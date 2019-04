Historia

Suomenlinna jäi pääsiäismottiin

HS 8.4.1969

Pääsiäiskokkoja entistä vähemmän

Pääsiäiskokkojen

Suomi kieltäytyi maksamasta korvauksia juutalaisjärjestölle

Tukholma, 7. 4. (STT–TT)

Ruotsin

Engel-kirkko vihittiin Pyhäjoella

Raahe, 6. 4. (STT)

Maamme

Saariston kelirikko on alkamassa toden teolla. Lounais-Suomessa loppui henkilöautoliikenne jääteillä pääsiäisen aikana. Jää kestää kyllä, mutta sen pinnalle on noussut vettä. Suomenlinnan jäätie katkaistiin sunnuntaiaamuna ja lauttaliikenne pyritään aloittamaan tiistaina.Sisäsaaristossa on esimerkiksi Saimaalla siirrytty kahlausliikenteeseen. Suomenlahden merivartioston alukset ovat vielä talviteloilla tai jäissä, sillä jäiden lähtö on viikkokaupalla myöhässä. – –Saaristomerelläkään ei merivartioston avustusta tarvittu pääsiäisen aikana. Koko talven on kolme alusta ollut liikkeellä ja lauantaina tuli ajoon Tursas.Suomenlinnan jäätien katkaiseminen tuli yllätyksenä ainakin osalle saaren asukkaista.Myymälänhoitaja Raimo Kolehmainen kertoi, että heidän pääsiäisvieraansa joutuu olemaan työstä poissa yhden päivän auton jäätyä odottamaan lauttaliikenteen alkamista. Suomenlinnan bussiliikenne lopetettiin lauantaina puolenpäivän aikaan, jalankulkusilta on vielä käytössä.”Jäätielle tuli torstaina neljän ja puolen tonnin painorajoitus, perjantaina kolmen tonnin rajoitus ja sunnuntaina liikenne katkaistiin yllättäen kello kahdeksan. Tavallisesti tien katkaisemisesta on varoitettu etukäteen”, kertoi Kolehmainen.Satamamurtaja Otso yrittää avata väylän Suomenlinnaan tiistaina aamupäivällä. Lautan kulku on kuitenkin epävarma, koska sen konehuoneessa on vain puoli tuhatta hevosvoimaa ja leveä alus joutuu kamppailemaan paikoin 60–70 sentin jäissä.polttaminen on tuntuvasti vähentynyt Pyhäjoki-alueella. Aiemmin pääsiäisviikolla kohosi useita kokkoja joka kylälle Nyt tämän kansanomaisen perinteen vaaliminen on siirtynyt lapsilta järjestöille, joiden rakentamat kokot keräsivät satoihin nousevan katsojamäärän monen pitäjän alueelta.Suurimmat jokilaakson kokot rakennettiin tänä vuonna Oulaisissa ja Pyhäjoella. (STT)itävaltalaissyntyisten natsiuhrien valtakunnallinen liitto on saanut Suomen viranomaisilta kieltävän vastauksien vaatimuksiinsa saada miljoona Suomen markkaa korvauksina niistä kärsimyksistä, jotka suomalaiset aiheuttivat juutalaisille toisen maailmansodan aikana.Liitto viittasi vaatimuksiensa perusteluissa mm. Helsingissä vuonna 1942 sattuneisiin tapauksiin, joissa juutalaisia vangittiin mielivaltaisesti ja luovutettiin saksalaisille, joiden käsissä heitä kohtasi varma kuolema.Liitto katsoo, etteivät Suomen viranomaisten perustelut korvausvaatimusten torjumiseksi ole riittävät. Se aikoo kääntyä Ruotsin ulkoministeriön puoleen saadakseen tukea vaatimuksilleen, ja ellei tämä johda minkäänlaiseen tulokseen, liitto aikoo vedota Euroopan ihmisoikeuksien komissioon ja YK:hon.Ruotsin pankkien kanssa on jo kauan käyty neuvotteluja pankeissa yhä olevista talletuksista, jotka kuuluivat sodan aikana surmansa saaneille juutalaisille. Pankit ovat luvanneet maksaa takaisin summan, joka korkoineen nousee 1,3 miljoonaan kruunuun, mutta kansainväliset juutalaisjärjestöt pitävät tätä summaa liian pienenä.Ruotsalaiset juutalaisjärjestöt, jotka edustavat noin kymmentätuhatta natsiuhria, ovat sitä vastoin hyväksyneet pankkien tarjouksen.ainoa alkuperäisessä muodossaan säilynyt, nyt 125-vuotias Engel-kirkko vihittiin uudelleen vuoden kestäneiden kunnostustöiden jälkeen ensimmäisenä pääsiäispäivänä Pyhäjoella. Vihkiäisjuhlaan osallistui seurakuntalaisten lisäksi kutsuvieraita entisen Pyhäjoen emäseurakunnan kappelikunnista. Kirkon vihki asessori Aarre Pyy.Vihkiäisjumalanpalveluksen lisäksi päivän ohjelmaan kuului kunnianosoitus sankarihaudoilla sekä seurakunnan entisten kirkkoherrojen ja kanttorien haudoilla. – –Päiväjuhlan yhteydessä luovutettiin uusitulle kirkolle seurakunnan lahjana taiteilija Marja Mannisen suunnittelema vihkiryijy ja uudet kirkkotekstiilit.Pyhäjoen kirkko rakennettiin vuosina 1843–44 ja se on asiantuntijain lausunnon mukaan uudistettuna harvinainen kirkkotaiteen edustaja maassamme.