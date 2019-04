Historia

Madridista kotiin ja koulunpenkille

Madrid, 30. 3. 1969 (Olli Kivinen)

”Tärkeintä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Televisiosta nähtyä

Keskustelussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkaappiuutuudet ovat tilavia ja värikkäitä

Jääkaapit

Puhelimien määrä toista miljoonaa

Maassamme

Suruvieraita virtaa Iken hautajaisiin

Washington, 30. 3. (Reuter)

Ainakin

Ruotsi pelasi taas mestaruuden Neuvostoliitolle

Tukholma, 30. 3. (Esa Sulkava ja Heikki Kymäläinen)

Jääkiekkoilun

Lucien Bianchin taival murskautui Le Mansissa

Le Mans, 30. 3. (UPI)

Belgialainen

Kaksossisarusten tahti ei petä

Kaksossisarukset

on, ettei tarvitse palata kotiin häntä koipien välissä”, totesivat Suomen euroviisuedustajat Jarkko ja Laura sunnuntaina Helsinkiin lähdön edellä.Molemmat arvioivat kilpailujen menneen hyvin.Espanjan, Englannin, Hollannin ja Ranskan voittoon päättynyt kilpailu aiheutti Madridissa selvää voitonriemua, sillä Espanjan laulajatar sai toisena vuonna perättäin voittajan mitalin, joita nyt tosin jaettiin neljä kappaletta.– –Loppujen lopuksi neljän maan tasapeli oli selvästi tuntuvaa suosiota osakseen saanut ratkaisu.Mitään selvää ennakkosuosiota ei ollut, joten kukaan häviäjistä ei pudonnut korkealta.Sveitsin Paolan suhteellisen heikko menestys – hän sai 13 ääntä eli 5 vähemmän kuin voittajat – aiheutti tiettyä hämmästystä.Suomen kuutta ääntä huonommiksi jäivät Jugoslavia, Italia, Norja ja Portugali.– –Kaikki suomalaisvaltuuskunnan jäsenet tuntuivat Jarkon ja Lauran tavoin tyytyväisiltä tämän vuoden kilpailuun.Jarkolla on edessään kouluun meno jo maanantaiaamuna.väritelevisiosta alkaa ilmetä ei ainoastaan monen moisia mielipiteitä, vaan myöskin melko etsittyjä argumentteja meitä toistaiseksi kai verrattain harvalukuisia väritelevisiointoilijoita listittäessä.Suhteellisen arvostettu viikkolehti on katsonut asiakseen kumota väritelevision elinkelpoisuuden mm. aika hupaisin väittein.Koska esimerkiksi värisokeat eivät voi nauttia väreistä, älköön siis niitä muillekaan suotako.Analogiapäätelmänä voisi ehdottaa radion lakkauttamista, koska kuurojakin on!Se mitä väritelevisio tekee väreille välittämissään kuvissa, ei myöskään ole uskon asia, sen voi aika hyvin todeta seuraamalla joitakin värilähetyksiä.ovat muutamassa vuodessa muuttuneet melkein jokaisen perheen vakiovarusteiksi.Mikä on hyvä; jääkaapin avullahan emäntä voi paljon säästää työtään ostamalla esimerkiksi viikon ruokatavarat kerrallaan.Näin kevään koittaessa tulevat kauppoihin eri tehtaiden uudet jääkaappimallit: entistä tilavammat sisältä höystettyinä monin teknisin parannuksin.Ja varsinaisena alan totunnaisen ajattelun vallankumouksena on pidettävä viiden kappaleen voimakasväristä jääkaappisarjaa, joka tulee myyntiin lähipäivinä.Uskokaa tai älkää, tuo tavallaan kalustukseen kuuluva kotoinen yleishyödyke jääkaappi kehittyy koko ajan. Sekä ulkoa että sisältä.oli vuoden vaihteessa yli miljoona puhelinta.Puhelimien määrä kasvoi viime vuonna 6,2 prosenttia eli 59 360 puhelinkoneella.Arvioiden mukaan yli 2 miljoonan puhelimen raja saavutetaan 10–12 vuoden kuluessa, kertoi posti- ja lennätinhallituksen tiedotussihteeri Teuvo Immonen.Sataa asukasta kohti on meillä nyt 21,5 puhelinta, mikä merkitsee Suomelle 11. tilaa maailman tilastossa.14 valtionpäämiestä ja pääministeriä saapuu sunnuntaina ja maanantaina Washingtoniin osallistuakseen Yhdysvaltain entisen presidentin Dwight D. Eisenhowerin maanantaina pidettäviin hautajaisiin.Hautajaisten aikana yli 25.000 turvallisuusmiestä valvoo vieraitten turvallisuutta.maailmanmestaruuskisat huipentuivat dramaattiseksi päätöspäiväksi, kun isäntämaa Ruotsi pelasi Tshekkoslovakian pois palkintopallin korkeimmalta korokkeelta.Jo aamupäivällä oli Suomi pelastanut nahkansa lyömällä Yhdysvallat tyylikkäästi ja selvästi.MM-ratkaisu jäi oikeaoppisesti kisojen viimeisen ottelun, Neuvostoliitto–Kanada varaan.Vaahteralehdet eivät kyenneet samaan yllätykseen kuin Ruotsi, ja Neuvostoliitto otti seitsemännen maailmanmestaruutensa peräkkäin.Ruotsi pelasi siis tavallaan kultamitalit Neuvostoliitolle.Voidaan sanoa historian toistaneen itseään.Viime vuoden olympiaturnauksessa Grenoblessa kävi aivan samoin: Tshekkoslovakia kompastui haaveissaan Ruotsiin.kilpa-autoilija Lucien Bianchi sai sunnuntaiaamuna surmansa harjoitellessaan Alfa Romeollaan tämänvuotisia 24 tunnin ajoja varten.Bianchin, joka voitti kilpailut viime vuonna Ford GT 40:lla, kolmen litran uudella moottorilla varustettu Alfa lensi radalta arviolta 250 kilometrin tuntinopeudella törmäten radan vierellä oleviin puihin ja murskautuen kappaleiksi.Bianchi oli aikaisemmin tänä vuonna voittaa Lontoon ja Sydneyn välisen maratonrallin, mutta hänen autonsa oli kolarissa ainoastaan muutama sata kilometriä ennen maalia, jolloin tämä belgialainen 34-vuotias veteraaniajaja loukkaantui melko vaikeasti.Galina ja Irina Falevitsh tekivät aina kaiken yhdessä.He kävelivät samaa tahtia kouluun ja koulusta pois.Samaan aikaan he kävelivät myös alttarille kahden nuorukaisen kanssa, jotka eivät olleet sukulaisia keskenään.Minskiläiset eivät hämmästyneet vähääkään, kun kaupungin lehdessä äskettäin kerrottiin, että Galina ja Irina olivat kumpikin synnyttäneet ensimmäisen lapsensa samana päivänä.Aikaeroa oli vain kolme tuntia.Molemmat lapset ovat poikia. (UPI)HS