Historia

200 miljoonaa katsojaa Eurovision laulukilpailulla

HS 22.3.1969

Enemmän

Surmatut poliisit siunattiin suruliputetussa pitäjässä

Pihtipudas, 21. 3. (MV)

Lähes

Käyttöshekeillä asioi työikäisistä 10 prosenttia

Vain

Suomalaiset ahmivat 16 kg voita vuodessa

Suomalaiset

Maitopussit suosituimpia Lahdessa

Valmiisiin

Paavola Tampereen kaupunginjohtajaksi

Tampere, 21. 3. (PS)

Tampereen

”Pelko ja epäluulo kadonneet rajoilta”

Rajavartiolaitos

Ruotsissa olut muovipulloihin

Tukholma, 21. 3. (Maija-Liisa Heini)

Ensimmäisenä

Wirkola leiskautti: Maailman pisin mäkihyppy 156 m

Norjalainen

Kanahaukka iski ikkunan läpi kiinni emäntään

Kajaani, 21. 3. (JE)

Kanahaukka

katsojia kuin koskaan ennen – arviolta 200 miljoonaa – seuraa tänä vuonna Eurovision laulukilpailun finaalia Madridissa maaliskuun 29. päivänä.Lisäys aiheutuu Intervisiosta, joka kokonaisuudessaan on ilmoittanut haluavansa tämän koko Eurooppaa kiinnostavan tapahtuman kuvaruutuihinsa.16 laulua, 16 laulajaa esiintyy Teatro Realissa.Heidän joukossaan Suomen Jarkko ja Laura, viininpunaisissa housupuvuissaan, menneitä muistellen. Se, että Jarkko ja Laura esiintyvät koko joukon ”hännänhuippuina” eli viimeisinä, lienee meille vain onneksi.Useinhan alkupään sävelmät ovat haihtuneet korvista jo ennen kilpailun puoliväliä.450 poliisia osallistui Pihtiputaalla virkatehtävässä surmansa saaneiden neljän poliisin hautajaistilaisuuteen. Pihtiputaan kunta otti vieraat vastaan suruliputettuna.Pihtiputaan pieni 186-vuotias kirkko oli jo neljännestunti ennen siunauksen alkamista ääriään myöten täynnä omaisia ja virallisia surujuhlaan kutsuttuja edustajia.Parituhatta henkeä seurasi siunaustilaisuutta ja hautausta.vajaat kymmenen prosenttia työikäisistä suomalaisista omistaa käyttötilin ja siis käyttää käyttöshekkejä juoksevissa maksuissaan.Käyttötili on yleistynyt vasta viime vuosina ja niitä lasketaan nykyisin olevan noin parisataatuhatta kappaletta. Varoja näillä tileillä on noin parisataamiljoonaa.Käyttötilin kasvu muiden tilien kustannuksella merkitsee korkosäästöjä pankeille. Tämän tilin korko on neljä prosenttia ja se lasketaan kuukauden alimmalle saldolle.Käyttötilin suosio on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, todetaan pankeista. Suurimpana syynä pidetään sen yleistymistä palkkatilinä.voittavat muut pohjoismaalaiset reippaasti voin syönnissä ja jäävät auttamattomasti jälkeen margariinin kulutuksessa.Suomalainen ahmii keskimäärin 15,9 kiloa voita ja margariinia hän maistelee varovasti 5,5 kiloa vuodessa. Voivuori alkoi sulaa melkein kaksi viikkoa sitten, kun voita ryhdyttiin myymään alennuksella.Pääkaupunkilaiset kertoivat kuitenkin olleensa maltillisia. Ainakaan he eivät kehdanneet tunnustaa haalineensa varastoon voita. Jonnekin se kuitenkin on hävinnyt kauppojen hyllyiltä.vähittäismyyntipäällyksiin suljetun maidon osuus kulutusmaidon kokonaismyynnistä oli viime vuonna maassamme runsaat 65 prosenttia. Tässä oli yli 5 prosentin lisäys edellisvuoteen, kertoi Maitohygienialiiton toiminnanjohtaja eläinlääkäri T. J. Salmi.Tilaston kärjessä on edelleen Lahti, jossa 94,6 prosenttia kulutusmaidosta myydään pakkauksissa. Seuraavana on Heinola, 88,7 prosenttia. Porvoo ja Kotka ovat ylittäneet 80 prosentin rajan.Kun näihin lukuihin sisältyvät myös sairaalat, varuskunnat, kunnallis- ja lastenkodit ym. laitosruokalat, on pakatun maidon osuus varsinaisessa vähittäisjakelussa vielä suurempi.Yleisin maitopakkaus on muovipussi, jonka suosio osaksi johtuu sen halpuudesta.Se nostaa maitolitran hintaa kuudella pennillä, kun taas esimerkiksi pahvitölkkien osuus on kymmenen penniä, kertoi toiminnanjohtaja Salmi.uudeksi kaupunginjohtajaksi valitsi kaupunginvaltuusto perjantai-iltana varatuomari Pekka Paavolan, 35.Paavola sai vaalissa 45 ääntä ja vastaehdokkaana ollut varatuomari Risto Tainio sai taakseen 14 valtuutettua. Eri valtuustoryhmien arvelujen mukaan Tainio sai yhden äänen ei-sosialistisesta ryhmästä ja loput 13 sos.dem. valtuutetuilta.Paavola on puoluekannaltaan sosiaalidemokraatti, kuten hänen vastaehdokkaanaan ollut Tainiokin.vietti perjantaina 50-vuotispäiväänsä. Maa- ja merirajaa vartioivan laitoksen historiaa ja tehtäviä käsiteltiin eri puolilla maata järjestetyissä juhlallisuuksissa.Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa vietetyssä päiväjuhlassa oli läsnä presidentti Urho Kekkonen.– –Kenraaliluutnantti Veikko Koppinen puhui itärajamme oloissa viime vuosikymmenien aikana tapahtuneesta muutoksesta Helsingin yliopistolla pidetyssä päiväjuhlassa.Hän sanoi, että pelko ja epäluuloisuus on hävinnyt raja-alueen ilmapiiristä.maailmassa ryhtyy ruotsalainen Pripp-panimo myymään olutta muovipullossa.Kyseessä on lundilaisessa Tetra Pakin sisaryhtiössä Rigello-Pakissa valmistettu pullotyyppi, johon on kiinnitetty suurta kansainvälistä huomiota sen jälkeen, kun tämä muovin uusin aluevaltaus viime toukokuussa läntisessä naapurissamme esiteltiin maailman lehdistölle.Pripp ryhtyy koemyyntiin Värmlannissa Karlstadin alueella, missä muovipulloissa on ensi maanantaista alkaen saatavissa keskiolutta.mäkikomeetta Björn Wirkola, joka jäi Holmenkollenin kilvassa Suomen Topi Mattilan varjoon, hyppäsi Planican jättiläismäessä peräti 156 metriä.Tulos ylittää kahdella metrillä Itävallan Reinhold Bachlerin nimissä olleen entisen ennätyksen 154 metriä. Bachler liiteli ennätykseensä Vikersundin mäessä kaksi vuotta sitten.Planican mäkikilpailuun, joka kestää kolme päivää, osallistuu kaikkiaan 10 kansakunnan hyppääjiä. Suomesta ei kuitenkaan ole edustusta. Parhaat meikäläiset ovat tällä hetkellä valmistautumassa Ounasvaaran kisoihin.syöksyi kahden suurikokoisen ikkunaruudun läpi tuvan sohvalla olleen emäntä Elli Korhosen kimppuun Kajaanin maalaiskunnan Jormualla.Törmäyksestä huumautunut petolintu tarrautui kynsin emännän hartioihin. Säikähdyksestä selviydyttyään sai vanhaisäntä Oskari Korhonen linnun irroitetuksi ja nuijituksi hengiltä.Emäntä Korhosen vammat jäivät vaarattomiin kynnenjälkiin.HS