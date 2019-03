Historia

Biafra-maalauksista siirrettiin päätös kaupungin­hallitukselle

HS 26.3.1969

Pontius

Forumin risteykseen uudet liikennevalot

”Kaivokadun

Lauttasaaren silta kahta jännettä vailla

Lauttasaaren

Kesäaika otettiin käyttöön keskellä paksuja lumikinoksia

Lehdissä

Jarin olot eivät anna aihetta huolestumiseen

Josephine Bakerin

Savolaislapsilla huonot hampaat

Pieksämäki, 25.3. (SM)

”Suur-Savon

Pilatuksen tapaan pesi Helsingin kiinteistölautakunta ”kätensä” Temppeliaukion kallioon maalattuihin Biafra-maalauksiin nähden.Lautakunta päätti siirtää rat­kaisun tekemisen kaupunginhallitukselle ja oli lisäksi sitä mieltä, että tällaiset asiat kuuluisivat maistraatin päätettäväksi. – –Temppeliaukiolle oli maalattu sana ”Biafra” seitsemään paikkaan. Raastuvanoikeus tuo­mitsi tammikuussa maalaajat eri suuruisiin sakkoihin ja velvoitti tuomitut yhteisvastuullisesti korvaamaan kaupungin ja seurakuntain oikeudenkäyntikulut kummankin 160 markalla.Sen lisäksi tuomittiin maalaajat yhteisesti korvaamaan kaupungille aiheuttamastaan vahingosta 100 markkaa., Simonkadun ja Mannerheimintien risteyksessä parhaillaan tehtävien liikennevalojen uudelleen järjestelyjen valmistuttua ei enää saa kääntyä vasemmalle Simonkadulta ja Kaivokadulta tultaessa”, kertoi dipl. ins. Heikki Salmivaara Helsingin kaupungin liikennesuunnitteluosastolta.”Nämä järjestelyt tehdään sujuvuuden parantamiseksi risteyksessä joka on ollut pullonkaulana jo pitemmän aikaa. Raitiovaunujen kulkua muutetaan myös jonkin verran entisestä.Jalankulkijoiden asemaa pyritään parantamaan sillä tavoin, että tästä lähin ei enää tarvitse odotella kadun puolivälissä korokkeella, vaan pyrkimyksenä on yhtäjaksoinen kadun ylitys.”uuden sillan kaikkiaan viidestä teräsjänteestä on jo kolme asennettu paikoilleen. Nämä viisi jännettä ovat kiinteitä ja Salmisaaren puoleiseen päähän tuleva läppäosa on avattava.Siltaan tulevien teräsrakenteiden paino on yhteensä noin 2,7 miljoonaa tonnia.Jänteet rakennetaan Rauna-Repolan Porin tehtailla, mistä ne maanteitse kuljetetaan mahdollisimman suurina yksikköinä Lauttasaareen, missä ne kootaan 24 metriä leveiksi siltaelementeiksi.Sillasta tulee 318 m pitkä. Sen rakentaminen on hiukan myöhässä, sillä urakkasopimuksen mukaan sillan kiinteiden osien piti olla valmiina maaliskuun puolivälissä ja läppäsillan kesäkuun loppupuolella.on yleisön taholta tehty ehdotuksia erityisen kesäajan käytäntöönottamisesta samaan tapaan kuin v. 1942.Tuolloin kesäaika aloitettiin huhtikuun 1. pnä, vaikka lumikinokset olivat vielä korkeita ja vesissä paksut jäät. Monet luulivatkin asiaa koskevaa uutista aprillijutuksi.Kesäaika saatiin siten, että kellon viisareita siirrettiin tunnilla eteenpäin.Eräitä vuosia aikaisemmin oli ehdotettu sellaistakin, että meillä kellot olisi siirretty tunnin taaksepäin, siis aivan päin vastoin kuin mitä kesäaika tarkoitti.Tällä ehdotuksella pyrittiin siirtymään nk. Keski-Euroopan aikaan eli siihen, jota esim. Saksassa ja eräissä muissa maissa noudatetaan.Tämä ehdotus ei toteutunut. Se olisikin tuntunut vahan siltä kuin olisi ajanratas käännetty pyörimään toiseen suuntaan.suomalaisen ottopojan, 15-vuotiaan Jarin taloudelliset ym. olot eivät anna aihetta huolestumiseen hänen kasvatusäitinsä konkurssista huolimatta.Suomen Pariisin suurlähetystö on ilmoittanut tämän ulkoasiainministeriölle.Asia tuli esille eduskunnan tiistaisella kyselytunnilla, jota lehtereiltä seurasi viitisenkymmentä kuulijaa, lähinnä koululaisia. – –Josephine Baker on sanonut haluavansa todistaa, että eri rotua ja uskontoa edustavat voivat elää sovussa ja ystävyydessä yhdessä. Hän halusi todistaa sen omalla perheellään, johon kuuluu 12 eri uskontoa, rotua ja kansallisuutta olevaa 4–16 vuoden ikäistä ottolasta.Näiden joukossa on yksi pohjoismaalainen, vaalea, sinisilmäinen 15-vuotias Jari Hannu Klemola, joka adoption yhteydessä sai ottoisänsä Jo Bouillonin nimen.lasten hampaiden kunto on erittäin heikko. Nykyisten tutkimusten valossa huomattava syy on alueen pohjaveden alhaisessa fluoripitoisuudessa”, todetaan Suur-Savon hammaslääkäriseuran kirjelmässä.Seura on ryhtynyt toimenpiteisiin asiantilan korjaamiseksi ja esittää, että mm. Pieksämäellä aloitettaisiin viipymättä fluorin lisääminen juomaveteen.