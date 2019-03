Historia

Yhtye nimeltä Kivikasvot

HS 24.3.1969

Lauluyhtye

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennonille tarjottu Jeesuksen osaa

John

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sianpotkaa

Sianpotkasta

Äijää kuin pilveä, mutta jäätä riitti

Lappeenranta, 23. 3. (AM)

Pilkitön

Valoilmiö herätti ihmetystä

Sinistä

Panssarivaunu ”Rumilus” raahattiin Parolan museoon

”Rumilus”,

Kalevi Laurila hiihti 50 km haamuajassa

Kalevi

ME-lukemat paranivat jälleen

Planica, 23.3. (Reuter-AFP)

Itä-Saksan

Kivikasvot näki päivänvalon Suomen armeijan RUK:ssa vuonna 1965. Armeijan leivissä kohtasivat silloin Fredi, Ile, Jori ja Saja.Vuosien kuluessa Kivikasvot ovat huomanneet omaksi alakseen huumorin, josta näytteitä nähtiin jo viime kesänä Kuuslan Kesäterä-ohjelmissa.Fredi eli Matti Siitonen ei juuri esittelyjä kaipaa.Ile eli Ilkka Hemming opiskelee Helsingin yliopistossa valtiotiedettä ja käy ahkerasti laulukeikoilla.Jori eli Georg Dolivo opiskelee hänkin yliopistossa, alanaan teologia. Hänkin on niittänyt mainetta iskelmälaulajana.Saja eli Ismo Sajakorpi valmistuu tänä keväänä Taideteollisen oppilaitoksen kamerataiteen osastolta.”I-hahaa” on nimeltä Kivikasvojen ensimmäinen lähes kokonaan oma ohjelma, joka esitetään MTV:ssä maanantaina klo 18.30.Lennonia, joka kolmisen vuotta sitten sanoi Beatles-yhtyeen olevan suositumpi kuin Jeesus, on pyydetty esittämään Jeesuksen osan suunnitteilla olevassa BBC:n tv-sarjassa.Se valmistetaan värillisenä.Lontoolainen News of the World -lehti sanoi kirjoituksessaan sunnuntaina, että kysymyksessä on tuottaja Peter Graham Scottin suunnittelema tv-sarja, jonka valmistus alkaa lähimmän neljän kuukauden sisällä Pyhässä maassa.”Tiedän Lennonin valinnan järkyttävän monia ihmisiä, mutta luulen hänen olevan ihanteellinen Jeesuksen osassa. Johnilla on valtava kannattajien joukko”, totesi Scott lehdelle.”Tahdon irrottaa hänet beatle-yhteydestään ja poistaa häntä ympäröivän hölynpölyn ja julkisuuden. Hän on ehdottomasti etsimämme tyyppi tähän vaativaan filmisarjaan.”– –Kolme vuotta sitten Lennon ennusti kristinuskon kuolevan ja sanoi samalla Beatles-yhtyeen jäsenten olevan suositumpia kuin Jeesus.Lennonin sanoista nousi suunnaton häly ja hän lisäsi hieman myöhemmin: ”Jeesus kyllä menetteli, mutta hänen opetuslapsensa olivat tyhmiä ja jokapäiväisiä”.tulee halpa vaikkakin rasvainen ateria. Liha on varminta ostaa ja kypsentää jo edellisenä päivänä, mikäli ei ole mahdollisuutta keitellä lihaa 2–3 tuntia.Koska potka vaatii pitkän kypsymisajan, kannattaa saman tien valmistaa ruokaa pariksi päiväksi.Jokaiselle ruokailijalle varataan yksi lyhyeksi leikattu ja miedosti suolattu potkanpalanen ja kaksinkertainen määrä, jos potkaa tarjotaan kahtena päivänä.Potkapalaset kiehautetaan vedessä ja vesi kaadetaan pois. Pataan lisätään mausteeksi pari sipulia, 1–2 laakerinlehteä, kokonaisia valkopippureita ja suolaa.Jos on selleriä, lisätään sitä pieninä kuutioina. Vettä lisätään pataan sen verran, että potkat melkein peittyvät.Liha saa kypsyä kannen alla hiljalleen kiehuen 2–3 tuntia.Potkan kanssa tarjotaan sinappia ja keitettyjä perunoita. Palanen lanttua raasteeseen. Kahvia tai kaakaota jälkiruoaksi.kulkija sunnuntaina Pien-Saimaan jäällä Lappeenrannan edustalla oli harvinaisuus, kun 3.500 pilkkijää valloitti Sunisen- ja Piiluvanveden lumista selkää.”Äijää on kuin pilveä” totesi muuan rannalta katsellut.Jäällä jokaiselle kuitenkin riitti tilaa kairata sekä narrata ahventa, haukea, särkeä, lohta.”Huikasee kuin heinäkuussa” sanoi rouva, joka ei surrut, vaikka kaloja tuli vain kaksi.”Ne on mestaritekijät muualla, mutta pääsipä pois kotoa pyörimästä”.Suomen kalamiesten keskusliiton ja Etelä-Saimaan kalamiespiirin järjestämät pilkkionginnan Suomen mestaruuskilpailut olivat tähän asti järjestetyistä osanottajamäärältään suurimmat.Yhteensä 3.437 kilpailijaa, 220 naista, 236 nuorta ja 300 veteraania kilpaili kalannarrauksen paremmuudesta.ja vihreää valoa voimakkaasti säteilevä, valtavalla nopeudella etenevä pallonmuotoinen valoilmiö havaittiin sunnuntai-iltana eri puolilla Suomea.Havainnot valoilmiöstä on tehty ainakin Helsingissä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Keravalla, Turussa, Uudessakaupungissa ja Kuopiossa.Ilmatieteen laitokselle Helsingin lennonjohtotarkkailuun ja lehtien toimituksiin tuli sunnuntai-iltana kymmeniä samanlaisesta valohavainnosta kertovia soittoja.Ilmatieteen laitoksella arveltiin ilmiön aiheutuneen neuvostoliittolaisen tai amerikkalaisen tekokuun kantoraketin tuhoutumisesta sen saavuttua maan ilmakehään.Laitoksen arvion mukaan esine putosi Suomen rajojen ulkopuolelle, mahdollisesti Itämeren eteläosaan.viime syksynä osittain yllättäen löytynyt ensimmäisen maailmansodan aikainen panssarijunan tykkivaunu on siirretty Parolan Panssarimuseoon.Lujasti panssaroitu, 52–60.000 kiloa painava vaunu sijoitettiin kuljetusta varten valmistetun teräskelkan päälle, jota vetämään valjastettiin vetoauto.Vaunu saatiin museoon tavattoman hankalan ja monituntisen kuljetuksen jälkeen. Kuljetuksen ajaksi jouduttiin Parolassa sulkemaan maanteitä muulta liikenteeltä.Matkaa junan löytöpaikalta Asevarikko 5:n metsään jääneeltä entiseltä sivuraiteelta Panssarimuseoon on 5–6 km.Laurila torjui sunnuntaina itäsaksalaisvaaran Ounasvaaran viidellä peninkulmalla. Itä-Saksan Gerd-Dietmar Klause oli jälleen vaarallisesti toisena jättäen taakseen mm. tuoreen Suomen mestarin Teuvo Hatusen. Laurilan voittoaika on maailman nopein viidenkympin tulos.Topi Mattila hallitsi jälleen mäenlaskua. Toisella kierroksella suoritetun lähtölavan alentamisen vuoksi menetti kilpailu suuren osan mielenkiintoaan hyppyjen lyhennyttyä säännöllisesti 5–10 metriä. Seppo Reijonen oli toinen ja Japanin Masakatsu Asari kolmas.Marjatta Kajosmaan vauhti oli jälleen nopeinta naisten kympillä. Puolan Veronica Budny osoitti kuitenkin voimansa sauvoen toiseksi lyömällä yllättäen Helena Kiviojan.Manfred Wolf teki mäenlaskun uuden maailmanennätyksen leiskauttamalla 165 metrin hypyn Planican suurmäessä Jugoslaviassa sunnuntaina, jolloin oli vuorossa mäkiturnauksen kolmas ja viimeinen osakilpailu.Tämä oli jo neljäs kerta, kun mäenlaskun maailmanennätystä parannettiin samoissa kisoissa kolmen päivän aikana.