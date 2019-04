Historia

Tammelan torilla oli karnevaalin tunnelma

Tampere, 20.4.1969 (KPH)

Tampereen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kultaisen iän juhla Lahdessa keräsi virkistystä kaipaavia

Eläkeläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosialisointisiemen ei löytänyt maaperää

Maatalousministeri

Opeta lapsi lukemaan kirjoja

Vielä

Silakkavuoka

Silakoita

Seitsemän kertaa Marion Rung

Marion

Sisaruskolmikolla ikää yhteensä 339 vuotta

Maailman

Tammelan torin tunnelma muistutti sunnuntaina etelämaiden karnevaaleja.Torilla oli markkinamiestä ja -naista, kotiin ostettavaa ja paikalla syötävää suolapaloista jäätelöön, tuohitorvista nk. intiimeihin vaatekappaleisiin.Soitto soi, tivolit pelasivat ja makkara kärisi kuten ainakin vanhan ajan markkinoilla.Tampereen markkinoiden järjestäjinä olivat SPR:n Hämeen piiri ja sen Tampereen osasto sekä Tampereen keilakerho.Markkinoista on jälleen tulossa perinne: ensimmäiset järjestettiin viime vuonna Laukon torilla.Siellä ei ollut kuitenkaan riittävästi tilaa kaikelle markkinaväelle, joten tänä vuonna siirryttiin Tammelaan.Tilanteesta tuli kuitenkin samankaltainen kuin vuosi sitten, sillä myös Tammelan tori osoittautui aivan liian ahtaaksi.kevätjuhla täytti sunnuntaina koko urheilutalon Lahdessa.Kaikki penkkirivit ja varatuolit olivat käytössä ja eteisessä pitkä jono, mikä osoitti, että virkistävien ”vitamiinipillereiden” tarve kultaisen iän piirissä on suunnaton.– –Kunniavieraina, esiintyjinä ja muistojen kertojina oli juhlassa lahtelaisten omia ”oloneuvoksia”: rovasti Väinö Hovila, hiihtokuningas Tapani Niku ja näyttelijätär Dagi Angervo, joka tällä kertaa edusti helsinkiläisyyttä.”Mä tulin, kun lupasin”, julisti pääkaupungista saapunut Tapio Rautavaara astuessaan areenalle tuttuine olkihattuineen ja kitaroineen vanavedessään Kauko Käyhkö hanuristirouvineen.Martti Miettusen esittämä margariiniteollisuuden sosialisointisiemen ei päässyt itämisen alkuun sunnuntain poliittisissa puheissa, joissa maatalouden ongelmat olivat keskeisinä.Pääministeri Mauno Koivisto ei haastattelutunnillaan sanonut asiasta omaa mielipidettään, mutta sanoi havainneensa, ettei siihen vasemmistopuolueiden piirissä ole oikein vilpittömällä mielellä suhtauduttu.Koivisto sanoi myös, että hintajärjestelyillä ei voida nyt maatalousväestön toimeentuloa parantaa.Tulonsiirtoja ei voida enää ajatella.tänäkään päivänä ei ole monta yhtä suurta nautintoa kuin kahdenolo hyvän ja mielenkiintoisen kirjan kanssa.Kuitenkin valittelevat monet vanhemmat nykyisenä television valtakautena, että he eivät saa lapsiaan millään opilla revityksi irti kuvaruudun lumoista.Eivät ainakaan kirjan ääreen.Kirjasta nauttimisen taito onkin sellainen, että se on monelle lapselle alun alkaen opetettava.– –Antakaa kirja sanoista ja niiden käytöstä kiinnostuneen lapsen käteen ja huomaatte tuota pikaa, että teillä on pulma, miten hänet saisi siitä irroitettua.Päädytte tilanteeseen, jossa joudutte sanomaan: ”Älä nyt koko aikaa lue, katsele vaikka telkkaria välillä”.ostetaan neljälle hengelle 3/4 kiloa ja valmiiksi fileoitua kalaa puolisen kiloa.Kalafileille levitetään piparjuurivoita tai hienonnettua tilliä ja ripotellaan mausteeksi suolaa ja valkopippuria.Kalat kiedotaan kääröiksi, jotka asetetaan vieri viereen vuokaan tai kattilaan.Tölkillinen tomaattisosetta sekoitetaan 1 dl:aan vettä tai kermaa.Seos maustetaan suolalla ja valkopippurilla ja haluttaessa hienonnetulla sipulilla tai ruohosipulilla.Tuoreita tomaatteja voidaan lisätä lohkoina kalakääröjen väliin tai valmiin ruoan päälle.Silakat kypsytetään liedellä noin 10 minuutin ajan tai uunissa noin 15 minuuttia.Silakkavuoan kanssa tarjotaan perunoita ja pakastepinaatista valmistettua pinaattimuhennosta, johon voidaan lisätä uiskentelemaan muutama kananmunanlohko.Jälkiruoaksi kupillinen kahvia ja lapsille kaakaota ja keksiä.Rung on vuosien mittaan osoittautunut monipuoliseksi tytöksi.Vuonna 1961 hän ponnahti iskelmätaivaallemme Tipitiin myötä, jota hän lauloi mm. Eurovisiokilpailuissa.Alkuaikojen iskelmälaulusta hän on siirtynyt musical- ja viihdelinjalle ja tehnyt myös muutamia vierailuja teatteriin.Seitsemän kertaa Marion -ohjelmassa hän esiintyy seitsemässä eri hahmossa.Laulullisten ansioittensa lisäksi hän haluaa todistaa omistavansa myös näytelmällisiä kykyjä ja muuntautuu mm. hippiestä lehtimummoksi.Ohjelman aloittaa Chopinin Minuuttivalssi, johon sanat on tehnyt Kari Tuomisaari.epäilemättä vanhin sisaruskolmikko elelee Kaukasus-vuoristossa Dagestanissa.Tass kertoo, että Bagandovin sisaruksista vanhin on nyt 116-vuotias, keskimmäisellä on ikää 113 vuotta ja nuorimmalla 110 vuotta.Bagandovin sisarusten koti on samassa kylässä kuin Dagestanin vanhimman asukkaan, Ashura Omaroan.Hän on Tassin mukaan jo niin uskomattoman vanha kuin 159-vuotias. (UPI)HS