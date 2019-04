Historia

Helsingin puheluruuhka säteili ympäri Suomen

HS 3.4.1969

Yksi

Veljmiespatsaasta riidellään Kuopiossa

Kuopio, 2. 4. (STT)

Kuvanveistäjä

Koneella kirjoitus innostaa oppilaita

Useat

"Osakkaalle"

Teidän

vaikea päivä eli torstai on vielä edessä tilapäisesti häiriytyneessä Helsingin kaukopuhelinliikenteessä.Viime perjantaina aloitetut Helsingin kaukokeskuksen laajennustyöt päättyvät vasta, ensi tiistaina, mutta pääsiäispyhinä puhelinliikenne tulee olemaan hiljaista.Automaattiyhteyksien supistaminen on aiheuttanut painetta käsivälitteisessä valtion keskuksessa: tilausnumero 09 oli varattu koko päivän, ja sitkeän yrittämisen jälkeen tilattua pikapuhelua jouduttiin odottamaan vähintään tunti. Tavalliset puhelut ovat kestäneet paljon kauemmin.Illalla tilanne helpottui.Heikki Konttisen tekemän Veljmiespatsaan pienoismallin valheilla käydään tällä hetkellä melkoista keskustelua Kuopiossa. Kuvanveistäjä Konttinen haluaa siloitella pienoispatsaan muotoja ja muuttaa sen käsien asentoa. Matkailupiirit vastustavat kuitenkin tätä toimenpidettä. Konttisen tarkoituksena on saada veljmies sirommaksi ja laihemmaksi.Matkailupiirien ilmoituksen mukaan Veljmies ei ole Veljmies, jos sen muotoa muutetaan eikä pienoispatsaalla ole enää sitä arvoa kuin nykyisellä alkuperäisen näköisellä muistoesineellä.Kun Kuopion torilla kauppahallin edessä sijaitseva Veljmiespatsas pystytettiin, se herätti melkoista kohua ja sai kirpeitä arvosteluja savolaisten ja muualla Suomessa asuvien taholta. Jos pienoispatsaan muotoa muutetaan, on odotettavissa yhtä myrskyinen keskustelu, koska savolaiset ovat tottuneet veljmieheensä ja se on vetänyt joukoittain matkailijoita Kuopioon.amerikkalaiset kasvattajat seuraavat kiinnostuneina koetta, jonka tarkoituksena on ylläpitää koululaisten mielenkiintoa koulua kohtaan. Ratkaisu on muuan käsikäyttöinen kone, joka keksittiin Amerikassa 102 vuotta sitten – kirjoituskone.Syistä, joita toistaiseksi vasta tutkitaan, 8–11 vuoden ikäinen koululainen kiinnostuu uudella tavalla koulutyöstä, jos hänellä on käytettävissä kirjoituskone.Humboldtin alkeiskoulun johtaja Gene Schulze suunnitteli kolme vuotta kestävän kokeilun luettuaan, että hallitus tarjoutui maksamaan kulut, jos joku saisi hyviä ideoita. – – Koululaiset oppivat kirjoittamaan koneella hyvin äkkiä, vaikka nopeus ei olekaan kokeen päämäärä.Ryhmän keskimääräinen nopeus on 25 sanaa minuutissa, ja muutamat ovat saavuttaneet 40 sanan nopeuden.Jotkut kirjoittavat koneella runoja tai selostuksia koulun lehteen. Jokaiseen luokkahuoneeseen on sijoitettu kaksi kirjoituskonetta, joita voidaan käyttää minkä tahansa aineen yhteydessä.kaltaistenne henkilöiden hyökkäykset asuntoyhtiön laillisesti valittuja toimihenkilöitä vastaan eivät valitettavasti ole harvinaisia useimmissa asuntoyhtiöissä. Uutta lienee vain, että se tapahtuu sanomalehden palstoilla ja yleistäen.Teidän lienee mahdotonta käsittää, että kaikki todella asiallinen arvostelu tapahtuu asianomaisen taloyhtiön yhtiökokouksessa, jossa virheellisesti menetelleet toimihenkilöt voidaan saattaa teoistaan vastuuseen.Eikä tällaisia toimihenkilöitä varmastikaan valita uudelleen vuodesta toiseen, kuten väitätte.Teidän tapauksessanne asia lienee siten, että olette sopeutumaton yksilö asumaan samassa talossa muiden ihmisten kanssa, valitatte jatkuvasti kaikesta ja puratte aggressioitanne talon toimihenkilöihin.Tyyppi on liiankin tuttu allekirjoittaneelle. Asuntoyhtiön hallituksen jäseneksi valitun osakkaan ja isännöitsijän työ on riittävän hankalaa ja epäkiitollista ilman kaltaisenne henkilön purnaustakin.Paras ratkaisu Teidän tapauksessanne on, että muutatte ensi tilassa omakotitaloon. jota voitte sitten hoitaa niin halvalla ja asiallisesti kuin kykenette.HS