Historia

Leikkaus parantanee halvaantuneen Bikilan

Stoke Mandeville, Englanti, 31.3.1969 (UPI)

Rooman

Turistin tuomisrahan ylärajaa korotetaan

Matkustajien

Matkanjärjestäjien tulee hillitä pullovillitystä

Seuramatkailusta

Vuohenmaito pitää Lennonit nuorena

John Lennon

Jarkolta viety kitara löytyi panttilainaamosta

Yli

Pisteet Ruotsille ärsyttivät

Eurovision

Helsingissä 52,8 puhelinta sataa asukasta kohti

Yli

ja Tokion olympiakisojen maratonin voittaja etiopialainen Abebe Bikila saapui lauantaina Englantiin lääkärinhoitoon.Bikila, joka on osittain halvaantunut auto-onnettomuuden seurauksena, joutuu selkärankavikoihin erikoistuneiden lääkäreiden hoidettavaksi, koska hänen halvauksensa uskotaan olevan parannettavissa leikkauksella.Etiopialaisen juoksijasuuruuden, joka on kapteenin arvoinen upseeri keisari Haile Selassien henkivartiokaartissa, jalat ovat kokonaan halvaantuneet ja kädet osittain, kertoi Bikilaa seurannut lääkäri, jonka kertoman mukaan Bikilan itsensä ohjaama auto pyörähti useita kertoja ympäri onnettomuuden tapahtuessa.tullirajoituksia aiotaan lieventää. Lievennys koskee pääasiassa sellaisia matkustajia, jotka ovat olleet ulkomaanmatkalla enintään 24 tuntia. Myös rajakauppasäännöksiin on tulossa muutoksia.Valmisteltavana on myös kysymys verovapaiden myymälöiden avaamisesta lentokentillemme.Tämä johtanee verottomien tavaroiden myynnin lopettamiseen lentokoneissa ainakin tietyillä reiteillä.Nykyisin saa tuomisten ja lahjojen arvo olla 15 markkaa, jos ulkomaanmatka on kestänyt enintään 24 tuntia.on kehittymässä amatöörisalakuljetusmuoto.Helsingin lentoaseman tulli takavarikoi kymmeniä litroja alkoholia Espanjasta tulevien charter-koneiden matkustajilta joka kerran, kun tulli paneutuu tehtäväänsä tavallista perusteellisemmin.Törkeimmilleen on alkoholin tuontimääräysten rikkominen kehittynyt viime viikkoina, jolloin spriitä on tuotu samppanjapulloissa. – –Etelän lomamatkoille on viime aikoina yhä useammin tullut nolo päätös juuri Helsingin lentoasemalla. Tuliaiset, nimenomaan pulloissa tuotavat, ovat osoittautuneet liian runsaiksi ja tullin virkakoura on tarttunut niihin.Takavarikointi ei enää ole ainoa seuraus. Syytteitä on nostettu paitsi olympiajoukkuetta, myös tavallisia seuramatkailijoita vastaan.ja Yoko Ono lopettivat seitsenpäiväisen makailunsa amsterdamilaisessa loistohotellissa tyytyväisin mielin.Lennon oli sitä mieltä, että sänky-happening, heidän ideansa maata rauhan puolesta, oli onnistunut.John sanoi lähtevänsä vaimoineen illaksi Itävaltaan ja ehtivänsä vielä aprillipäiväksi Lontooseen.Amsterdamissa pariskunta filmasi hotellihuoneessaan kohtauksia elokuvaan, joka esitetään Itävallan televisiossa. – –Pariskunnan ravinto taas oli ”vaatimatonta”: terveellistä ruskeata riisiä ja vihanneksia sekä juomaksi pelkästään vuohenmaitoa. Maito tuotiin maatilalta muutaman kymmenen kilometrin päästä Amsterdamista.Yoko Ono on noudattanut tällaista ruokavaliota jo vuosia. ”Se pitää nuorena, ehkä minäkin nyt säilyn tämän näköisenä”, toivoskeli Lennon.1.000 markan arvoisen kameran sekä 500 markan arvoisen kitaran veivät varkaat Suomen toiselta Eurovisioedustajalta Jarkolta maanantain vastaisena yönä Helsingissä.Varkaat olivat tunkeutuneet hänen autoonsa Kalevankatu 25:n kohdalla rikkomalla tuuletusikkunan ja avaamalla tätä kautta oven.Autosta varkaat veivät Midanda FVT-merkkisen kameran objektiiveineen sekä vaalean Oskar Teller- merkkisen kitaran.Auton sisusta oli pengottu, mutta kojelaudassa kiinni ollutta matkaradiota he eivät olleet saaneet irti. Samoin ensiapulaukkua oli pengottu, sillä varkaat olivat ilmeisesti loukanneet kätensä ikkunan rikkoessaan.Kitara löydettiin maanantaina iltapäivällä panttilainaamosta, joka oli lunastanut sen 40 markalla.laulukilpailussa Suomen raadin Ruotsille antamat kolme pistettä kuohuttivat suomalaista tv-yleisöä kautta maan.Pasilan ohjelmapäivystyksessä olivat puhelimet jälleen kuumina. Soittoja kirjattiin yli 150.Kuumimpina olivat raadin puheenjohtajan Poppe Bergin korvat, hän nimittäin sai haukut osakseen syyttä, sillä hän ei puheenjohtajan ominaisuudessa itse edes äänestänyt.Nimettömät soittajat hätyyttivät häntä kotiin sunnuntaiaamuna, ihmiset pysäyttelivät hänet kadulla, onpa häneltä kysytty, paljonko Ruotsi maksoi pisteistä.350.000 puhelinta oli Helsingin puhelinyhdistyksen verkossa viime vuoden lopussa. Määrä oli vajaat kuusi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.Tilaajaliitymiä oli noin 240.000, joista jäsenliittymiä lähes 87 prosenttia.Helsingin kaupungin alueella oli 52,8 puhelinta sataa asukasta kohti ja yhdistyksen koko toimialueella 43,3. Vastaava-luku koko maassa oli 21,5.HS