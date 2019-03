Historia

Turku, 24.3.1969 (Ma)

Lappeenranta, 24. 3. (EK)

lähistöllä oleville talviteille, jotka kulkevat jäitä pitkin on viime aikoina tyhjennetty jäte- ja roskakuormia. Erityisesti Naantalin Luonnonmaan ja Rymättylän välillä kulkeva 7 kilometrin pituinen talvitie on joutunut tällaisten jätekuormien kohteeksi. Rymättylän poliisin arvelun mukaan tekoon ovat syyllistyneet Naantalin puoleisen pään jätteiden tyhjentäjät.”Tämä talvitie on ns. yksityinen tie, jonka aurauksessa Rymättylän kunta on ollut mukana. Se on avoinna kaikkina talvina ja se lyhentää matkaa Naantalista Rymättylään melkoisesti, minkä takia tietä käytetäänkin erittäin paljon. Aikaisempina talvina en ole havainnut, että tien vierelle olisi tyhjennetty jätekuormia, kuten nyt näyttää tapahtuneen”, kertoi konstaapeli Paavo Muurama Rymättylästä.Hän oli myös todennut jätekasoja poltetunkin tällä tiellä.kuntien sairaalamenot vähenevät yli puolella ja vauraampien kuntien osuus nousee kymmenisen prosenttia. Muutosesitys sisältyy kuntien valtionavustuskomitean ehdotukseen sairaaloiden käyttökustannuksiin myönnettävien valtion avustusten porrastamisesta kuntien kantokyvyn mukaan.Komitean ehdotuksessa pidetään tärkeänä sairaaloiden ylläpitokustannusten jakamista valtion ja kuntien kesken, ­oikeuden mukaisesti.saantia on jouduttu supistamaan Lappeenrannassa. Tämä johtuu numeropulasta, jonka on ­aiheuttanut keskuslaajennuksen myöhästyminen alkuperäisestä aikataulusta.Säännöstely aloitettiin viime syksynä ja tällä hetkellä on jonossa noin 70 puhelimen tarvitsijaa. Tuhannen numeron keskuslaajennus on tilattu Ruotsista ja sen pitäisi saapua toukokuussa Lappeenrantaan.”Asennustyöt kestävät puolisen vuotta, joten marras–joulukuun tienoilla pitäisi tilanteen helpottua jälleen.”Keskuslaitteet asennetaan valtion virastotalossa olevaan paikalliskeskukseen, jossa tällä hetkellä on viisi tuhatta numeroa. Uusi keskuslaajennus helpottaa nimenomaan kantakaupungin alueella esiintyvää numeropulaa.Heikki Sirenin suunnittelema lomakylä Ranskassa Lacanau-järven rannalla on valmistumassa.Kylän juhlalliset vihkiäiset on pidetty ja niissä oli läsnä noin 100 Ranskan johtoportaiden edustajaa. Kylän avasi Suomen Ranskan-suurlähettiläs R. R. Seppälä.Noin vuosi sitten aloitettiin talojen rakentaminen, ja nyt viimeistelyvaiheessa on kymmenisen taloa. Arkkitehti Siren piti avajaistilaisuutta hyvin onnistuneena ja suurena juhlana, jossa lomakylään tutustuttiin noin 50 auton kolonnana.”Lomakylän asunnot ovat talviasuttavia. Ne ovat kaikki yksityistaloja ja pinta-alaltaan 60–120 neliömetriä. Sisustus on ranskalaisten suunnittelema, mutta kaikki muu on suomalaista työtä. Rakennusmateriaalina käytetty puu on viety Suomesta, ja osat on koottu Ranskassa”, kertoi arkkitehti Heikki Siren. – – Arkkitehti Sirenin suunnittelema on myös lähelle Pariisia tuleva asuntoalue, johon kuuluu 120 suurta ketjutaloa. Tämä rakennuskokonaisuus muistuttaa Tapiolaa.Asuinalueen valmistuminen kostaa melko kauan, silla ranskalaiseen rakentamistyyliin kuuluu kaiken valmistaminen perusteellisesti ennen asukkaiden muuttoa uusiin tiloihin, niinpä kaikki kunnostetaan valmiiksi puistoa myöten.Suomen hallitus jättää tänään puolenpäivän aikaan protestin Englannin hallitukselle sen viimeviikkoisesta voin tuonnin supistamispäätöksestä. – – Suomen kirjelmässä sanotaan, että Suomi Efta-maana joutuu eniten kärsimään Englannin toimista voin tuonnin vähentämiseksi. Kirjelmässä muistutetaan, että Englanti on Suomelle käytännöllisesti katsoen ainoa ja sitäpaitsi perinteellinen voin vientimarkkinamaa.