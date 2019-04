Historia

HS 4.4.1969

Naton syntyminen jakoi maailman itään ja länteen.

Helikopteri saattoi pääsiäismatkustajia

Myöhästyneet rynkyttivät ulko-ovia

Poliisi valvoo Ruotsin-laivoilla siviilipuvussa

Turku, 3.4. (MA)

Voimakkaasti

amerikkalainen balladilaulaja Roy Orbison ilmoitti Lontoossa menneensä vastikään naimisiin ja paljasti siten viihdemaailman erään parhaimmin varjelluista salaisuuksista.Orbison oli viime viikolla vienyt vihille kauniin saksattaren, 19-vuotiaan Barbara Anne Wellhöner Jakobsin, joka on varakkaan bielefeldiläisen teollisuusmiehen tytär.Pariskunta vihittiin Nashvillessä, Tennesseessä. ”Halusimme pitää aivan hiljaiset vihkiäiset”, sanoi onnellinen Roy, jota kohtalo on epätavallisen kovasti kolhinut viime vuosina – kaikessa muussa paitsi uralla edistymisessä.Hääpäivänä oli nuorikon isä antanut kaikille tehtaansa työläisille vapaapäivän ja tarjosi koko henkilökunnalleen samppanjaa pitkin päivää.Barbara on aikonut lukea itsensä lastenlääkäriksi, mutta kertoi nyt jättävänsä nämä haaveet ja omistautuvansa Royn ’huolehtimiseen’.Kaksi vuotta sitten Orbisonin ensimmäinen vaimo kuoli liikenneonnettomuudessa ja viime vuonna kaksi hänen kolmesta pojastaan menehtyi tulipalossa, joka sattui Orbisonien kodissa.Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan valtion ulkoministerit allekirjoittivat kaksikymmentä vuotta sitten, huhtikuun 4. päivänä 1949, Washingtonissa Pohjois-Atlantin sopimuksen, jonka pohjalla syntyi Pohjois-Atlantin sopimusjärjestö Nato.Tämä sopimus vakiinnutti kylmän sodan rintamalinjat.Maailma oli siirtynyt neljässä vuodessa YK:ta perustettaessa kaavaillusta Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton yhteistyöhön perustuvasta kollektiivisen turvallisuuden maailmasta idän ja lännen maailmaan.sujui ruuhkaisena mutta rauhallisena kiirastorstaina Helsingin ulosmenoteillä.Ruuhka alkoi selvitä maanteillä kello puoli seitsemän aikoihin, jolloin myös liikennettä valvonut helikopteri laskeutui.Rautateillä tilanne oli kriittinen Helsingin paikallisliikenteessä, sillä aivan viime hetkellä jouduttiin irrottamaan 25 vaunua paikallisliikenteestä työttömien kuljettamiseksi koteihinsa etelän siirtotyömailta.Kaikki mahtuivat tosin paikallisjuniinkin, mutta monet joutuivat seisomaan.Tampereelta, Turusta, Helsingistä ja Kouvolasta irrotettuja vaunuja ei kuitenkaan vielä ehditty saada normaaliin liikenteeseen. Paikallisjunat olikin pakko koota ravintola- ja junailijavaunuista.Kaikkiaan 85 000 helsinkiläistä matkustaa VR:n lehtipalvelun mukaan maaseudulle pääsiäisen viettoon rautateitse.Linja-autoa käytti torstaina noin 54000 pääkaupunkilaista.Tänä pääsiäisenä matkustaa suomalaisia Neuvostoliittoon myös hiihtämään – Petroskoissa on vielä runsaasti lunta.Vaalimaan tulli avataan juhlapyhien aikana poikkeuksellisesti aamulla jo kello seitsemän ja pidetään avoinna kello 23:een asti.Torstaiaamuna olivat aikaisimmat matkustajat saapuneet rajalle jo puoli neljältä aamulla.ostaa uuden puvun, mutta jäitte ryskyttämään suljetun pankin ovia?Ette ollut ainoa. Kiirastorstaina taistelivat useimmat pankit ennätysmäisten ruuhkien kanssa, ja moni asiakas joutui kiristämään pääsiäisbudjettiaan, kun ei ollut huomannut poikkeuksellista sulkemisaikaa.Pankit suljettiin lauantain mukaisesti klo 13. Ensi lauantaina pankit ovat kiinni.Helsingin Erottajan Kansallis-Osake-Pankista kerrottiin, että torstaina on ollut yhtä kiire kuin vuoden viimeisenä päivänä. Syynä ovat pääsiäispyhät ja kuukauden vaihteen kiireet.Monilla on palkkapäivä. Ihmiset haluavat maksaa erääntyneitä laskujaan, etteivät ne jää pyhien yli. Ulkomaille matkustavat tarvitsevat valuuttaa, eivätkä kotimaassa liikkuvatkaan selviydy ilman matkarahoja.kasvaneen matkustajaliikenteen johdosta on myös järjestyksenpito matkustajalaivoilla tehostunut.Laivayhtiöt käyttävät järjestyksenvalvonnassa joko yhtiön ulkopuolisia vapaavuoroillaan olevia poliiseja tai sitten laivan henkilökuntaan kuuluvia virkailijoitaan.Laivayhtiön palkkaama poliisi ei kuitenkaan saa valvontatehtävässään käyttää poliisin virkapukua, ellei poliisilaitos ole komentanut häntä tähän tehtävään. – –”Hankalimmat matkustajat liikkuvat yleensä suurten pyhien tuntumissa.Laivallamme ei alkoholin vaikutuksen alaisina oleville tarjoilla enää väkeviä juomia ja myös verovapaan alkoholin myyntiä ei suoriteta illalla vaan vasta aamulla laivan satamaan tullessa”, kertoi intendentti Ole Engblom Silja-varustamon autolautta Fennialta.HS