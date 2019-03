Historia

HS 28.3.1969

Nilsiän Tahkovuori alkaa muuttua suuren tyylin turistikyläksi

Kuopio, 27. 3. (RV)

Uusia tapoja vanhassa Englannissa

Tupakointi pahasta raskauden aikana

Keittoleiri mustalaisille

Myyrät aloittaneet puutarhavierailunsa

tehtailla Uudessakaupungissa ryhdytään valmistamaan Saab 95-pakettiautoa, mikäli valtiovarainvaliokunnan mietintöä vähimmiäispainorajasta ei muuteta.Valmetin pääjohtaja, ministeri Olavi Mattila kertoi, että pakettiautojen valmistus alkaa suunnilleen yhtä aikaa henkilöautojen kanssa. Pakettiauto on muunnos Saab 95-farmariautosta, joka on lähes kaksi kertaa kalliimpi kuin pakettiauto. Sen hinnaksi tulee 9.900 markkaa. – – Vähimmäispainorajan muuttaminen olisi Mattilan mukaan luonnotonta silloin, kun kotimaassa aletaan valmistaa autoja. ”Tietysti on hyvä, että kotimainen auto mahtuu ulkomaisten pakettiautojen joukkoon.”Tahkovuoren lomakyläalueen rakennuskaavaluonnos on valmistunut. Ensimmäisen rakennusvaiheen teknilliset piirustukset valmistuvat toukokuuhun mennessä ja rakennustöihin päästään ensi elokuussa. Ilman kunnallistekniikkaa ja maan hintaa ensimmäisen rakennusvaiheen kustannusarvio on 1,5–1,7 milj. markkaa. Lomakyläalueen suunnittelun on hoitanut arkkitehti Kaj Michael. – –Alueen kokonaissuunnitelma käsittää yhteensä 100 punkaloa eli loma-asuntoa ja hotellihuonetta, joissa on majoitustilat 500 hengelle, vartavasten lomailuun ja kongressikäyttöön suunnitellun ravintolan, uima-altaita sekä sisällä että ulkona, tenniskenttiä, saunoja, tontteja, joista toisille yhteisöt ja liikelaitokset voivat rakentaa omia seuruemajojaan ja toisille perheet loma- ja hiihtomajojaan.Sijoittajille tarjotaan kuuden viikon ilmaisia oleskeluja lomakylän punkaloissa ja siten lähes 10-prosentin korkoa.vallankumous on saamassa jalansijaa englantilaisten naistenlehtien sivuilla – lehdet ovat alkaneet julkaista pin-up kuvia miehistä. Sellaiset tähdet kuin walesilainen pop-laulaja Tom Jones ja jalkapallosankarit Georgie Best ja Bobby Moore poseeraavat kuvissa ilman paitaa, ja tekstissä paljastetaan heidän, tärkeimmät mittansa.Psykiatri, tri David Cooper sanoo, että uusi suuntaus on osa seksuaalisesta vallankumouksesta, jossa naiset ja miehet alkavat kadottaa toistensa seksuaalisuutta kohtaan tuntemansa pelon.”Miehet alkavat olla kyllin varmoja asemastaan, niin että he uskaltavat olla naisellisempia ja lapsellisempia kuin ennen.”Kun jotkut miehet johtavat vallankumousta esiintymällä ilman paitaa, käyttävät toiset röyhelöpaitoja ja silkkisiä asuja.Miehille tarkoitetut erikoisliikkeet elävät äkillisen kukoistuksen kautta ja on myös pelkästään miehille tarkoitettu kosmeettisten aineiden kauppa, joka myy kaikkea tarpeellista irtoripsistä värivoiteisiin.Myös naiset ovat käyneet taisteluun vapauttaakseen itsensä yhteiskunnan seksitabuista. Eräälle lehdelle lähetetyissä kirjeissä on vaadittu miesprostituoituja, joita naisen olisi yhtä helppo tavata kuin miehen naisprostituoituja nykyään.Naisten muoti suosii yhä enemmän housupukuja ja nahka-asuja, ja hienoimmatkin lontoolaishotellit ovat lakanneet kiinnittämästä huomiota tulijoiden vaatteisiin. (Reuter)yliopiston tutkijaryhmä on osoittanut eläinkokeilla, että tupakointi raskauden aikana voi olla haitallista sikiölle.Kahden vuoden laboratoriokokeet rhesus-apinoilla ovat osoittaneet, että äidin veren nikotiini vaikuttaa haitallisesti sikiön sydämen toimintaan, verenpaineeseen, hapen saamiseen ja happotasapainoon.Tämän seurauksena tupakoivan äidin vauva saattaa olla pienikokoisempi, painaa vähemmän ja muutenkin olla heikompi kuin tupakoimattoman, ilmoittaa tutkijaryhmän Johtaja, tri Karlis Adamsons.kestävä keittoleiri järjestetään kesällä nuorille mustalaisnaisille lapsineen Loimaan kansanopistossa, lisäksi järjestetään helsinkiläisille mustalaislapsille oma leiri sekä samoin vanhuksille, kertoi toiminnanjohtaja Veikko Piirainen Mustalaislähetyksestä.Viime toimintakautena pidettiin kaikkiaan 23 erilaista leiriä lapsille, perheille ja vanhuksille.Uusina työntekijöinä ovat sosiaalityöntekijä ja diakoniatyöntekijä, joka toimii Helsingin seurakuntien avustuksen turvin. Keskustoimisto välittää myös oikeusapua.päivien aikana on läntiseltä Uudeltamaalta, erityisesti Lohjan seuduilta, tullut hälyttäviä tietoja myyrien vierailuista omenatarhoissa.Paikka paikoin ovat myyrät ehtineet jo vahingoittaa nuorten omenapuiden runkoja, kerrotaan Puutarhaliitosta.Myynen esiintyminen on kuluneen talven aikana ollut varsin vaihtelevaa. On alueita, joilla niistä ei ole nähty jälkeäkään, ja taas puutarhoja, joissa ne ovat käyneet suorastaan tuhoisiksi.Talven paksu ja löysä lumipeite on ollut erittäin edullinen myyrille helpottaen niiden kulkua maastossa.