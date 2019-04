Historia

Lastentarha tuhoutui tulipalossa

HS 9.4.1969

Yhdeksän

Skp hajalla

Skp:n

Tuusulanjärven saastuminen on lähellä katastrofia

Muuttuuko

Suomalainen saunasynti saksalaisessa lehdessä

Saunan

Päivän ateria

Kuuma

palokunnan sammutusryhmät tarvittiin tukahduttamaan Helsingissä Haagan Urheilutien ja Kylätien kulmatalossa kello 18 syttynyttä paloa.Palokunnat saivat työskennellä usean tunnin ajan puurakenteisen talon välilaudoituksessa kyteneen tulen rajoittamiseksi. Rakennus tuhoutui sisäpuolelta kokonaan.Lähellä Haagan asemaa sijaitsevassa rakennuksessa oli ruotsinkielinen lastentarha, ompelimo, leikkikaluvalmistamo sekä talon omistajan, Haagan ruotsinkielisen nuorisoseuran, omia tiloja.Rakennuksessa asui myös talonmies, jonka huoneisto maapohjakerroksessa säästyi tulelta, mutta vesi pääsi vaurioittamaan sitäkin pahoin.Vaaraa palosta ei ollut myöskään lastentarhan lapsille, jotka olivat syttymishetkellä jo kotonaan.Haagan vanhimpiin rakennuksiin kuuluvassa talossa oli vielä viime vuoden lopussa television elokuvastudio, mutta uuden nelosstudion valmistuttua tilat luovutettiin pois.nelipäiväisen edustajakokouksen luisuminen alusta pitäen täydellisen hajaannuksen tielle osoitti puolueen sisäisten ristiriitojen olleen vieläkin syvemmällä kuin ennen kokousta kuvitellunkaan.Päädyttiin siihen, mitä aikaisemmin ja varsinkin Moskovasta annettujen eheytysohjeiden jälkeen pidettiin mahdottomana: kokouksesta poistunut oppositio suunnittelee vakavissaan toisen kommunistisen puolueen perustamista.Tuusulanjärvi saastealtaaksi, jossa elävät vain bakteerit. Näin kysytään Tuusulassa ja Järvenpäässä.Helsingin kaupungin limnologi Ilppo Kangas toteaa katastrofin olevan lähellä. Koskaan aikaisemmin ei järven happi ole ollut niin vähissä kuin nyt.Järven syvänteissä ei kalojen elämä enää ole mahdollista ja joukoittain kuolleita kaloja uskotaan olevan jään alla.Järvenpään kaupungin jatkuvasti lisääntyvät jätevedet ovat suurimpana syynä happikatoon. Myös pelloilta valuu runsaasti ravinteita, jotka edistävät Tuusulanjärven tukehtumista.Vesilaki ei kuitenkaan tunne maataloutta vesiä saastuttavana tekijänä. – –Järvenpään kaupungin jätevesien puhdistamon, joka rakennettiin Tuusulanjärven veden suojelemiseksi, sanotaan edistäneen järven saastumista.”Tällainen johtopäätös ei ole ollenkaan väärä”, sanoo Helsingin kaupungin limnologi Ilppo Kangas. ”Meidän järvemme eivät ole sopivia jätevesien purkupaikoiksi. Puhdistamo on hyvä asia, mutta puhdistetut jätevedet olisi pumpattava muualle kuin järviin.””Myös Tuusulanjärvestä annettiin aikanaan tällainen lausunto, mutta se ei vaikuttanut asiaan. Järvenpään kaupunki on koko ajan tiennyt, että katastrofi on tulossa.”, sisun ja järvien maa on Suomi yleensä matkailumainonnassa. Sisua tosin on vaikea nitoa pakettimatkaan, mutta sauna ja järvet ovat jokaiselle turistille helposti tarjolla.Saunakulttuurimme herättää usein hämmästelyä, mutta useimmiten se ymmärretään täysin oikein ja arvostetaan sen mukaisesti. Poikkeuksia sattuu silti nykyisin yhä useammin.Ulkomaiset lehdet julistavat lavastettujen värivalokuvien kera, kuinka alastomuus on suomenmaassa seuraleikki ja saunominen ihanaa synnintyötä.”Klo 18 aikaan tutustuin tohtoriin, klo 19.30 sanoimme kippis juodessamme vodkasta ja hedelmämehusta tehtyä tyypillistä suomalaista cocktailia. Klo 20.30 olimme alasti.”Näin aloittaa juttunsa saksalaisen Neue Revuen reportteri jatkaen kuvaustaan kokemuksilla isäntäväkensä ja naapurin naisihmisen kera vietetystä saunaillasta.Kiireisinä mutta ei paniikin vallassa, liikuskelivat kertojan mukaan eevanasuiset naiset sanoen välillä ”huh”.lihaliemi valmistetaan lihaliemitiivisteestä ja vedestä ja keiton pinnalle ripotellaan hienonnettua persiljaa tai silputtua purjon vartta.Lihahyytelöä ostetaan valmiina niin monta viipaletta kuin arvellaan perheen syövän. Kylmän hyytelön kanssa maistuvat kuumat perunat, etikkapunajuuret ja haluttaessa keitetään kukkakaalia tai pakastettua parsakaalia.Jälkiruoaksi lasillinen jugurttia. Mokkajugurtti piristää mukavasti aterian jälkeen tai lapsille maistuu hedelmillä maustettu jugurtti.HS