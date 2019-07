Historia

Alkoholimyymälä avattiin Pakilassa

Oy Alko Ab:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikennejärjestö vastustaa auton särkemistempausta

Moottoriliikenteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Zatopekille ero – toimet tutkitaan

Praha, 21.4. (AFP)

Entinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Linnanmäelle B-oikeudet

Linnanmäen

Saapuvat matkustajat joutuvat jonottamaan

Kun

29. myymälä avattiin Helsingissä Pakilassa Lepolantie 14:ssä maanantaina.Tässä myymälässä on tarjolla kaikkia alkoholijuomia, samoin 23:ssa Helsingin alkoholimyymälässä. Olutmyymälöitä on neljä ja pelkkiä viinimyymälöitä yksi.”Ensimmäisenä päivänä asiakkaita on käynyt odotusten mukaisesti, ja myymälä on otettu suopeasti vastaan. Vain yksi vastalause on esitetty päivän aikana”, sanoi myymälän esimies Eino Lindeman.Myymälä on katsottu kovin tarpeelliseksi Pakilan alueelle, sillä lähimmät myymälät ovat Käpylässä, Kannelmäessä ja Haagassa, joihin on matkaa usea kilometri.Itäisissä kaupunginosissa lähimmät ovat Puotinharjussa ja Herttoniemessä.keskusjärjestön hallitus pitää eläinlääketieteen opiskelijoiden Helsingissä pitämän ”saasteviikon” tempauksiin kuuluvaa auton särkemistä tarkoitustaan vastaamattomana ja ilkivaltaan houkuttelevana.Eläinlääketieteen ylioppilaiden tarkoitus on ensi keskiviikkona asettaa ”saastan aiheuttajana” rautatientorille henkilöauto, johon kaupunkilaiset voivat purkaa aggressioitaan.Keskusjärjestö toteaa, että ilman saastumisongelma on erittäin vakava asia, johon tulee suhtautua vakavasti ja pyrkiä käyttämään kaikki ne keinot, joilla voidaan tämän epäkohdan haittavaikutuksia torjua ja lievittää.Liiton mielestä ei auton julkisella särkemisellä voida auttaa asiaa eteenpäin. ”Päinvastoin on erittäin todennäköistä, että näin yllytetään edesvastuuttomia aineksia jatkamaan operaatiota ja kun rautatientorilla oleva kohde on alkutekijöissään, puretaan hävitysvimma muihin autoihin.”Saastaviikko alkoi maanantaina. Ensimmäinen ylioppilaiden toimenpide oli suurikokoisten reagenssikeuhkojen asettaminen rautatientorille.Keuhkot on käsitelty liisterillä, joka kerää ilmasta nokea ja pölyä ja osoittaa näin ohikulkijoille Helsingin keskustan ilman saastuneisuuden.pitkänmatkan juoksija Emil Zatopek on vapautettu Tshekkoslovakian armeijan everstin tehtävistä, koska hän on ”levittänyt vääriä tietoja ja toiminut puolustusministeriön määräysten vastaisesti”, ilmoitti Tshekkoslovakian puolustusministeriö maanantaina.Zatopek vapautettiin ministeriön mukaan tehtävistään ”odotettaessa tuloksia hänen toimintaansa koskevasta tutkimuksesta”.huvipuistoon on suunniteltu perustettavaksi anniskeluravintola.Kaupunginhallituksen mielestä ei tähän ole esteitä. Se antoi puoltavan lausuntonsa Oy Alko Ab:lle maanantaina äänin 10–4.Raittiuslautakunta on vastustanut hanketta varsin jyrkästi. Sen mielestä anniskeluravintolan perustaminen Linnanmäen kaltaiseen lasten, nuorten ja perheiden huvittelukeskukseen on vastoin tähän saakka noudatettuja periaatteita.Raittiuslautakunnan mukaan suurin osa Linnanmäen kävijöistä on anniskelurajan alapuolella olevia.Linnanmäen ohjelmapäällikkö Sara Ekelund kertoi, että ravintolaan on anottu B-oikeuksia. ”Lopullinen päätös asiasta tehdään torstaina ravintolatarkastuksen yhteydessä.”Uusi ravintola on rakennettu entisen Honkapirtin tilalle. ”Se aloittaa toimintansa vappuna B-oikeuksin tai ilman”, rouva Ekelund sanoi.ensimmäinen seuramatkalaiskone purkaa matkustajakuormansa Helsingin uudelle lentoasemalle samanaikaisesti jonkun reittikoneen kanssa, syntyy todennäköisesti kaaos.Lähteviä koneita pystytään selvittämään jopa 18 samanaikaisesti, mutta tuleva puoli tukkeutuu aivan samalla tavalla kuin vanhankin lentoaseman tulli, sanoo Helsingin lentotullin hoitaja Å. Engholm.Helsinkiin saapuvien matkustajien on paviljonkiin tullessaan ensin noustava portaat ylös, jotta he pääsevät passintarkastukseen ja sen jälkeen laskeuduttava toiset portaat alas hakemaan matkalaukkunsa ja päästäkseen ulos.Tulli on tämän ulosmenotien varrella kahtena osana. Toisessa, vihrein opastein merkityissä, tehdään vain pistotarkastuksia ja siitä kautta pääsevät ulos ne matkustajat, jotka eivät katso matkatavaroidensa sisältävän tullattavaa.Hissien toisella puolella on tullattavien matkustajain punaopasteinen uloskäynti.Kaiken kaikkiaan on tulevien matkustajien tulliselvitys saanut uudesta asemarakennuksesta tilat, jotka eivät ole sanottavasti suuremmat kuin vanhassa parakissa.”Jos matkatavarat olisi käsitelty kellaritasossa ja matkustajat olisivat päässeet liikkumaan niin mennessään kuin tullessaankin yhdessä tasossa, olisi tulotullille saatu riittävät ja asianmukaiset tilat”, sanoo tullinhoitaja Engholm.Hän ihmettelee kertomansa mukaan yhä uudestaan sitä, miksi lähtevän liikenteen selvittämiseen on käytetty niin runsaasti tilaa, toimintapisteitä ja laitteita, että kahdeksantoista koneellista voidaan kerralla passittaa matkaan, kun samalla tuleva puoli ruuhkautuu kahdesta peräkkäin saapuvasta koneellisesta.HS