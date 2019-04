Historia

Merimiesammattikoulun oltava suomenkielinen

Turku, 10. 4. 1969 (AT)

Suomen

Margariinisota hälytti eduskuntaryhmät asemiin

Rasvasota

Nuorisosäästäjille 700 000 markan palkinnot

Viime

Vankeus uhkaa äidin käskyä noudattanutta

San Francisco, 10. 4. (Reuter)

Kahdeksantoistavuotias

Joutsenella toimivan merimiesammattikoulun muuttaminen ruotsinkieliseksi on herättänyt Turussa sekavia tunteita. Kaupungin johto suhtautuu asiaan jyrkän kielteisesti.Merimiesammattikoulun johtokunnan puheenjohtaja taas pitää suunnitelmaa hyvänä.Kaupunginhallitus käsitteli asiaa viime tiistaina ja lähetti eriävän mielipiteensä sekä ammattikasvatushallitukseen että opetusministeriöön.”Suunnitelmat perustuvat siihen, että meillä tarvitaan myös ruotsinkielisiä merimiehiä”, sanoo pääjohtaja V. Kuuskoski ammattikasvatushallituksesta. ”Heidän ainoa koulunsa sijaitsee Maarianhaminassa, mutta myös mannermaalla pitäisi olla sellainen”."Raumalle ja Kotkaan valmistuvat lähivuosina suomenkieliset merimiesammattikoulun, ja Helsingissä on melko uusi koulu”.sai torstaina eduskuntaryhmät takajaloilleen. Margariinin hinnankorotushankkeita vastustettiin useimmissa ryhmissä, ja kalsean vastaanoton sai myös suunnitelma margariinirasvojen tuontikiellosta.Margariinin hinnankorotus on mainittu yhtenä paisuvan voivuoren purkumahdollisuutena, joita ministerit selostivat omissa ryhmissään torstaina. – – Voi- ja margariinikysymyksessä on pakko päästä lähiviikkoina jonkinlaiseen ratkaisuun.”Kuluttajille on helpointa, jos voin hintaa alennetaan. Valtiovarainministeriön kannalta se on huono ratkaisu, koska se vaatii lähes 80 milj. markkaa lisää valtion varoja vuodessa.” Ministeri Miettusen mukaan mikään muu maa ei ole tuotannon rajoituksissa joutunut menemään niin pitkälle kuin Suomi, joka on maapallon pohjoisin maatalousmaa.Miettunen kertoi, että rasvakysymys on hallituksen sisällä erittäin vaikea poliittinen kysymys, eikä hän pysty tällä hetkellä sanomaan, pystyykö hallitus tätä kysymystä ratkaisemaan. "Ellei voin ja margariinin hintasuhdetta kyetä muuttamaan, niin toimenpiteet ylijäämän supistamiseksi valuvat hiekkaan", Miettunen totesi.vuoden nuoriso säästäjille jaetaan säästöpalkintoina yhteensä 694 200 markkaa. Kaikkiaan säästöpalkintoja jaetaan 4155. Näin päätti valtiovarainministeriö asian oltua esillä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.Uusia nuorisosäästäjiä oli viime vuonna kaikkiaan 45 918 ja vanhoja tallettajia 150 594. Nuorisotalletuksia oli yhteensä lähes 69,5 milj. markkaa.Säästöpalkintona jaetaan yksi 30 000 markan palkinto, kaksi 10 000 markan palkintoa, kymmenen 5 000 markan palkintoa, kaksisataa 1 000 markan palkintoa ja 100 markan palkintoja kaikkiaan 3 942.amerikkalainen nuorukainen, joka noudatti äitinsä käskyä eikä ilmoittautunut kutsunnoissa, on todettu syylliseksi asevelvollisuudesta kieltäytymiseen.Liittovaltion tuomioistuimen julistama paatos saattaa merkitä aina viiden vuoden vankeustuomiota. Palo Altosta kotoisin olevalle Erik Whitehornille tuomio annetaan 29 huhtikuuta.Erikin äiti rouva Evelyn Whitehorn on ensimmäinen amerikkalainen äiti, joka on uhmannut kutsuntalakia valittamalla, että hänellä eikä armeijalla on lainkäyttövalta poikaansa nähden.Oikeudenkäynnin avajaisissa maanantaina 44-vuotias eronnut rouva Whitehorn yritti turhaan ottaa poikansa paikan vastaajana.Hän väittää, että koska Erik on liian nuori äänestämään ja liian nuori allekirjoittamaan avioliittosopimuksen ilman hänen suostumustaan hän ei ole myöskään kyllin vanha ilmoittautumaan armeijaan ilman hänen lupaansa.HS