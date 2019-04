Historia

Yli 600 ajokkia odottelee Tattarisuolla romuautolakia

HS 13.4.1969

Tietokoneet voivat loukata yksityisen ihmisen oikeutta

Takatalvi yllätti Etelä-Suomen

Danny Ruotsin televisioon

”Yhteisverotuksen jatkamiselle ei löydy perusteita”

600 omistajiensa hylkäämää autovanhusta odottelee Helsingin Tattarisuolla romu­autolain säätämistä.Ennen uutta lakia pääsee ajokkeihin tarkoin vartioidulla alueella käsiksi tavallisesti vain ruoste, sillä kovin harvat omistajat haluavat lunastaa takaisin kerran jättämänsä kulkuneuvon.Romuautokomitean mietintö on nyt lausuntovaiheessaan. Viime vuonna Suomessa ”kuoli” – poistettiin rekisteristä – 42.268 autoa. Osa näistä kulkeutui hajottamoihin.Kaduille ja teille jätetyt, roskiksi määritetyt ajokit kuljetetaan kaatopaikoille ja paremmassa kunnossa talteen otettuja voidaan yleensä vain säilyttää varastossa.Henkilöautojen keskimääräinen käyttöikä Suomessa on noin 12 vuotta, kuorma-autojen 7–8 vuotta ja linja-autojen yli kymmenen vuotta. – –Jaostopäällikkö Ove Knekt autorekisterikeskuksesta arvelee autokuolleisuuden vähenemisen johtuvan siitä, että uusia autoja ostetaan hintakysymyksen vuoksi entistä vähemmän ja vanhoja korjataan enemmän., jotka rekisteröivät säälimättömästi ihmisten yksityiselämää, ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi Englannissa. Koneita pidetään vakavana vaarana yksityiselle vapaudelle.Englannin demokraattisten ihanteiden omaksitunnoksi julistautunut ”kansalaisoikeuksien neuvosto” on valinnut vuoden kampanjansa aiheeksi oikeuden yksityisyyteen.Nykyisessä mekaanisessa, keskitetyssä ja kaupungistuneessa, yhteiskunnassa yksilöitä on varoitettu vakavasta vaarasta, joka uhkaa heidän erillistä yksilöllisyyttään ja oikeuttaan omaan henkilöönsä, neuvosto sanoo.Kampanjan kärki kohdistuu kansallisia tietopankkeja vastaan, joiden kautta voidaan jakaa tietoja jokaisen kansalaisen yksityiselämästä.Neuvosto vastustaa jyrkästi myös yli 10.000 virkailijan oikeutta tunkeutua luvatta yksityisiin paikkoihin, samoin poliisin kasvavia valtuuksia, yli 15.000 yksityisetsivän toimia, puhelinkuuntelua sekä poliittista valvontaa.satanut lumi ja sen aiheuttama liukas keli olivat suurimpina syinä sunnuntaina sattuneisiin lukuisiin auto-onnettomuuksiin Etelä-Suomessa.Kolareissa sai surmansa yhteensä seitsemän henkilöä ja kahdeksantoista loukkaantui.– –Kaikkiaan kahdeksan kertaa katkaisivat räntäsateesta aiheutuneet oikosulut ja kovan tuulen kaatamat puut sähkönjakelun Helsingin pohjois- ja itäosissa.Malmilla jouduttiin turvautumaan palokunnan apuun katkenneen oksan sytytettyä muuntajan tuleen. Kaupungin sähkölaitoksen kiireet alkoivat aamulla klo 7.30 aikaan.Pääosa vioista korjattiin kolmen tunnin kuluessa.tämän kevään Wild Western show pääsee ruotsalaiseen Digger Time-ohjelmaan, joka on toinen kahdesta Ruotsin suosituimmasta nuortenohjelmasta.Dannyn ja kumppaneiden osuus ohjelmassa on puoli tuntia.Danny tekee ohjelmaa Göteborgissa 15. ja 18. huhtikuuta. Ohjaaja Gösta Hansson näki Dannyn viime kesänä Rock Side story-ohjelmassa, joka oli Dannyn viime kesän kiertueen nimi, ja esitti vierailupyynnön jo silloin.Ohjelma filmataan Club G:ssä, jonne mahtuu noin 500 henkeä.Aiemmin Danny on esiintynyt Ranskan ja Brasilian televisiossa.uudistamista käsitteli kansanedustaja, dipl. ins. Anna-Liisa Linkola puhuessaan liike- ja virkanaisten kansallisliiton vuosikokouksessa Helsingissä sunnuntaina.Puhujan mukaan ei verotuksen yksinkertaistamistoimikunta, vaikka onkin esittänyt huomattavia parannuksia, ole ratkaissut nykyisen verotuksen epäkohtia. Joissakin kohdissa ovat epäkohdat jopa korostuneet, sanoi Linkola.Puhujan mukaan ei yhteisverotuksen jatkamiselle enää löydy perusteita.Järjestömme onkin asettunut kannattamaan erillisverotusta, sanoi hän.Vuosikokouksessa valittiin myös ”Vuoden Nainen 1969”. Tämä titteli myönnettiin dosentti Elina Haavio-Mannilalle hänen tekemästään tutkimuksesta ”Suomalainen mies ja nainen”.tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun lähes 200 upseerikokelasta sai päästötodistuksensa Viipurin Upseerikokelaskurssilta ja hajaantui upseerinalkuina armeijan eri joukko-osastoihin maan eri puolille.Ensimmäisten alkuvaikeuksien jälkeen kurssit – mukana kaikkiaan 224 kokelasta sijoitettiin Viipurin lähistöllä sijaitsevaan Markovillan komeaan rakennukseen, joka alunpitäen oli tarkoitettu venäläiseksi opettajaseminaariksi. Sittemmin kurssi jakaantui kahteen osaan, A- ja B-kursseiksi.A-kurssille, jonka opetusaika oli lyhyempi, tuli 45 kokelasta, sellaisia, jotka jo vapaussodassa olivat tulleet reservinupseereiksi tai olivat muuten johtajatehtävissä pitemmälle kehittyneitä.Tällaiseen lyhyeen kurssiin pakotti armeijassa vallitseva huutava upseeripuute.Koulun suomalaiseksi johtajaksi tuli lopullisesti silloinen jääkärikapteeni G. Heinrichs ja saksalaiseksi johtajaksi majuri Fr. von Ploetz. Paitsi saksalaista rinnakkaisjohtoa toimi myös opetusupseereina suomalaisten ohella saksalaisia.Kurssin ohjelma oli erittäin tiivis ja kuri ankara. Niinpä kurssin aikana kokelaiden poistoprosentti oli suuri, sillä päästötodistuksen sai vain 180 kokelasta.Enää ei kukaan näistä upseereista ole luonnollisestikaan vakinaisessa palveluksessa. Viimeisenä siirtyi puolustusvoimain komentajan virasta reserviin jalkaväenkenraali S. Simelius v. 1965.Tällä hetkellä on elossa vielä 62 markovillalaista.