Historia

Nikkelimarkka liikkeelle syksyllä

HS 12.4.1969

Nikkelimarkka

Kaksinkertainen vero liioista tuomisista

Matkustajien

Wolverhampton taipui turbaanien edessä

Lontoo, 11.4. (Olli Kivinen)

Helsingin

Voi voita ja voitettuja

Aiotaanko

Huippuälykkyys närkästyttää

”Ihmisten

palaa suomalaisten taskuihin.Kesäkuun alussa ryhdytään lyömään markan metallirahaa kuparinikkelistä. Nikkelimarkat lasketaan liikkeelle vasta syksyllä, elleivät hopeamarkat lopu kesken.Penninkin kolikkojen raaka-aine vaihtuu kuparista alumiiniin. Valmistaminen aloitetaan marraskuussa ja kukkarossa ne kilisevät aivan vuoden lopussa.Raaka-aineiden muuttaminen johtuu hopean ja kuparin hintojen jatkuvasta noususta.Asiasta annettiin perjantaina tasavallan presidentin esittelyssä asetukset.Hopeamarkan raaka-aineen muutosta ovat esittäneet sekä valtiontilintarkastajat että eri automaattien valmistajat.liikatuomisista ryhdytään tullissa perimään kaksinkertainen vero tai maksu suoraan paikan päällä.Hallituksen perjantaina eduskunnalle antama lakiesitys vahvistaa vuoden alussa alkoholijuomien tullirikkomuksista ollutta käytäntöä ja mahdollistaa muitten tavaroitten kohdalla välittömän maksun perimisen.Nykyisin saa väkevät alkoholijuomia tuoda tullittomasti 3/4 litraa ja yksinkertaisella alkoholimaksulla lisäksi 2 ja 1/4 litraa.Maksu kaksinkertaistuu kuitenkin, jos matkustaja ei ole ilmoittanut omaavansa tullitonta määrää enempää alkoholia ja häneltä sitä löydetään.Tähän saakka kaksinkertaistamista on käytetty hyvin varovaisesti, tullihallituksen pääjohtaja Jorma Uitto sanoi. Tullimiehet ovat turvautuneet mieluummin muihin keinoihin.Pääjohtaja Uitto kertoi, että toukokuun alusta lähtien tulee tulleihin vihreä-puna -järjestelmä. Siinä alunpitäen erotetaan ne, joilla ilmoituksensa mukaan ei ole tullattavaa tavaraa ja ne, joilla sitä on. Pistokokeilla valvotaan ilmoitusten todenmukaisuutta.Lakiesityksen eräänä tavoitteena on vähentää syytteitten nostamisen tarvetta matkustajien tullirikkomuksista.liikennelaitoksella on epäilemättä koko joukko murheita kamppailussaan epätoivoisesti arvostettavien metro-kaupunkien joukkoon sekä sinisten bussien tärinän torjumisessa, mutta lohdutuksena voi aina pitää, etteivät työntekijöiden uskonnolliset tavat aiheuta ulkomaillekin ulottuvia ristiriitoja.Keski-Englannissa sijaitsevan Wolverhamptonin kaupunginisät joutuivat keskiviikkona antamaan periksi parisen vuotta jatkuneessa turbaanisodassa, joka uhkasi johtaa polttoitsemurhaan ensi sunnuntaina.Osa linja-auton kuljettajista kuuluu nimittäin intialaiseen sikh-uskonlahkoon, jolle turbaani ja parta kuuluvat pyhiin perinteisiin.meidät väkisin syöttää ennenaikaiseen hautaan?Kun muualla pyritään terveellisempiin ravintotottumuksiin, niin meillä yritetään pakkokeinoin saada kaikki kansa käyttämään voita, jonka terveellisyys ei kestä vertailua parhaiden margariinilaatujen kanssa.Maatalousministeriön suosituksen täytäntöönpano merkitsisi juuri so. margariinien valmistuksen ja saannin loppumista.Kauppataseemme on nyt aktiivinen, joten minkäänlaista ratkaisevaa etua siinä suhteessa ei tällä tuonninsupistamisella saada,Voivuoren taas saa alenemaan yksinkertaisesti vähentämällä voin tuotanto sen kulutusta vastaavalle tasolle. Nykyään käytäntö on se, että ensin tuotetaan, sitten vasta katsotaan, onko tuotetulle määrälle kuluttajia.on helppo hyväksyä toisen ihmisen fyysinen paremmuus: kovat tulokset seiväshypyssä tai sadan metrin juoksussa, mutta älylliseen etevämmyyteen suhtaudutaan toisin, siitä puhuttaessa usein närkästytään ja nähdään punaista”, sanoo englantilainen lentokapteeni George Childs.Hän itse kuuluu huippuälykkäiden kansainväliseen järjestöön Mensaan ja niiden armoitettujen kahden prosentin joukkoon, jotka ovat hyväksytyt valintatestissä.Suomeen hänet on pyydetty kunniavieraaksi Suomen Mensan vuosikokoukseen, joka pidetään viikonvaihteessa Turussa.HS