Historia

Itäväylällä eniten aamuruuhkaa

HS 2.4.1969

Aprillipäivän

Paikoillanne, valmiina nyt alkaa hintasota

Lievästi

Tietokone käsittelee passit ja matkaliput

Matti

Rintasyöpätutkimuksella suopea vastaanotto Lapissa

Pelkosenniemi, 1. 4. (HP)

Pelkosenniemen

Markkaselle 16 vuotta vankeutta Tanskassa

Kööpenhamina, 1. 4. (UPI)

”Hymyilevä

Eisenhower viimeisen kerran kotikaupunkiin

Abilene, Kansas, 1. 4. (UPI)

Samaan

B. Traven kuollut

Kirjailija

Huppu silmille rauhan hyväksi

Lennon

aamuruuhkasta selvittiin odotettua helpommalla Helsingissä, vaikka viisi eri tekijää ruuhkautti liikennettä. Vaikein tilanne oli Itäväylän puolella; liikennelaitoksen bussit myöhästyivät pahimmissa tapauksissa parikymmentä minuuttia.Viisipäiväiseen työviikkoon siirtymisen vuoksi suuri joukko uusia työntekijäryhmiä ja toimipaikkoja tuli työhön kello kahdeksaksi.Lumisade liukasti teitä paikka paikoin ja sai autoilijat varovaisiksi ja moni on jo ehtinyt vaihtaa kesärenkaat ajokkiinsa.Pikkuautoja ilmestyi suuri joukko lisää liikenteeseen kolmen kuukauden talvitauolta, jonka aikana on säästetty neljäsosa vuosittaisesta liikennevakuutusmaksusta.Lisäksi pari kolaria Kulosaaren sillalla ja Paasivuorenkadun kulmassa tukkivat ajoratoja.”Varauduimme paljon pahempaan ruuhkaan ja mielestäni oli merkillinen ilmiö, ettei edellä mainituista ruuhkatekijöistä huolimatta aiheutunut pahempia viivytyksiä”, kertoi apulaispoliisimestari Edvard Urja.joskin samalla sivistyneesti yllättyneiltä näyttivät Kansakoulunkadulla sijaitsevaan klubiin lounaalleen saapuneet herrat eilen.Klubin piha oli muuttunut äkkiä valtavia paperikasseja raahaavaksi, toisiaan töykkiväksi ihmisjoukoksi. Alakerrassa oli avannut ovensa Ruoka-Anttila.Ruoka-Anttila joutui aamulla sananmukaisesti hyökkäyksen kohteeksi. Jo ennen avaamista oli ulkona pitkä jono, ja kaupan ovet oli suljettava tungoksen vuoksi hetkeksi jo tunnin aukioloajan jälkeen.Halvat elintarvikkeet tuntuvat selvästi kiinnostavan, ja juuri halpuuteen perustuu tämän uuden kaupan ajatus. Hinnat ovat noin kymmenen prosenttia yleisiä ohjehintoja matalammat, lihaa myydään viidentoista prosentin alennuksella.Myöhäiselläkin on mahdollisuus ehtiä koneeseen, kun Helsingin uusi lentopaviljonki alkaa toimintansa. Tietokone näet pikakäsittelee passit ja matkaliput. Näin matkustajia voidaan ottaa vastaan melkein koneen lähtöhetkeen asti.Toinen iloinen uutinen suomalaisille ja vieraileville lentomatkustajille on se, että paviljongin ylähalliin tulee ns. tax free shop, josta saa ostaa halpoja alkoholijuomia.Matkustajia palvelee kolme ravintolaa: 250 hengelle mitoitettu yleisöravintola, puolta pienempi terassiravintola sekä kahvio. Kahvio on auki ympäri vuorokauden, joten siellä voi nauttia kevyen aamiaisen tai kupin kahvia myös aamuvarhaisella.kunnan alueella on menossa naisten joukkotutkimus, jonka tarkoituksena on saada todetuksi rintasyöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Suomi on kansanterveystyön tällä saralla tien raivaajana. Nyt Lapista aloitettu tutkimus on ensimmäinen koko maailmassa.Joukkotutkimusta tekee Kansaneläkelaitoksen autoklinikka.Tällä erää tutkimus koskee Pelkosenniemen naisia, mutta tarkoituksena on, että liikkuva syöväntutkimusasema kulkee paikkakunnittain ja tutkii kaikki 30-vuotiaat ja sitä vanhemmat naiset.Rintasyöpä kuuluu kolmen yleisimmän naisissa esiintyvän syöpämuodon joukkoon. Tutkimus on täysin maksuton.suomalainen” Matti Markkanen tuomittiin tiistaina 16 vuoden vankeusrangaistukseen Kööpenhaminassa. Markkanen havaittiin syylliseksi 141 rikokseen – joukossa tapon yritys.Markkanen tuli tunnetuksi laiskana pankkiryöstäjänä, sillä hän kertoi oikeudessa, ettei hän koskaan laskenut saalistaan. ”Oli helpompi lukea summat seuraavan päivän lehdestä, kun pankkiirit olivat laskeneet kassan”, hän sanoi.Markkanen havaittiin syylliseksi neljän pankin ryöstämiseen, mikä tiesi yhteensä noin 80.000 nykymarkan summaa. Lisäksi hänen todettiin ampuneen erästä hotellin portieria.aikaan kun Yhdysvaltain entisen presidentin Dwight D. Eisenhowerin arkkua kuljettava juna ajoi halki Amerikan länttä kohti, alkoi Eisenhowerin kotikaupunki Abilene muistuttaa yhä enemmän sotaelokuvan filmauspaikkaa.Yli 2.400 sotilasta kokoontui kaupunkiin entisen valtion päämiehen ja viiden tähden kenraalin hautajaisia varten, jotka järjestetään keskiviikkona.Kaikki turvallisuustoimet tähtäsivät lähinnä yhden hautajaisvieraan turvallisuuden takaamiseen: presidentti Richard Nixon saapuu keskiviikkona lentäen Washingtonista.B. Traven, Aavelaivan ja Sierra Madren aarteen kuuluisa, salaperäinen tekijä, on kuollut 79-vuotiaana Meksikossa.Travenin tarkoin varjelema identiteetti on ollut 1900-luvun varsinaisia kirjallisia mysteerioita ja antanut aihetta erilaisiin huhuihin, joita tutkijat ja lehtimiehet moneen kertaan ovat yrittäneet selvitellä.Vuonna 1926 julkaistiin Berliinissä hänen teoksensa Aavelaiva, jonka käsikirjoitus oli saapunut postitse Meksikosta. Kuka tämä merkittävä, ”ensimmäiseksi proletaarikirjailijaksi” nimitetty tekijä oikeastaan oli, ei kustantaja eikä lukijakunta saanut tietää.Eräiden arvelujen mukaan hän oli norjalaista alkuperää, syntynyt Chicagossa ja oikealta nimeltään Berick Traven Torsvan. Jotkut otaksuivat häntä keisari Wilhelm II:n aviottomaksi pojaksi.Pari vuotta sitten todisteli itäsaksalainen kirjallisuudentutkija Rolf Recknagel, että Travenin nimen taakse kätkeytyi vallankumouksellinen lehtimies Ret Marut, joka oli oleskellut Münchenissä ensimmäisen maailmansodan jälkeen.Tiedon vahvisti Sternin toimittaja Gerd Heinemann, joka oli Meksikossa onnistunut pääsemään Travenin puheille. Mysteeri ei silti täysin selvinnyt, sillä samoin kuin B. Traven, oli Ret Marutkin salanimi.vaimoineen järjesti Wieniin saavuttuaan jatkoa Amsterdamin rauhan-happeningille. Nyt pariskunta oli siirtynyt petistä pussiin. He istuivat koko haastattelun ajan pussissa lakanan alla. Amsterdamissahan he antoivat haastattelun sängyssä.Lennonin mielestä ”pussismi” edistää rauhaa. ”Tämä on totaalista kommunikaatiota”, hän sanoi.”Kun ihminen ei näe keskustelukumppaninsa kasvoja, hän ei tule muodostaneeksi mitään ennakkokäsityksiä pelkän ulkonäön perusteella.” Lennonien upean hotellihuoneen seinille oli kirjoitettu iskulauseita sekä pussi-idean että makailun puolesta.Lakanan alta kuului aina välillä hyräilyä, katkelmia Straussin valssista.HS