Historia

Jäätä murtava rahtialus

HS 27.3.1969

Merivienti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jarkko ja Laura tulivat aurinkoon

Madrid, 26. 3. (Olli Kivinen)

Jarkon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riitti aiheutti protestitulvan

Tukholma, 26. 3. (Reuter)

Ingmar

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maksaa, vaikka se paljon maksaakin

Kevät

Izvestija: Ruotsi ja Suomi meren likaajina

Moskova, 26. 3. (STT)

”Suurinta

Venäläinen leipä maailman parasta

Jos

Äänekästä tiedustelua

Washington, 26. 3. (UPI)

Yhdysvaltain

Oy:n tilaama lastilautta Finncarrier, joka purjehtii Finnlinesin tunnuksin, laskettiin vesille keskiviikkona Helsingissä. Kasteen toimitti Lyypekin pormestarin puoliso, rouva Alice Wartemann.Alus valmistuu vuoden lopulla ja liikennöi Helsingin ja Lyypekin välillä käyden myös Kööpenhaminassa. Aluksen rakentaa Wärtsilä Oy:n Helsingin telakka.– –Finncarrierin odotetaan jäänmurtajan ominaisuuksiensa takia pystyvän pitämään aikataulunsa myös talvella.Finncarrier on lajissaan ainutlaatuinen maailmassa ja etevä näyte rakentajatelakkansa saavutuksista talvimerenkulun ongelmien ratkaisuissa ja erikoislaivojen rakentajana.ja Lauran ensiaskeleet Euroviisukilpailun pääkallopaikalla Madridissa sujuivat keskiviikkona mitä parhaiten: päivä oli käytännöllisesti katsoen vapaa, aurinko paistoi täydeltä terältä ja Madrid näytti ensimmäisiä kertoja tänä vuonna keväisiä kasvoja.Espanjalaiset säveleet olivat kuitenkin suomalaisia edellä, sillä Jarkko ja Laura selvittelivät illansuussa kurkkuaan laulelemalla espanjalaisia säveliä suomalaisten tilaisuudessa, jossa oli useiden suomalaisten lisäksi läsnä muutamia espanjalaisiakin.Suomalaisilla ei keskiviikkona ollut lainkaan harjoituksia, joten päivän virallinen toiminta supistui lehdistötilaisuuden lisäksi virallisien passien hankintaan, mikä ei järjestäjäin yliorganisoinnin johdosta ollut niinkään kivuton toimenpide – ja Suomen suurlähettilään Aaro Pakaslahden vastaanottoon.Muun päivän nuoret laulajamme käyttivät Madridiin tutustumiseen.Bergmanin ensimmäinen tv-näytelmä ”Riitti”, joka esitettiin samanaikaisesti Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen televisioissa tiistai-iltana, on aiheuttanut vastalauseiden myrskyn.Ruotsin radio sai vastaanottaa puhelinsoittoja raivostuneilta katsojilta heti esityksen päätyttyä.Erityisesti Ingrid Thulinin ja Gunnar Björnstrandin välinen rakkauskohtaus sai kannanottoja. Sitä luonnehdittiin ”paljastavimmaksi, mitä koskaan on esitetty tv-ruudussa”.Tanskan radioon soitti sen sijaan ainoastaan noin puolisen tusinaa vihaista katsojaa.”Kristeligt Dagbladin”, kirkon lehden, kriitikko Henrik Moe antoi näytelmästä kiittävän lausunnon korostaen erityisesti kirkasta, selvää kuvakompositiota.”Informationin” kriitikko kirjoitti: ”Näytelmä toteutti näkemyksen, joka kerrontansa ja taiteellisen esityksensä intensiivisyydessä on huomattavasti edellä miltei kaikkea sitä, mitä Pohjolassa on tähän asti tuotettu, eikä sitä olisi voitu lainkaan toteuttaa täällä (Tanskassa).”keikkuen tulevi, voidaan hyvällä syyllä sanoa, kun huhtikuun alkuun on enää muutama päivä ja aurinko on heloittanut lämmittävästi jo viikkotolkulla.Palmusunnuntaina ulkoillaan ja torjutaan talviväsymyksen jälkeen uhkaava kevätväsymys. Lenkiltä palattua juodaan lasillinen piristävää tuoremehua ja tarjotaan terveellisiä maksapihvejä.Vaikka maksa onkin kallista, kannattaa sitä ostaa, sillä onhan siinä rautaa ja A-vitamiinia yllin kyllin. Jo 100 g maksaa riittää tyydyttämään normaalin aikuisen ihmisen A-vitamiinitarpeen 8–10 päiväksi.osaa Itämeren puhdistamiseksi tehdyistä suunnitelmista voidaan luonnehtia tieteelliseksi mielikuvitukseksi”, sanoi suomalainen professori Folke Koroleff Neuvostoliiton hallituksen lehden Izvestijan haastattelussa keskiviikkona.Lehti julkaisi huomattavalla paikalla kokonaisen artikkelin Itämeren saastumisesta, ja siihen sisältyi myös Pohjoismaiden kirjeenvaihtajan Gennadi Denitshenkon haastattelu professori Koroleffista.Artikkelissa selostetaan perusteellisesti, missä määrin Itämeri on saastunut ja sanotaan, että suurimman vastuun siitä kantavat Ruotsin ja Suomen ”kapitalistiset monopolit”.Izvestija sanoo mm, että Boliden-yhtymän tehtaat Ruotsissa ovat laskeneet 7.000 tonnia arsenikkia pohjaveteen ja Astra laskee sinne säännöllisesti elohopeajätettä.ihminen voisi elää yksin leivästä, ei venäläisillä olisi minkäänlaisia ongelmia. Venäläiset leipovat näet monen kulinaristin mielestä maailman parasta leipää.Venäläinen leipä esiintyy ällistyttävän lukuisina muunnoksina. Esimerkiksi moskovalaiset keskusleipomot paistavat noin 130 erilaatuista leipää. Koko maassa on noin 200 leipälaatua.Gastronomisesti puhuen, leipää on Neuvostoliitossa aina pidetty pääkulutustavarana. Maassa on jopa Leipätuotantoministeriökin.Tilastojen mukaan syö jokainen venäläinen noin puoli kiloa leipää päivässä. Maanviljelysalueilla on määrä vieläkin suurempi. Venäläinen ei sanalla sanoen voi elää ilman leipäänsä. Ja vain siitä syystä, että hän rakastaa sitä.Laihdutuskuurilla olevat naiset vähentävät syömistään, mutta ei kuitenkaan leivän osalta. Tästä kenties johtuukin, että venakot tarjoavat katsojalle laajemman näkökentän kuin esimerkiksi amerikattaret.edustajainhuoneen tutkija sanoi tiistaina ”miljardin dollarin hölynpölyksi” uutta tiedustelupanssarivaunua, jonka kulku voidaan kuulla viiden kilometrin päähän.Edustaja Samuel Stratton sanoi: ”Sen oletetaan olevan tiedusteluajoneuvo. Ei tunnu kovinkaan rauhoittavalta, jos se voidaan kuulla viiden kilometrin päähän.”Stratton, joka on edustajainhuoneen tutkimussalivaliokunnan puheenjohtaja, kutsui Sheridan-panssarivaunuohjelmaa ”uskomattomaksi... miljardin dollarin hölynpölyksi”.Vaunu otettiin käyttöön Vietnamissa, ennen kuin se oli taisteluvalmis, koska sen kehittäjät olivat päättäneet asettaa sen taisteluun ”kävi sitten miten tahansa”.