeen edustaja Lontoossa.”He lensivät yksityissuihkukoneella Gibraltariin saadakseen olla rauhassa tungettelijoilta.”Vihkimisen todistajina olivat yhtyeen avustaja ja eräs Lontoon Savile Rowin räätäli.Aleksanterinkadun muuttamisesta kävelykaduksi kokeilumielessä kesäajaksi jätettiin pöydälle Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan ylimääräisessä kokouksessa torstaina.Kokeilua pidetään niin suurena kysymyksenä, että sen tutkiminen annetaan liikennejaoston valmisteltavaksi.Tähänastisten tutkimusten mukaan ainakin pysäköintipaikat vähenisivät melko laajalla alueella Aleksin lähikaduilla, joista tulisi eräänlaisia umpikujia. – –”Aleksi on kävelykatuna suuri katu, mikäli otamme vertailukohdaksi maailman muiden kaupunkien vastaavat kadut. Lisäksi Helsingin ihmismäärää ajatellenkin se on liian iso”, totesi Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin apulaisprofessori Ahti Korhonen.”Puhdas kävelykatuidea ainakin ympärivuotisena on yliammuttua. Tietysti kesällä se olisi kokeilumielessä sopivaa, koska ihmisiä liikkuu enemmän. Helsingin klassillinen katuverkosto on niin väljä, ettei siinä kävelykatu ole kovinkaan käyttökelpoinen ratkaisu.”ja raivaustyöt Inter-Continental-suurhotellin rakentamista varten aloitetaan ilmeisesti jo huhtikuussa.Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi torstaina pitämässään ylimääräisessä kokouksessa rakennettavan kansainvälisen tason hotellin asemakaavaluonnoksen, jonka mukaisesti voimassa olevaa asemakaavaa tullaan muuttamaan. – –Inter-Continental-hotelli on suunniteltu 9-kerroksiseksi siten, että varsinaiset hotellihuoneet, 294 kahden hengen huonetta, sijaitsevat kuudessa kerroksessa.Ensimmäiseen kerrokseen tulevat eteishalli, kahvila, cocktail-baari, myymälätilaa sekä juhlahuoneisto.eläkeiän alentamista 58 vuoteen ja yhdessä opetettavan oppilasryhmän pienentämistä 28 ja 34 oppilaan ryhmiin ehdottaa kansakoululaitoksen opettajanvirkojen selvitystoimikunta torstaina valtioneuvostolle jättämässään seitsemänkymmentäsivuisessa mietinnössään.Eläkeiän alentamisen uskotaan lisäävän tuntuvasti avautuvien virkojen määrää ja luokkien pienentäminen ehdotetulla tavalla toisi välittömästi 654 uutta opettajanvirkaa.Edelleen koulutusta ehdotetaan tehostettavaksi siten, että luokkaopettajat erikoistuisivat tiettyihin aineisiin.Toimikunta pitää suotavana, että parhaillaan opettajainvalmistuslaitoksissa olevat noin 1000 opiskelijaa jatkaisivat välittömästi opiskelua peruskoulun luokkaopettajaksi.työntekijät ovat huolestuneita siitä, että Jörn Donner teettää värielokuvansa ”69” laboratoriotyöt ulkomaisissa valmistamoissa.Työntekijäjärjestön mielestä suomalaiset elokuvavalmistamot ja niiden henkilökunta vastaavat ajan vaatimuksia.Taiteellisesti puutteellinen taso ei elokuvatyöntekijäin mielestä oikeuta teettämään laboratoriotöitä ulkomailla.tilaisuus Suomessa ja melkein koko Euroopassa on Helsingin Malmin kansakoululaisilla tutustua ominaispainolakiin, sillä opettaja Veikko Kaseva nostaa oppilaitaan aina silloin tällöin ilmaan rakentamallaan kuumailmapallolla.Opettaja Kaseva rakensi pallonsa jo pari vuotta sitten. Pallo on valtavan kokoinen; kangasta siihen upposi peräti 700 metriä. Pallon ilma lämmitetään kaasuliekillä. – –”Puolentoista kilometrin korkeudessa olen käynyt pallollani esiintyessäni eräässä filmissä. Myös noin 30 kilometrin matkalentoja olen suorittanut.Oppilaiden kanssa tehdyt lennot ovat aina vain noin 30 metrin ilmaan nousuja, joissa ankkurimiehet varmistavat köysin koko ajan maasta pallon turvallisuutta.tekemät virheet hyppyrin nokalla ponnistushetkellä, lennon aikana ja alastulovaiheessa on heti tuoreeltaan nähtävissä uuden menetelmän mukaan mitä torstaina esitettiin Herttoniemen mäessä.Televisiokamera, filminauha ja monitoori näyttelevät pääosaa mäkihyppääjiemme tulevassa valmennuksessa, kun vain rahaa löytyy laitteiden hankkimiseen.Kamera seurasi hyppääjiä lähtötornin huipulta alas monttuun saakka. Hyppääjän palattua ylös mäelle näki hän hyppynsä.Virheellinen ponnistus, asento ilmalennon aikana ja hypyn pituuden jatkaminen etunojaa hyväksi käyttäen paljastui selvästi juoruavasta monitoorista.Menetelmä, mitä Itä-Saksan ja Neuvostoliiton mäkimiehet ovat käyttäneet jo usean vuoden aikana ja nousseet maailman huipulle, on vihdoinkin ehtinyt Suomeen.HS