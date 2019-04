Historia

Katastrofia kokeiltiin

HS 10.4.1969

DC-8-koneiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Margariini korvataan voilla

Rasvojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stadion saa 400.000 mk:n tulostaulun

Helsingin

Lämpöennätykset ja tuuli tuovat tulvia

Uusi

Kiuru sai varaslähdön, kurkiauroja odotellaan

”Pääsiäisen

”Kevätmittari” vasta puoliväliin vajonnut

Kesän

Pihvissä syy kaljupäisyyteen

Eräs

lentoemännät, kapteenit ja perämiehet joutuivat keskiviikkona Helsingissä lavastettuun katastrofitilanteeseen, jossa koneen vioittuessa jouduttiin tekemään pakkolasku ”mereen”.Harjoituksessa kokeiltiin koneen varustuksiin kuuluvien pelastuslauttojen käyttöä uimahallissa lavastetussa pakkolaskussa.Koneen kattoon kiinnitetyt lautat heitetään tilanteen sitä vaatiessa mereen varauloskäytävästä.Lauttaan kuuluu painepullo, joka puhaltaa lautan täyteen ilmaa.Kutakin konetta kohden on kahdeksan pelastuslauttaa, joihin on laskettu mahtuvan 25 henkeä.ja öljysiementen tuonti olisi toistaiseksi kokonaan kiellettävä.Tätä ehdottaa maatalousministeriö kirjeessään, jonka se on nyt lähettänyt kauppa- ja teollisuusministeriölle.Päätöksiä tästä on tulossa jo tällä viikolla.Suosituksen toteuttaminen merkitsisi margariinin valmistuksen tyrehtymistä vähintään kolmannekseen nykyisestään.Kaikki kotimaassa tehtävä ja myytävä margariini olisi valmistettava naudanrasvasta eli talista ja rypsiöljystä.Kirjeen taustana on yhä paisuva voivuori, jota kansa joutuisi alentamaan syömällä voita ehkä entistä enemmän sen jälkeen, kun margariinirasvojen tuonti kiellettäisiin.Margariinia valmistettiin kotimaassa viime vuonna 26 miljoonaa kiloa.Raaka-aineiden tuontikiellon jälkeen margariinin valmistus putoaisi arviolta 7–8 miljoonaan kiloon.olympiastadionilla aletaan 2–3 viikon kuluttua uuden sähköisen tulostaulun rakennustyöt, jonka kustannukset laitteineen ovat yli 400.000 markkaa.”Laitteet ovat tiettävästi ainutlaatuiset Euroopassa”, kertoi olympiastadionin isännöitsijä Jorma Lindell.”Ne on tarkoitus saada lopulliseen kuntoon vuoden 1971 yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuihin.”Vanha tulostaulu on jo purettu paikaltaan.Uusi taulu ei tule olemaan kooltaan kovinkaan paljoa suurempi kuin vanha, joka sekin oli ensimmäinen laatuaan Euroopan stadioneilla.kevään lämpöennätys saavutettiin keskiviikkona, kun elohopeamittari Seutulassa ja Hämeenlinnassa kiipesi kahteentoista lämpöasteeseen.Keskiviikon sää oli lämmin ja keväinen koko Suomessa.Tampereella mitattiin +11 astetta, Turussa ja Jyväskylässä kymmenen lämpöastetta.Rovaniemen iltapäivälämpötila oli +6 ja Ivalossakin päästiin nollarajan lämpimämmälle puolelle aina plus kolmeen asteeseen.– –Torstaina tuulen odotetaan voimistuvan.Kun tuulisuus aiheuttaa suuria lämmönvaihteluita lumen pinnassa, alkavat kinokset torstaina sulaa ennätysvauhtia.Parin päivän kuluttua ovat luvassa ensimmäiset kevättulvat Etelä-Suomessa.kaunis sää ja lämmin etelätuuli toivat kymmeniä tuhansia muuttolintuja Suomeen. Tässä ruuhkassa meni lintujen normaali saapumisjärjestys pahemman kerran sekaisin, sillä pääsiäisenä tavattiin useita kahlaajalajeja, mm. punajalkaviklo ja suosirri, jotka tavallisesti saapuvat meille vasta huhtikuun puolivälin jälkeen.””Toisaalta ovat useat varpuslinnut vieläkin normaaliajoistaan pari viikkoa myöhässä”, toteaa havaintoja tehnyt Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen nuorisojaosto.Ilmeisen varaslähdön oli saanut kaksi kiurua, jotka nähtiin Lauttasaaressa jo 16. 3.– –Maanantaina ja tiistaina ilma kylmeni tuulen kääntyessä pohjoiseen, ja muutto tyrehtyi osittain.Maanantaina uusia tulokkaita olivat Finnåssa tavatut kuovi ja suosirri.Suosirri oli piste i:n päällä pääsiäisen kahlaajamuutossa, ja seuraavana saapuvaksi kahlaajaksi odotellaankin sitten jo kurkea.tulo Hämeenlinnaan on puolitiessä, mikäli se mitataan Vanajan jäälle asetetun auton uppoamishetkestä.Auto ei ota hukkuakseen millään, vaikka jää ympäriltä onkin sulanut.Lions-club Hämeenlinna–Wanajan kesäntuloveikkausauto alkoi lipua jääteliltä veteen jo pääsiäispyhinä, mutta oli vielä keskiviikkonakin osittain pinnalla.”Sääntöjen mukaan uppoamishetkeksi veikkauksessa lasketaan se hetki, jolloin auto on kokonaan vedenpinnan alla”, kertoi pankinjohtaja Arto Savolainen.”Tänä vuonna veikkasi 2300 hämeenlinnalaista markallaan auton vajoamispäivää. Tulot jaetaan stipendeinä hämeenlinnalaisille vähävaraisille opiskelijoille.” (JM)lontoolainen parturi on sitä mieltä, että pihvi ja ranskalaiset perunat saattavat olla kaljupäisyyden aiheuttajia.Leonard Pountney -niminen tunnetun parturiliikeketjun omistaja on tullut tähän tulokseen haastateltuaan 500 kaljua miestä.Nämä olivat kaikki kertoneet syövänsä pihviä ja ranskalaisia perunoita vähintään neljä kertaa viikossa.Tutkiakseen asiaa Pountney ryhtyi itse kuusi kuukautta kestävään ruokavaliokokeiluun nauttien tänä aikana päivittäin yhden tai kaksi pihviä ja ranskalaisia perunoita.Tuloksena oli, että hänen erittäin runsas tukkansa alkoi harveta uhkaavasti ja oli kokeen lopussa vain puolet entisestä paksuudestaan ja olkimaisen kuiva.HS