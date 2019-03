Historia

DDT:n käytöstä kielto Ruotsissa ensi vuonna

Tukholma, 28.3.1969 (Maija-Liisa Heini)

Tiettävästi

Eisenhower kuoli sydänkohtaukseen

Dwight D. Eisenhower

Auton pölykapselista vainusi Penny hashiksen

Taitaviksi

Abeba Bikila halvaantunut

Addis Abeba, 28.3. (Reuter)

Abebe Bikila

Olut loppui kesken Lahden vanhuksilta

Lahti, 28.3. (STT)

Lahden

Korvausvaatimus Lahden kaupungille Vesijärven saastuttamisesta

Lahti, 28.3. (PV)

Hollolan

ensimmäisenä maana maailmassa Ruotsi on tehnyt kansainvälistä huomiota herättävän päätöksen kieltämällä DDT:n nimellä tunnetun hyönteismyrkyn käytön ensi vuoden vaihteesta.Maa- ja metsätaloudessa on DDT:n käyttö kielletty kahden vuoden aikana, mutta kotitalouksissa ja kotipuutarhojen kohdalla ei kiellolle ole lainkaan määritelty aikarajaa.Kaikkiaan kielto koskee lähes sataa erilaista ruiskutusainetta, joihin sisältyy DDT:ta, bindania, aldrinia ja dieldriniä.Kiellon takana on myrkkytoimikunta, jonka torstaina tekemää päätöstä edelsi Tukholmassa pidetty kolmipäiväinen kansainvälinen DDT-konferenssi.Joskin konferenssi päätyi siihen tulokseen, ettei kloreerattujen hiilivetyjen käyttö nykyisessä laajuudessa merkitse suoranaista terveydellistä vaaraa ihmisille, sen kielto katsottiin aiheelliseksi, koska terveydelliset vaarat tulevaisuudessa ovat tiedemiesten käsitysten mukaan varsin mahdollisia., joka johti liittoutuneiden joukot voittoon Euroopassa toisessa maailmansodassa ja josta myöhemmin tuli Yhdysvaltain presidentti, kuoli Walter Reedin sotilassairaalassa perjantaina.78-vuotias Eisenhower menehtyi sydänkohtaukseen, joita hänellä oli ollut seitsemän vajaan vuoden sisällä.Eisenhower johti toisen maailmansodan aikana amerikkalaisia joukkoja maihinnousussa Pohjois-Afrikassa. Hän johti myös Sisilian ja Italian valloitusta.Hänestä tuli liittoutuneiden ylipäällikkö joulukuussa 1943, ja hän suunnitteli ja toimeenpani liittoutuneiden maihinnousun Eurooppaan, joka alkoi kesäkuun 6. päivänä 1944.Vuonna 1952 hän voitti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa demokraattisen vastustajansa Adlai Stevensonin. Hänet valittiin vuonna 1956 uudelleen presidentiksi.ja tarkkavainuisiksi osoittautuivat ruotsalaiset huumausainekoirat perjantaina Helsingin Eteläsataman matkustajapaviljongissa järjestetyssä esittelytilaisuudessa.Lavastetuissa kokeissa koirat löysivät kaikki piilotetut huumausaine-erät.Suomen tullihallituksen pääjohtaja Jorma Uitto kertoi, että vuoden kuluessa Suomeenkin saadaan omasta takaa koulutettuja huumausainekoiria. – –Viimeisessä kokeessa Clemensson ja Penny-koira tutkivat kahta autoa.Jonkin aikaa toista tutkittuaan Penny alkoi osoittaa mielenkiintoa auton oikeaa takapyörää kohtaan. Kun pölykapseli poistettiin, niin sen alta paljastui aimo annos hashista.Toisesta autosta ei ulkopuolelta löytynyt mitään, mutta Pennyn päästyä sisälle auton takaosasta ilmestyi nopeasti ainetta esiin.Hetken kuluttua Buck vielä keksi ohjaamossa olevasta laatikosta pussillisen amfetamiinia., kaksinkertainen maratonjuoksun voittaja olympiakisoissa, on loukkaantunut vaikeasti auto-onnettomuudessa, kertovat luotettavat lähteet.Onnettomuus sattui viime lauantaina. Halvaantunut Bikila lennätetään Englantiin saamaan hoitoa.Bikila, joka on keisarillisen armeijan kapteeni, voitti olympiakultaa Roomassa 1960, jolloin hän juoksi uuden maailmanennätyksen, ja uusi mitalinsa 1964 Tokiossa.kaupungin omistaman Tapanilan vanhainkodin johtokunta on päättänyt ryhtyä antamaan keskiolutta vanhuksille sunnuntaiaterian yhteydessä.Enintään yksi pullo henkilöä kohden sallitaan. Olut on nautittava pöydässä, eikä sitä saa kuljettaa ruokasalin ulkopuolelle.Ennen päätöksen tekoa toimitetussa tiedustelussa ilmeni, että miehistä 64 prosenttia ja naisista 33 prosenttia oli keskioluen tarjoilemisen kannalla.Viime sunnuntaina sitä jaettiin kaikille haluaville.Ensimmäisestä jakelusta ei ollut seurauksena mitään kielteistä, mutta olut loppui kesken. Halukkaita oluen juojia oli enemmän kuin mielipidetutkimus osoitti.ja Asikkalan kunnat aikovat esittää Lahden kaupungille korvausvaatimuksen kalavesiensä saastumisesta.Lahden kaupungin likavedet ovat pahoin saastuttaneet Vesijärven, jonka rannoista suurin osa on Asikkalan ja Hollolan puolella.Lahdesta virtaa Vesijärveen vuorokaudessa noin 10.000 m3 jätevettä puhdistamattomana.Lahden rakennustoiminta on kohdistunut viime vuosina kaupungin pohjoisosiin, joista jätevedet johdetaan Teivaalan vanhaan puhdistuslaitokseen.Laitokseen tulee vuorokaudessa 12.000–15.000 m3 jätevesiä, mutta se pystyy puhdistamaan ainoastaan 4.000–5.000 m3.Loppuosa menee Vesijärveen puhdistamattomana.